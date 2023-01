Konzerte, Theater, Kino: Das sind die Highlights kommende Woche in Leipzig

Im Haus Auensee wird gerockt, im Täubchenthal ein jüngst verschobenes Konzert nachgeholt, in der MB gelacht, und in der Oper wird es klassisch. Hier die Veranstaltungstipps für die zweite Januarwoche 2023.

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 8. bis 15. Januar 2023 besonders:

Architects im Haus Auensee

Wochentipp: Die fünf Mitglieder der englischen Post-Metalcore-Band Architects holen ihr ursprünglich für Mai 2022 geplantes Konzert endlich nach. Am Donnerstag treten sie im Haus Auensee auf und präsentieren dort ihre beiden jüngsten Alben "For Those That Wish To Exist" und "The Classic Symptoms of a Broken Spirit" sowie Songs ihrer restlichen acht Platten.

Die 2004 in Brighton gegründete Band zeichnet sich seit jeher durch einen kraftvollen Metalcore-Sound, den sie jüngst um elektronische Elemente erweitert hat, sowie durch gesellschaftskritische Texte aus. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten für 54,15 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

„Otello“ in der Oper Leipzig

Sonntag: Shakespeare und Verdi gehen immer – am Sonntag zum Beispiel in der Oper Leipzig. Dort findet die nächste Aufführung von Verdis "Otello" nach dem Schauspiel des englischen Dichters unter musikalischer Leitung von Christoph Gedschold statt. Der titelgebende venezianische Feldherr, der die bezaubernde Desdemona begehrt, muss sich den Intrigen des neidzerfressenen Jago stellen. Beginn um 19 Uhr, Karten zwischen 23 und 85 Euro unter www.oper-leipzig.de.

Die Oper Leipzig führt am Sonntag Verdis „Otello“ auf. © Quelle: Kirsten Nijhof

„The Banshees of Inisherin“ im Kino

Montag: Nach "Brügge sehen... und sterben?" und "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" setzt der irische Regisseur Martin McDonagh seine Reihe schwarzer Komödien mit exotischen Titeln fort. Sein vierter Streifen hört auf den Namen "The Banshees of Inisherin", spielt in seiner Heimat und zeigt Colin Farrell und Brandon Gleeson als schrullige Charaktere, deren Freundschaft auf der Kippe steht. Der Film läuft in den Passage Kinos, der Schauburg und der Kinobar Prager Frühling.

Colin Farrell und Brendan Gleeson spielen die Hauptrollen im neuen Film "The Banshees of Inisherin“. © Quelle: The Walt Disney Company

Götz Widmann in der Moritzbastei

Dienstag: "Deutschlands unanständigster Liedermacher" ist wieder auf Tour: Götz Widmann gastiert am Dienstag und am Mittwoch in der Moritzbastei. Das Ex-Mitglied von "Joint Venture" ist seit dem Jahr 2000 solo unterwegs, hat seitdem etliche Alben veröffentlicht und verspricht, gemäß dem Titel seiner Tour, eine Menge "Spaß". Beginn um 20 Uhr. Karten für 19,80 Euro über www.moritzbastei.de.

Liedermacher Götz Widmann ist zu Gast in der Moritzbastei. © Quelle: André Kempner

Free Film Lab im Ost-Passage-Theater

Mittwoch: Mehrere Weltpremieren von jungen Amateur-Filmschaffenden aus der Nachbarschaft gibt es am Mittwoch im Ost-Passage-Theater zu sehen. Gezeigt werden alle Kurzfilme, die beim Free Film Lab 2022 innerhalb von sieben Wochen entstanden sind. Sie zeigen besondere Blickwinkel und ungewöhnliche Orte im Leipziger Osten. Anschließend gibt es ein Gespräch mit der Filmcrew. Beginn um 20 Uhr, Eintritt 5 Euro, reservierbar unter www.ost-passage-theater.de.

Im Ost-Passage-Theater werden Kurzfilme aus dem und über den Leipziger Osten gezeigt. © Quelle: André Kempner

Feuerwerk der Turnkunst in der Arena Leipzig

Donnerstag: Es wird sportlich in der Arena: Das "Feuerwerk der Turnkunst" kehrt zurück und präsentiert am Donnerstag die neue Show "Spirit". Zu erleben sind Weltklasse-Artisten, Live-Musik und eine märchenhafte Geschichte, die zeigt, dass das Verrückte einen Sinn ergibt und voller Schönheit ist. Beginn um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist ausverkauft, mit Glück gibt es aber noch Karten im Weiterverkauf vor Ort oder online.

Das Feuerwerk der Turnkunst gastiert wieder in der Arena Leipzig. © Quelle: Christian Modla

Lotte im Täubchenthal

Freitag: Auf ihrem dritten Album "Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht?" zeigt sich die Sängerin Lotte authentischer, verletzlicher und direkter als je zuvor und greift Themen wie toxische Beziehungen, Panikattacken und sexualisierte Gewalt auf. Ihr für Ende Dezember geplantes Konzert fiel krankheitsbedingt kurzfristig aus, am Freitag wird es im Täubchenthal nachgeholt. Beginn um 20 Uhr, Karten für 36,05 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder unter www.ticketgalerie.de.

Das verlegte Konzert von Lotte wird am Freitag nachgeholt. © Quelle: Jörgens.mi / CC BY-SA 3.0

Keboo im Horns Erben

Samstag: Keboo verbindet in ihrer Musik Elemente aus Jazz, Soul und Hip-Hop. Von leichten bis schweren Beats untermalt, singt sie mit warmer, souliger Stimme von Kontrollverlust, Ängsten, gescheiterter Kommunikation oder Zweifeln und bezieht Stellung zu gesellschaftlich relevanten Themen. Am Samstag wird sie im Horns Erben ihre Songs zusammen mit einer Liveband, bestehend aus Absolventen des Jazz- und Pop-Studiums an der HMT Leipzig, performen. Beginn um 20 Uhr, Karten für 12 Euro bei Culton Ticket oder für 14 Euro an der Abendkasse.

Die Musikerin Keboo tritt am Samstag im Horns Erben auf. © Quelle: Solome

Musikparade in der Arena Leipzig

Sonntag: Europas größte Tournee der Militär- und Blasmusik macht am Sonntag in der Arena halt. Im Mittelpunkt stehen verschiedene Marchingbands und Repräsentationsorchester, die ihr Repertoire zeigen: von Jazz bis Klassik, von Filmmusik bis Musicals, von Evergreens bis zu aktueller Pop- und Rockmusik. Los geht's um 16 Uhr, Karten ab 56,20 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder unter www.ticketgalerie.de.