In der Arena lädt die Kelly Family zum Konzert, im Felsenkeller startet die Podiumsreihe „KulturKollaps“, und im Hellraiser sind die Monster los. Das und mehr in unseren Wochentipps.

Lordi, Kelly Family & Co.: Das ist diese Woche in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen in Leipzig empfehlen wir vom 20. bis 27. November besonders.

„Inu-Oh“ im Luru-Kino

Sonntag: In seinem neuen Film erzählt der japanische Regisseur Masaaki Yuasa ("Ride your Wave") von der Freundschaft zweier ungewöhnlicher Künstler, die jeweils mit körperlichen Behinderungen klarkommen müssen – und das in Form eines Anime-Rockmusicals. Der Film "Inu-Oh" läuft am Sonntag um 19.30 Uhr im Luru-Kino in der Spinnerei. Karten dafür gibt es für 7 Euro.

Der Anime „Inu-Oh“ läuft am Sonntag im Luru-Kino in der Spinnerei. © Quelle: Aniplex

KulturKollaps im Felsenkeller

Montag: Am Montag findet im Felsenkeller der Auftakt zur mehrwöchigen Podiumsreihe "KulturKollaps" statt. Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) diskutiert bei diesem ersten Termin mit dem Soziologen Dieter Haselbach und dem Publikum über den kulturpolitischen Förderbetrieb. Los geht es um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Anmeldung unter der E-Mail-Adresse buero@kulturkollaps.de gebeten.

Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) diskutiert am Montag im Felsenkeller zum Thema Kulturförderung. © Quelle: André Kempner

Tommy Cash im Täubchenthal

Dienstag: Tommy Cash ist Sänger, Konzeptkünstler – und der bekannteste sowie erfolgreichste Rapper Estlands. Mit aggressiven Hochgeschwindigkeits-Songs tritt er am Dienstag im Täubchenthal auf. Beginn ist um 20 Uhr, Karten ab 36,30 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19, Barthels Hof 1), per Telefon unter 0800 2181 050 oder online: www.ticketgalerie.de.

Der Rapper Tommy Cash aus Estland spielt am Dienstag im Täubchenthal. © Quelle: Promo

Kelly Family in der Arena

Mittwoch: Bis vor einigen Jahren waren Weihnachtskonzerte ein fester Bestandteil der Live-Aktivitäten der Kelly Family. 2022 ist es nun wieder so weit: Die Kellys laden am Mittwoch zur "Weihnachtsparty des Jahres" in die Arena. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten ab 70,40 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19, Barthels Hof 1), per Telefon unter 0800 2181 050 oder online: www.ticketgalerie.de.

Die Kelly Family – hier Patricia Kelly – lädt am Mittwoch zur „Weihnachtsparty des Jahres“. © Quelle: Christian Modla

Hazel Brugger im Haus Auensee

Donnerstag: "Was will ich eigentlich wirklich – und inwiefern ist das weiblich?", ist die Frage, die sich die Komikerin Hazel Brugger auf ihrer "Kennen Sie diese Frau"-Tour stellt. Am Donnerstag tritt die deutsch-amerikanische Schweizerin im Haus Auensee auf. Beginn um 20 Uhr, Karten ab 29,05 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19, Barthels Hof 1), per Telefon unter 0800 2181 050 oder online: www.ticketgalerie.de.

Hazel Brugger gastiert am Donnerstag im Haus Auensee. © Quelle: Christian Modla

„Raum“ im Ost-Passage-Theater

Freitag: Das Theaterkollektiv Lichtsalat führt im Ost Passage Theater die Inszenierung "RAUM - wie einschränkend kann Freiheit sein?" basierend auf dem Roman "Room" von Emma Donoghue auf. In dem Stoff, der vor einigen Jahren oscarprämiert verfilmt wurde, geht es um eine Mutter und ihren Sohn, die in einem winzigen Raum gefangen gehalten werden. Vorführungen am Freitag und Sonntag jeweils 20 Uhr. Karten für 9 Euro, reservierbar unter www.ost-passage-theater.de.

Im Ost Passage Theater inszeniert das Theaterkollektiv Lichtsalat „Raum“. © Quelle: Theaterkollektiv Lichtsalat

Lordi im Hellraiser

Samstag: Es gibt sie noch, die finnischen "Monsterrocker" von Lordi, die 2006 in ihren herrlich makabren Kostümen den Eurovision Song Contest gewannen. Am Samstag spielen sie im Hellraiser. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten ab 33,45 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19, Barthels Hof 1), per Telefon unter 0800 2181 050 oder online: www.ticketgalerie.de.

Lordi tritt am Samstag im Hellraiser auf. © Quelle: André Kempner

„A Matter of Food“ bei den Cammerspielen

Sonntag: "A Matter of Food", die neue Produktion der Cammerspiele, taucht ein in die Makro- und Mikroebenen des Essens, durchforstet ihre Abläufe und Verweisungen – eine begehbare Installation durch Produktionsketten, Verwertungslogiken und Strukturebenen. Premiere ist am Donnerstag um 20 Uhr, weitere Aufführungen am Freitag und Samstag jeweils 20 Uhr sowie letztmalig am Sonntag um 18 Uhr. Karten ab 8 Euro unter www.cammerspiele.de.

Die neue Cammerspiele-Produktion „A Matter of Food“ läuft von Donnerstag bis Sonntag. © Quelle: Mim Schneider

