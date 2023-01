Mit Abwechslung ins Neue Jahr: Das ist vom 1. bis 8. Januar in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 1. bis 8. Januar besonders:

Eiszirkus im Kohlrabizirkus

Wochentipp: Auch wenn die Temperaturen derzeit anderes vermuten lassen: Wir stecken mitten im Winter. Wer während der Kältewelle Anfang Dezember Lust auf Schlittschuhlaufen bekommen hat, darf diesem Vergnügen verlässlich im Leipziger Eiszirkus frönen. Die IceFighters öffnen noch bis 26. März ihre Fläche zum Eislaufen und Eisstockschießen im Kohlrabizirkus.

Am 1. Januar ist der Eiszirkus von 14 bis 18 Uhr, von da an täglich ab 12 Uhr geöffnet. Zwei Stunden kosten 7 Euro, Tageskarten für 12 Euro, Familien zahlen vergünstigte Preise. Schlittschuhe können für 4 Euro geliehen werden. Auch für kulinarische Versorgung ist gesorgt.

„Weißes Rauschen“ auf Netflix

Sonntag: Warum das Jahr nicht mit einem guten Film beginnen? Im neuen Werk von Noah Baumbach ("Marriage Story") spielt Adam Driver den Vater und Hitler-Experten Jack, dessen gemütliches Vorstadtleben endet, als es nach einem Chemieunfall zu einer Evakuierung und Panik kommt. Der Oscar-Anwärter "Weißes Rauschen" ist jetzt auf Netflix verfügbar.

Der Oscar-Anwärter „Weißes Rauschen“ ist jetzt auf Netflix verfügbar. © Quelle: Netflix

Danger Dan im Gewandhaus

Montag: Im Frühjahr spielte er im Conne Island, im Herbst zweimal im Felsenkeller, am Montag nun verschlägt es Danger Dan ins Gewandhaus. Der Rapper hat sein Klavier-Rap-Album "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" und etliche gesellschaftskritische Botschaften im Gepäck. Los geht's um 20 Uhr. Das Konzert ist ausverkauft, mit Glück gibt es aber noch Tickets von Fan zu Fan.

Danger Dan spielt am Montag im Gewandhaus. © Quelle: Carsten Koall

Eltern-Kindtag im Unikatum

Dienstag: Wie jeden Januar-Dienstag im Unikatum gilt auch an diesem: Beim Eltern-Kindtag gibt es freien Eintritt für eine erwachsene Begleitperson. Derzeit gibt es im Kindermuseum mit dem VR-Lab, der Erlebnisausstellung "Nimmersatt", der Spiel- und Bastelwelt "Das Königreich der Phantasie" und der Utopie-Schau "Die Erfindung der Zukunft" ein höchst abwechslungsreiches Programm. Kinder ab 2 Jahren zahlen 7 Euro Eintritt.

Im neuen VR-Lab im Kindermuseum Unikatum können Kinder digitale Wesen erschaffen. © Quelle: Roland Kersting

„She Said“ in der Kinobar Prager Frühling

Mittwoch: Noch ein Oscar-Anwärter: Die Regisseurin Maria Schrader hat die Geschichte der aufwendigen Recherche verfilmt, die die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein ans Licht brachte und die #MeToo-Bewegung befeuerte. Carey Mulligan und Zoe Kazan liefern eine herausragende Leistung in den Hauptrollen und machen "She Said" allein dafür sehenswert. Der Film läuft am Mittwoch um 18.45 Uhr in der Kinobar Prager Frühling als OmU-Version.

„She Said“ läuft am Mittwoch in der Kinobar Prager Frühling © Quelle: Universal

Kai & Funky von Ton Steine Scherben in der Moritzbastei

Donnerstag: 1970 spielten Ton Steine Scherben ihr erstes Konzert, und auch 52 Jahre später sind sie noch auf der Bühne unterwegs. Am Donnerstag gastieren die Gründungsmitglieder Kai Sichtermann und Funky K. Götzner zusammen mit dem Sänger Gymmick in der Moritzbastei, um die unvergesslichen Songs Rio Reisers und der Scherben live zu zelebrieren. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten für 19,80 Euro unter www.moritzbastei.de.

Kai & Funky von Ton Steine Scherben treten mit Gimmyk in der Moritzbastei auf. © Quelle: Martin Fürbringer

Dr. Mark Benecke in der Kongreßhalle

Freitag: Gleich zweimal gastiert Deutschlands bekanntester Pathologe und Schaben-Liebhaber Dr. Mark Benecke diese Woche in der Kongreßhalle am Leipziger Zoo. Am Freitag tritt er dort mit seinem Programm "Bakterien, Gerüche und Leichen" auf, am Samstag folgt "Mafia in New York". Karten ab 30,15 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2818050 oder www.ticketgalerie.de.

Mark Benecke gastiert in der ersten Januar-Woche zweimal in Leipzig. © Quelle: Dpa

Jacqueline Boom Boom im NochBesserLeben

Samstag: Das "One-human-wonder" Jacqueline Boom Boom beehrt das NochBesserLeben zum Jahresbeginn mit einer Samstagsshow. Versprochen werden eine Love-Performance mit Ausflügen in elektronischen Pop im Stile der Pet Shop Boys sowie Eurotrash garniert mit saftigen Bässen. Die Show beginnt um 20 Uhr in der Merseburger Straße 25.

Jacqueline Boom Boom tritt am Samstag im NochBesserLeben auf. © Quelle: Dean Nixon

Herricht & Preil Hommage in der Pfeffermühle

Sonntag: Jörg Metzner und Sascha Kiesewetter präsentieren eine zwerchfellerschütternde Verbeugung vor Herricht & Preil, die 25 Jahre lang zu den beliebtesten Komikern der DDR zählten. Die Neuinterpretation der alten Sketche ist, so wird versprochen, rasant, wortgenau und professionell. Beginn ist um 17 Uhr in der Pfeffermühle, Karten für 25 Euro können nur noch telefonisch unter 0341 9603196 reserviert werden.