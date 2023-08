Sächsisch weiter Spitzenreiter im Unbeliebtheitswettbewerb

Kostenfrei bis 15:51 Uhr lesen

Großeinsatz am Montag

Eine große Holzhütte stand am Montagnachmittag im Garten des Kindergartens „Schilfkörbchen“ in Groitzsch in Flammen. Das Erzieherteam brachte alle Kinder in Sicherheit. 32 Feuerwehrkameraden waren über zwei Stunden lang im Einsatz.