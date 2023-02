John Cale, Swiss, Accept und mehr: Das ist vom 19. bis 26. Februar in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen in Leipzig empfehlen wir vom 19. bis 26. Februar besonders:

John Cale im Haus Auensee

Wochentipp: Seit er als junger Waliser nach New York zog und The Velvet Underground gründete, hat John Cale seine Musik immer wieder neu erfunden. Jüngst ist nach einem Jahrzehnt ein neues Album namens „Mercy“ erschienen, das sich durch düsteren elektronischen Soul, verletzliche Liebeslieder und hoffnungsvolle Überlegungen zur Zukunft auszeichnet. Begleitet wird die Veröffentlichung von einer Tour, die Cale eigentlich schon letzten Sommer nach Leipzig führen sollte. Das Konzert auf der Parkbühne wurde allerdings verschoben und wird nun am Sonntag, dem 26. Februar, nachgeholt.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es für 49,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

„Three Billboards...“ in den Passage Kinos

Sonntag: Jüngst hat der irische Regisseur Martin McDonagh seinen vierten Spielfilm „The Banshees of Inisherin“ herausgebracht, der bei den diesjährigen Oscars mit neun Nominierungen ins Rennen geht. Die Passage Kinos zeigen anlässlich dessen seinen letzten Film „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“ mit Frances McDormand als wütende Mutter, die den Mord an ihrer Tochter aufklären will. Der Film läuft am Sonntag um 20.45 Uhr im O-Ton mit Untertiteln.

Frances McDorman und Sam Rockwell spielen die Hauptparts in "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" © Quelle: Twentieth Century Fox of Germany

„Dringende Bedürfnisse“ im Lofft

Montag: Im Gegensatz zu den opulenten Bedürfnisanstalten der Römer dominieren heutzutage karge, seltene Individualzellen zur Verrichtung der Notdurft das Stadtbild. In der neuen Performance-Show des Loffts namens „Dringende Bedürfnisse“ wird deshalb mithilfe von Hamlet ein Königreich für ein „public pipi potty“ ausgerufen, und auch weitere Figuren wie die klobürstenschwingende Königin Ubu sind dabei. Vorstellungen von Montag bis Mittwoch jeweils 20 Uhr, Karten ab 6,70 Euro unter www.lofft.de.

Im Lofft feiert das Stück "Dringende Bedürfnisse" am Montag Premiere. © Quelle: Richard Wagner

Accept im Haus Auensee

Dienstag: Die 1971 gegründete deutsche Band Accept steht seit Jahrzehnten für puren Metal, große Melodien und starke Live-Momente. Die sechs aktuellen Mitglieder – drei davon an der Gitarre – werden am Dienstag entsprechend schwermetallische Stimmung ins Haus Auensee bringen, wo sie neben ihren Klassikern auch das jüngste Album „Too Mean to Die“ vorstellen. Los geht’s 20 Uhr, Karten für 57,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Metal-Band Accept tritt am Dienstag im Haus Auensee auf. © Quelle: pepper.photomx@gmail.com

„Train to Busan“ im Luru-Kino

Mittwoch: Der beste Zombie-Film der vergangenen 15 Jahren stammt aus Südkorea, lautet auf den Namen „Train to Busan“ und spielt fast ausschließlich in dem titelgebenden Zug. Das ist aufgrund der Enge des Raumes nicht nur hochspannend, sondern wegen der vielschichten Charakterzeichnung auch – fürs Genre ungewöhnlich – emotional packend. Das Luru-Kino in der Spinnerei zeigt den Film am Mittwoch um 20 Uhr, Karten für 8 Euro unter www.luru-kino.de.

Der südkoreanische Zombie-Film "Train to Busan" läuft am Mittwoch im Luru-Kino. © Quelle: Splendid/24 Bilder

17 Hippies im Werk 2

Donnerstag: Die „17 Hippies“ – obwohl nur zwölf Mitglieder – setzen auf einen Crossover-Stil mit akustischen Instrumenten, der Einflüsse von Balkanmusik, Americana und Chanson verbindet. Zum 25-jährigen Bandbestehen geht wieder auf Tour, am Donnerstag halten sie im Werk 2. Beginn 20 Uhr, Karten für 36,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die 17 Hippies – hier bei ihrem letzten Auftritt im Täubchenthal – kommen am Donnerstag wieder nach Leipzig. © Quelle: André Kempner

Chefket im Felsenkeller

Freitag: Der Rapper Chefket begibt sich nach fünf Jahren Bühnenabstinenz endlich wieder auf Tour. Mit seiner Mischung aus Tiefgang und Hype ist der Auftritt des Schwaben ein Muss für alle HipHop-Liebhaber. Beginn des Konzerts am Freitag im Felsenkeller ist um 20 Uhr, Karten für 29,45 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Rapper Chefket tritt am Freitag im Felsenkeller auf. © Quelle: Hennig Rakete

Swiss im Täubchenthal

Samstag: Nach einem kuriosen Ausflug in ein auf den ersten Blick abwegiges Genre mit der „Linksradikaler Schlager“-EP hat Swiss nach 14 Jahren wieder ein Solo-Rap-Album gemacht. Der Hamburger mit den Schweizer Wurzeln geht anlässlich dessen auf Tour, am Samstag ist er im Täuchenthal. Beginn 20 Uhr, Karten für 34,55 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Rapper Swiss tritt am Samstag im Täubchenthal auf. © Quelle: Swiss, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Gregorian im Haus Leipzig

Sonntag: Das vor mehr als 20 Jahren vom Hamburger Musikproduzenten Frank Peterson gegründete Musikprojekt Gregorian vereint altertümliche gregorianische mit moderner Musik. Seit 1999 gingen weltweit mehr als zehn Millionen Tonträger über die Ladentheke, und auch live begeistert das Projekt seit jeher. Am Sonntag gibt es zwei Shows im Haus Leipzig um 14 und 18 Uhr. Karten ab 52,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.