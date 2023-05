﻿Nicht nur Finanzprobleme – Darum wurde das Leipziger Think?-Festival abgesagt

Leipzig. Das Think?-Festival wird 2023 nicht stattfinden. Auf diese Ankündigung, die das Organisationsteam am Dienstag bekannt gab, reagierten etliche Menschen auf Facebook einerseits mit Bestürzung, andererseits mit Verständnis. Andere wiederum erklärten, dass sie auch einen wesentlich höheren Preis für den Eintritt gezahlt hätten – dies nannte das Team als Hauptgrund für die Absage: „Wir können und wollen die gestiegenen Preise sowohl beim Personal, der Technik, der Logistik usw. nicht auf die Ticketpreise umlegen“, hieß es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zahlreiche Gründe für Think-Festival-Absage

Es ist ein Problem, mit dem die Konzert- und Festivalbranche schon länger und übergreifend zu kämpfen hat – und das auch nicht gänzlich neu ist, wie Anne Petzold vom Think?-Team erklärt. Bereits im Vorjahr hätten sich gestiegene Kosten in allen Bereich deutlich bemerkbar gemacht, für die 2022er-Ausgabe habe man deshalb den Ticketpreis von 30 auf 40 Euro anheben müssen, „und auch das hat nicht gereicht, um die Kosten zu deckeln“. Hätte man in diesem Jahr schwarze Zahlen schreiben wollen, wären für den Eintritt wohl 60 Euro fällig gewesen. Das würden nicht viele Menschen für ein Tages-Festival ausgeben, insbesondere die jüngere Zielgruppe, die das Think? erreichen wolle, „auch wenn es die Künstler und Künstlerinnen wert sind“, so Petzold. Auch die Sponsoren hätten nur ein begrenztes Budget, und man habe sich dagegen entschieden, mehr an Land zu ziehen: „Wir wollen aus dem Festival ja auch keine Werbeveranstaltung machen.“

Die Finanzen sind allerdings nicht der einzige Grund, stattdessen gibt es mehrere kleine und mittelgroße Stolpersteine, die das Team letztlich dazu bewegten, die Veranstaltung in diesem Jahr abzusagen. Etwa dass es unheimlich schwer sei, Sicherheitspersonal zu finden – die Personalsituation habe sich durch Abgänge in Corona-Zeiten massiv erschwert, erklärt Petzold. Oder aber auch: die Planbarkeit. Habe man 2021 noch 8000 Besucherinnen und Besucher am Strand des Cospudener Sees begrüßen können, sank ihre Anzahl im Folgejahr auf 5000. „Außerdem buchen die Leute auch spontaner und weniger im Voraus. Auch das erschwert die Planung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2024 Think? Festival bei Leipzig wieder im kleineren Format

Und letztlich sei da noch der geplante Umzug der Distillery, deren Team hinter dem Think? steht, auf das Gelände der Alten Messe samt dem großen Closing-Weekend zu Pfingsten. Auch das nehme viel Zeit in Anspruch und erschwere die Planung.

Die Folge: ein Jahr Ruhe, Zeit zum Durchatmen und zur Neustrukturierung. „Wir müssen das Konzept nun überarbeiten, gehen vielleicht back to the roots und das Ganze etwas kleiner, dafür mit mehr lokalen Acts an, damit wir im nächsten Jahr wieder durchstarten können“, so Petzold. Das dürfte der Community sehr entgegenkommen, denn auch das wird sich auf Facebook gewünscht: ein kleineres, aber dafür umso feineres Think?-Festival.