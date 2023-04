Impericon Festival, Tim Bendzko und mehr: 9 Kultur-Tipps für die Osterwoche

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 2. bis 10. April besonders:

Impericon Festival auf der Neuen Messe

Wochentipp: Freunde der harten elektrischen Gitarren aufgepasst: Am Samstag gibt es auf der Neuen Messe ordentlich was auf die Ohren! Denn die Leipzig-Ausgabe des Impericon Festivals 2023 steht an, das in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag feiert. 19 Bands, darunter die Headliner von „The Ghost Inside“, „Stick To Your Guns“ oder die deutschen Punkrocker von den „Rogers“, geben sich dann in Halle 1 die Klinke in die Hand. Das komplette Programm gibt es auf www.impericon.com/de/festival#2

Karten gibt es ab 95,45 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Das letzte Impericon Festival Leipzig fand im April 2019 auf der Neuen Messe statt. © Quelle: Dirk Knofe

Gwen Kyrg im Theaterhaus Schille

Sonntag: Die Jazz-Musikerin Gwen Kyrg ist am 2. April im Theaterhaus Schille zu erleben. Kyrg verwandelt zeitlose Liebeslieder in tragische Rituale, die die Geister vorheriger Interpretinnen beschwören. Das Konzert findet im Rahmen der LeizigJAZZig-Konzertreihe statt und verspricht Experimental Dark Jazz“. Karten für 20 Euro unter www.leipjazzig.de oder an der Abendkasse.

Gewn Kyrg tritt am Sonntag im Theaterhaus Schille auf. © Quelle: Antje Kröger

„The Ordinaries“ im Kino

Montag: In „The Ordinaries“ von Sophie Linnenbaum geht es um Paula (Fine Sendel), die in einer Welt lebt, in der die Gesellschaftsordnung den Gesetzen eines Filmes folgt: Es gibt Haupt- und es gibt Nebenfiguren. Paula gehört zu letzteren und will das mit dem Besuch der Schule für Hauptfiguren ändern. Der läuft täglich in den Passage Kinos und der Schauburg.

"The Ordinaries" läuft in den Passage Kinos und der Schauburg. © Quelle: Port au Prince Pictures

Maria-Lassnig-Ausstellung in der HGB

Dienstag: Mit der Ausstellung „Maria Lassnig: Über die Präzision der Gefühle“ stellt die Galerie der HGB Leipzig die Entwicklung des zeichnerischen Werks der rennomierten österreichischen Künstlerin vor. Zu sehen sind rund 60 Zeichnungen sowie eine Auswahl von Lassnigs Animationsfilmen. Eröffnung am Dienstag um 18 Uhr, danach geöffnet Dienstag bis Freitag 12 bis 18 Uhr und Samstag 13 bis 17 Uhr. Die Ausstellung läuft bis 3. Juni.

Werke von Maria Lassnig - hier 1954 in Wien - sind ab Dienstag in der HGB zu sehen. © Quelle: Padhi Frieberger/Maria Lassnig Stiftung/VG Bild-Kunst

Kim Churchill im Felsenkeller

Mittwoch: Der Australier Kim Churchill lebt seit Jahren auf der Straße, wo er auch angefangen hat, Musik zu machen. 2009 gewann er den australischen Straßenmusiker-Wettbewerb „Byron Bay Bluesfest“ – und tourt inzwischen durch die ganze Welt. Dabei nutzt er die ganze Spanne seines Solo-Instrumentariums aus Gitarre, Mundharmonika, Tamburin, Standschlagzeug und Stimme. Am Mittwoch tritt er im Felsenkeller auf. Beginn 20 Uhr, Karten für 26 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die australische Musiker Kim Churchill spielt am Mittwoch im Felsenkeller. © Quelle: Saskia Burmeister

Tim Bendzko im Haus Auensee

Donnertag: Einer seiner letzten Auftritte in Leipzig war der groß angelegte Feldversuch in der Arena, wo im Rahmen der Studie „Restart-19“ zum Infektionsrisiko bei Konzerten geforscht wurde. Es wird also wieder Zeit für ein „richtiges“ Konzert ohne wissenschaftliches Drumherum. Das steht am Donnerstag im Haus Auensee an, Beginn 20 Uhr. Karten für 49,95 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Tim Bendzko kommt am Donnerstag ins Haus Auensee. © Quelle: Christian Modla

„Der Super Mario Bros. Film“ im Kino

Freitag: Vor 30 Jahren verstörte der trashige erste Film über die Videospielfigur „Super Mario“ eine ganze Generation. Nun ein weiterer Anlauf, und tatsächlich fängt der computeraniminierte „Der Super Mario Bros. Film“ den Stil der Vorlage originalgetreu ein, inklusive etlicher prominenter Sprecher. Perfektes Oster-Kino für die ganze Familie. Der Film läuft täglich im Cinestar, Cineplex und Regina Palast. Bonus-Tipp: die alte Verfilmung ist auf Netflix verfügbar – und mit Spaß am Trash sehr unterhaltsam.

Der Super Mario Bros. Film läuft ab Donnerstag im Kino. © Quelle: Universal Pictures International Germany

7030 im Conne Island

Samstag: Das Leipziger Rap-Label 7030 Records feiert die Veröffentlichung seines zweiten Samplers mit einem Konzert im Conne Island. Auf der Bühne stehen MCE, Timsline, Der Noie und L-Sura sowie diverse musikalische Gäste aus Leipzig und Athen. Beginn ist 19 Uhr, Karten vorab für 13,12 Euro unter www.conne-island.de oder für 15,50 an der Abendkasse.

MCE, DerNoie, Timsline und L-SURA vom Leipziger Rap-Label 7030 Records feiern am Samstag die Veröffentlichung ihres Samplers. © Quelle: 7030 Records

Max Giesinger im Haus Auensee

Sonntag: Ursprünglich für April 2022 geplant, holt Max Giesinger am Ostersonntag sein Konzert in Leipzig endlich nach. Auf der „Irgendwann ist jetzt“-Tour hat der 34 Jährige Songs von seinen vier Alben „Laufen lernen“, „Der Junge, der rennt“, „Die Reise“ und „Vier“ im Gepäck sowie als Support die Band Parka dabei. Beginn ist 20 Uhr, Karten gibt es für 44,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

