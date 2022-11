Die Chicagoer Band Rise Against – hier beim Konzert 2015 im Haus Auensee – gastiert am Samstag in der Arena.

Rise Against, BAP, Finna: Das ist vom 6. bis 13. November in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir zwischen dem 6. und 13. November besonders:

Rise Against in der Arena

Wochentipp: Mit neuer EP meldet sich Rise Against zurück: Die US-amerikanische Band aus Chicago hat im Sommer "Nowhere Generation 2" veröffentlicht und geht, wie sich das gehört, auf Tour. Am Samstag machen die politisch engagierten Punk-Rocker in der Arena Leipzig Station und präsentieren neue wie alte Songs aus ihrer 23-jährigen Band-Geschichte.

Beginn des Konzert ist um 19 Uhr, Karten gibt es ab 50,85 Euro in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer (Peterssteinweg 19) und Barthels Hof (Hainstraße 1), www.ticketgalerie.de oder unter 0800 2181 050.

„Bodyguard“ im Cineplex

Sonntag: 30 Jahre ist die Thriller-Romanze "Bodyguard", die vor allem durch den Song "I Will Always Love You" von Hauptdarstellerin Whitney Houston bekannt wurde, bereits alt. Ein guter Anlass, um ihn nochmal auf der großen Leinwand zu zeigen: Die Regiearbeit von Mick Jackson läuft am Sonntag zum 30. Jubiläum im Cineplex Grünau. Beginn um 17 Uhr, Karten ab 9,50 Euro unter www.cineplex.de.

Der Klassiker "Bodyguard" läuft zum 30. Jubiläum im Cineplex. © Quelle: Warner Bros.

Dekker im Felsenkeller

Montag: Brookln Dekker, die amerikanische Hälfte und der Haupt-Songwriter des angloamerikanischen Indie-Folk-Duos "Rue Royale", ist auf Solopfaden unter seinem Nachnamen Dekker unterwegs. Im Rahmen seines bisher persönlichsten Projekts sind bereits zwei Alben erschienen, die er am Montag im Naumanns Tanklokal im Felsenkeller vorstellt. Beginn ist um 20 Uhr, Karten ab 22,70 Euro in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer (Peterssteinweg 19) und Barthels Hof (Hainstraße 1), www.ticketgalerie.de oder unter 0800 2181 050.

Brookln Dekker tritt am Montag im Felsenkeller auf. © Quelle: Dekker

„Taxi Driver“ in der Bibliotheca Albertina

Dienstag: Die Filmreihe "New York! New York!" erkundet die weltberühmte Stadt in verschiedenen filmischen Inszenierungen. Am Dienstag steht die zweite von insgesamt vier Vorführungen in der Bibliotheca Albertina an: Es läuft Martin Scorseses Klassiker "Taxi Driver", in dem Robert De Niro einen traumatisierten Kriegsveteranen verkörpert, der mit seinen gewaltsamen Taten auf dem schmalen Grat zwischen moralischer Legitimität und Selbstjustiz wandelt. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Martin Scorseses "Taxi Driver" läuft am Dienstag in der Bibliotheca Albertina. © Quelle: Columbia Pictures

„Recht Extrem“ bei den Cammerspielen

Mittwoch: Die neue Produktion der Leipziger Cammerspiele widmet sich einem Gerichtsfall und befasst sich dabei mit der deutschen Autoindustrie und einer rechten, real existierenden Gewerkschaft. Eine Rechercheurin versucht zu verstehen, wie die Arbeiterinnen und Arbeiter anfällig für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit werden. Manches belustigt, anderes erschreckt. Die parodistisch-dokumentarische Inszenierung feiert am Mittwoch um 20 Uhr seine Premiere, weitere Termine von Donnerstag bis Samstag jeweils 20 Uhr sowie am Sonntag um 18 Uhr. Karten für 8,80 Euro unter www.cammerspiele.de.

Die neue Cammerspiele-Produktion "Recht Extrem" feiert am Mittwoch seine Premiere. © Quelle: Mim Schneider

Niedeckens BAP im Haus Auensee

Donnerstag: Seit 1976 sind sie als Band unterwegs, haben Hits wie "Verdammp lang her" oder "Kristallnaach" sowie etliche Nummer-eins-Alben veröffentlicht und schauen nun endlich wieder in Leipzig vorbei: BAP unter Frontmann Wolfgang Niedecken tritt am Donnerstag im Haus Auensee auf. Beginn ist um 20 Uhr, Restkarten für 53,40 Euro in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer (Peterssteinweg 19) und Barthels Hof (Hainstraße 1), www.ticketgalerie.de oder unter 0800 2181 050.

Niedeckens BAP tritt am Donnerstag im Haus Auensee auf. © Quelle: Dirk Knofe

„Inner Orbit“ im Saal der HMT

Das LeipJAZZig-Orkester und das Kammerorchester "artentfaltung" laden am Freitag zur Uraufführung von Stephan Königs Komposition "Inner Orbit" im großen Saal der HMT, die sich mit den inneren Umlaufbahnen des Menschen beschäftigt. Es ist zugleich der Beginn des Herbstfestiavals des "Initiative Leipziger Jazzmusiker e.V.", in dessen Rahmen am Samstag und Sonntag jeweils drei Konzerte im Theaterhaus Schille stattfinden. Weitere Infos sowie Karten für 20 Euro unter www.leipjazzig.de/events.

Das LeipJAZZig-Orkester mit Stephan König spielt am Freitag in der HMT Leipzig. © Quelle: Silvia Hauptmann

Finna im Werk 2

Samstag: Rapperin Finna ist eine grinsende Rebellin mit Riesenstimme, die sich für sexuelle Selbstbestimmung, gegen Homophobie und Bodyshaming stark macht. Eine Powerfrau, die durch starke Softness und bestechende Ehrlichkeit nicht nur auffällt, sondern sich als bleibender Eindruck in die Herzen spielt. Am Samstag tritt sie im Werk 2 auf. Beginn um 20 Uhr, Karten für 14,30 Euro unter www.werk-2.de.

Rapperin Finna tritt am Samstag im Werk auf. © Quelle: Katja Ruge

„Rebellinnen“ in der Kinobar Prager Frühling

Sonntag: Tina Bara, Cornelia Schleime und Gabriele Stötzer sind Rebellinnen. Als junge Frauen in den 1970ern und 80ern in der DDR sind die Drei voller Sturm und Drang und ohne Furcht. Sie wollen frei sein – und weil das nicht geht, zumindest die Kunst machen, die ausdrückt, was sie fühlen. Der Dokumentarfilm "Rebellinnen" von Pamela Meyer-Arndt gibt einen neuen Blick frei auf die Kunst und das Leben dieser drei faszinierenden Frauen. Er läuft am Sonntag um 18 Uhr in der Kinobar Prager Frühling. Karten für 8 Euro unter www.kinobar-leipzig.de.

„Rebellinnen - Fotografie. Underground. DDR" läuft am Sonntag in der Kinobar Prager Frühling. © Quelle: Dokwoche

