Nik Kershaw, Pur, Sabaton und mehr: Das ist vom 30. April bis 7. Mai in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 30. April bis 7. Mai besonders:

Nik Kershaw im Haus Leipzig

Wochentipp: 1983 ging alles mit „I Won’t Let The Sun Go Down“ los, 1984 folgte „Wouldn’t It Be Good“ und in den Folgejahren schließlich ausverkaufte Tourneen auf der ganzen Welt. Diese Zeiten sind spätestens vorbei, seit Nik Kershaw das Rampenlicht verließ, um sich auf Songwriting und Produktion zu konzentrieren. Nun ist der Multiinstrumentalist zurück, geht mit seinen neun Alben auf Tour (das letzte, „Oxymoron“, erschien 2020) und gastiert am Dienstag, dem 2. Mai, im Haus Leipzig.

Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es ab 42,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

True-Crime-Sonntag im Kupfersaal

Sonntag: Der Kupfersaal präsentiert am letzten Buchmesse-Tag gleich drei Lesungen rund um das Thema „Wahre Verbrechen“. Los geht es um 15 Uhr mit Lydia Benecke mit „Auf dünnem Eis: Die Psychologie des Bösen“, 17 Uhr berichtet Marcus Schwarz von seiner Arbeit im Ballistiklabor, und um 19.30 Uhr folgt Christian Redl mit Geschichten aus dem „Stern“-Magazin „Crime“. Karten zwischen 14 und 28 Euro an der Abendkasse.

Lydia Benecke ist eine von drei Autoren, die am Sonntag im Kupfersaal lesen. © Quelle: Manfred Esser

Disney 100 in der Arena

Montag: Die Micky-Maus-Traumfabrik feiert 2023 ihr 100-jähriges Bestehen, unter anderem mit einer Europa-Konzerttour. Am am Montag steht der Auftritt in der Arena Leipzig an, dann wird das Hollywood-Sound-Orchestra unter Leitung von Wilhelm Keitel etliche Klassiker aus der Filmhistorie Disneys präsentieren. Beginn 20 Uhr, Karten ab 59,90 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Wenn Disney-Songs samt Filmausschnitten erklingen, sind große Gefühle garantiert. © Quelle: André Kempner

„Flash Gordon“ im Kino

Dienstag: Der Kultklassiker von 1980 kehrt in die Kinos zurück: „Flash Gordon“ von Mike Hodges mit unter anderem Sam. J. Jones, Max von Sydow und Timothy Dalton sowie natürlich dem legendären Soundtrack von Queen! Die farbenprächtige Space Opera, deren Serienvorläufer Vorbild für Star Wars war, läuft am Dienstag um 19.30 Uhr im Cinestar sowie 20 Uhr im Regina Palast und im Cineplex.

"Flash Gordon" kommt am Dienstag zurück ins Kino. © Quelle: StudioCanal

Pur in der Arena

Mittwoch: „Persönlich“ heißt das neue Album von Pur, und folglich geht es wieder auf Tour: Am Mittwoch gastiert die Gruppe, die 1975 als Crusade gegründet wurde, sich 1980 erst in Opus und 1985 schließlich in Pur umbenannte, in der Arena Leipzig. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Karten ab 87,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Band Pur tritt am 3. Mai in Leipzig auf. © Quelle: Carsten Klick

Yaenniver im Haus Auensee

Donnerstag: Viele Jahre lang war Jennifer Weist die Frontfrau der Rockband Jennifer Rostock – nachdem die Gruppe für mehrere Jahre pausiert, ist sie seit 2021 unter dem Namen Yaenniver musikalisch aktiv. 2022 erschien das Album „Nackt“, mit dem sie – nach einer Verschiebung aus dem vergangenen Sommer – nun auf Tour geht. Am Donnerstag spielt sie im Haus Auensee, Beginn 20 Uhr. Karten für 43,05 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Jennifer-Rostock-Frontfrau Jennifer Weist tritt am Donnerstag unter dem Namen Yaenniver im Haus Auensee auf. © Quelle: Andre Kempner

Samuel Koch im Haus Auensee

Freitag: „Richtig gute Musik – Sinnvolles, ab und zu ein bisschen Quatsch – reichlich Action und natürlich herrlich gefühlvoller Kitsch, ein Abend, um Schwere loszuwerden.“ So beschreibt Samuel Koch seine erste Live-Show, eine Mischung aus Schau(spiel), Konzert, Sit-up-Comedy, Varieté und inspirierenden Impulsen. Am Freitag gastiert er im Haus Auensee, Beginn 20 Uhr. Karten für 46,25 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Samuel Koch präsentiert am Freitag sein erstes Live-Programm im Haus Auensee. © Quelle: Christian Modla

Sabaton in der Arena

Samstag: Die schwedischen Schwermetaller von Sabaton kommen nach Leipzig – am Samstag gastiert die Gruppe in der Arena. Im Gepäck: Hits von zehn Alben aus 24 Jahren Bandgeschichte sowie als Support die Japaner von Babymetal und die Finnen von Lordi. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr, Karten ab 56,80 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Sabaton gastiert am Samstag in der Arena. © Quelle: Andre Kempner

Kiezflohmarkt Plagwitz im Westwerk

Sonntag: Der Kiezflohmarkt im Westwerk lädt am Sonntag, dem 7. Mai, mal wieder zum Schlendern, Zeitvertrödeln und Finden neuer Schätze und Inspiration ein. Der Markt ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet, Aussteller können sich noch unter www.kiezflohmarkt-plagwitz.de bewerben. Jeder kann mitmachen, ob mit Kleidung, Fahrrädern, LPs, Büchern, Möbeln, Second Hand oder einfach nur Krims und Krams, nur Neuware sollte es nicht sein.