Thees Uhlmann, Sommerkino und mehr: Das ist vom 12. bis 18. Juni in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen in Leipzig empfehlen wir vom 12. bis 18. Juni besonders:

Thees Uhlmann im Felsenkeller

Wochentipp: Thees Uhlmann, Gründungsmitglied und Sänger der Hamburger Band Tomte, ist seit mittlerweile seit einem Dutzend Jahren als Solo-Künstler unterwegs. Sein letztes Album ist schon einige Zeit her – 2019 erschien „Junkies und Scientologen“ –, das hält ihn aber nicht vom Live-Touren ab: Am Freitag, 16.06.2023, gastiert der 49-Jährige im Ballsaal im Felsenkeller und bringt als Supports Enno Bunger und Das Paradies mit. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten gibt es für 39,50 Euro über www.reservix.de.

„Der Erlkönig“ im Werk 2

Montag: Als „360° Virtual Puppetry“ versteht sich die Theaterversion von „Der Erlkönig“, die am Sonntag und Montag im Werk 2 zu erleben ist. Der technische Kniff: Das Publikum ist mittendrin im Geschehen und erlebt die Handlung durch eine VR-Brille. Vorführungszeiten am Montag um 8.30, 9, 10, 10.15, 10.30 und 11.30 Uhr. Preis: 23,10 Euro.

Eine besondere Adaption von "Der Erlkönig" ist im Werk 2 zu erleben. © Quelle: Puppentheater Zwickau

Sommerkino am Conne Island

Dienstag: Das 2cl Sommerkino der Cinémathèque am Conne Island steht nach einjähriger Pause unter dem Motto „Wow, diese Film gibt es wirklich?!“. Gezeigt werden unter anderem „Victoria“ und „Cocaine Bear“ – am Dienstag läuft aber erstmal „How to blow up a Pipeline“, ein US-amerikanischer Umweltschutz-Actionthriller. Beginn 21.30 Uhr, Reservierung unter www.cinematheque-leipzig.de.

"How to Blow Up a Pipeline" von Daniel Goldhaber läuft am Dienstag im Sommerkino beim Conne Island. © Quelle: Chrono

Stummfilmtage auf der Warze

Mittwoch: Die Stummfilmtage auf der Warze im Clara-Park sind längst Tradition – dieses Jahr gastiert das Wanderkino dort vom 13. bis 16. Juni täglich ab 21.30 Uhr mit einer Auswahl früher Stummfilme samt musikalischer Live-Begleitung. Am Mittwoch laufen „Das Haus der tausend Freuden“ (1927) von Clyde Bruckmann und „Die Austernprinzessin“ (1919) von Ernst Lubitsch.

Die Stummfilmtage auf der Warze finden wieder vom 13. bis 16. Juni statt. © Quelle: Andre Kempner

„Liebe! Mich!“ in der Musikalischen Komödie

Donnerstag: Die neue Produktion des Jugendtheaterclubs an der Musikalischen Komödie beschäftigt sich mit dem Blick junger Menschen auf gesellschaftspolitische Strömungen und die kommunikativen Gräben dazwischen. In der MuKo läuft „Liebe! Mich!“ am Donnerstag um 19.30 Uhr, weitere Vorführungen am 20. und 28. Juni. Karten für 10 Euro unter www.oper-leipzig.de.

"Liebe! Mich!", die Produktion des Jugendtheaterclubs an der Musikalischen Komödie, feiert am Donnerstag Premiere. © Quelle: Florian Merdes

Rolf Blumig im Noch Besser Leben

Freitag: Der Leipziger Rolf Blumig liebt Musik so sehr, wie er den Kapitalismus verachtet. Musikalisch bewegt sich der 24-Jährige zwischen Rock und Pop und tritt zusammen mit seiner Band, die er liebevoll „Zirkus Blumig“ nennt, am Freitag im Noch Besser Leben auf. Beginn 20 Uhr.

Rolf Blumig lädt in den "Zirkus Blumig". © Quelle: Omid Arabbay

80er Party im Täubchenthal

Samstag: Nach dem Konzert vor zwei Wochen noch nicht genug Depeche Mode? Das Täubchenthal schafft Abhilfe bei der großen „80s & Depeche Mode Party“ am Samstag. Los geht’s um 22 Uhr, dann legen DJ_Martin und DJane Sheatle bis tief in die Nacht auf. Karten ab 13,20 Euro via www.taeubchenthal.com.

Am Samstag steigt im Täuchenthal die 80er & Depeche Mode Party. © Quelle: Christoph Soeder/dpa

Sommerkino auf der Feinkost

Sonntag: Auch auf der Feinkost startet das Open-Air-Sommerkino – gezeigt werden unter anderem einige der diesjährigen Oscar-Kandidaten. Am Sonntag etwa läuft die Schwarze Komödie „The Banshees of Inisherin“ mit Colin Farrell und Brendan Gleeson über die in die Brüche gegangene Freundschaft zweier Iren. Beginn um 21.30 Uhr, Karten im Vorverkauf über www.kinobar-leipzig.de.

„The Banshees Of Inisherin“ läuft am Sonntag auf der Feinkost. © Quelle: Searchlight Pictures/20th Century Studios

LVZ