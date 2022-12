Suzi Quatro, Marteria, Kontra K, Matthias Reim: Das ist vom 11. bis 18. Dezember in Leipzig los

In der Arena geben sich bei fünf Konzerten musikalische Größen die Klinke in die Hand, im Haus Leipzig steht die Elvis-Weihnachtsshow an, und im Täubchenthal will ein erfolgreicher Jungmusiker begeistern.

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 11. bis 18. Dezember in Leipzig besonders:

Suzi Quatro in der Arena

Wochentipp: Auch mit 72 Jahren bringt sie noch die Hallen zum Kochen: Suzi Quatro ist wieder auf Tour und macht am Mittwoch in der Arena Leipzig Halt. Im Gepäck hat sie Hits wie "If you can't give me love", "Stumblin in", "She's in love with you", "Can the Can", "48 Crash", "Daytona Demon", "Devil Gate Drive", "The wild one", "Too big" oder "Glad all over". Neben den Gesangsparts übernimmt sie dabei wie gewohnt auch den Bass.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es zwischen 49,40 und 84,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof), unter 0800 2181 050 oder online unter www.ticketgalerie.de.

Mike Singer im Täubchenthal

Sonntag: Gerade mal 22 Jahre ist der in Kehl geborene Mike Singer alt und kann trotzdem schon auf sechs Studioalben zurückblicken, von denen es vier an die Spitze der deutschen Charts schafften. Bekannt wurde er 2013 durch seine Teilnahme an "The Voice Kids", am Sonntag tritt der Popsänger im Täubchenthal auf. Beginn um 18 Uhr, Karten für 47,45 Euro in der Ticketgalerie online unter www.ticketgalerie.de oder an der Abendkasse.

Mike Singer tritt am Sonntag im Täubchenthal auf. © Quelle: André Kempner

Marteria in der Arena

Montag: "Vollkontakt" lauten Name und Motto der neuen Tour des 1982 in Rostock geborenen Marten Laciny a.k.a. Marteria. Der Rapper tritt am Montag in der Leipziger Arena auf und wird dabei von Nina Chuba als Vorband sowie mit Sicherheit auch von seinem grünen Alter Ego Marsimoto begleitet. Beginn 20 Uhr, Karten ab 46 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof), unter 0800 2181 050 oder online unter www.ticketgalerie.de.

Marteria spielt am Montag in der Arena. © Quelle: Dietrich Flechtner

Nightwish in der Arena

Dienstag: Die finnische Symphonic-Metal-Band Nightwish, bekannt für Hits wie "Wish I Had an Angel" oder "Amaranth", geht auf Welt-Tour – am Dienstag steht Leipzig auf dem Tournee-Plan. Das Konzert in der Arena beginnt um 18.55 Uhr mit zwei Vorbands, der Haupt-Act soll gegen 20.45 Uhr loslegen. Karten ab 62,95 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof), unter 0800 2181 050 oder online unter www.ticketgalerie.de.

Nightwish tritt am Dienstag in der Arena Leipzig auf. © Quelle: Dirk Knofe

Stefan Schwarz im Neuen Schauspiel

Mittwoch: Der Journalist und Schriftsteller Stefan Schwarz ist am Mittwoch im Neuen Schauspiel bei der Literaturshow "Die schlecht gemalte Deutschlandfahne" bei Moderatorin Rebecca Salentin zu Gast. Dort stellt er sein biografisches Buch "Bis ins Mark: Wie ich Krebs bekam und mein Leben aufräumte" vor. Beginn ist um 20 Uhr, Karten für 11 Euro unter www.neues-schauspiel-leipzig.de oder für 12 Euro an der Abendkasse.

Stefan Schwarz stellt am Mittwoch sein Buch im Neuen Schauspiel vor. © Quelle: Stefanie Fiebrig

Kontra K in der Arena

Donnerstag: Der Rapper Kontra K steht für ebenso ehrlich-authentische wie harte und mitreißende Texte – zu bestaunen war das zuletzt im März 2020 bei einem der letzten Arena-Konzerte vor dem ersten Lockdown. Am Donnerstag kehrt der Musiker auf seiner "Der Sonne entgegen"-Tour in die Arena zurück. Beginn ist um 19 Uhr, Karten gibt's ab 58,30 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof), unter 0800 2181 050 oder online unter www.ticketgalerie.de.

Kontra K spielt am Donnerstag in der Arena. © Quelle: André Kempner

Die Elvis Weihnachtsshow im Haus Leipzig

Freitag: Die Roll Agents nehmen das Publikum am Freitag mit auf eine über zweistündige Reise durch die Jahrzehnte, samt Originalarrangements und zeitgemäßen Interpretationen. Im Mittelpunkt: Nils Strassburg, der 2012 von der Elvis-Presley-Gesellschaft zum besten Elvis-Interpreten Deutschlands gekürt wurde. Die große Elvis Weihnachtsshow im Haus Leipzig beginnt um 20 Uhr, Karten ab 44,45 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof), unter 0800 2181 050 oder online unter www.ticketgalerie.de.

Nils Strassburg steht im Mittelpunkt der Elvis Weihnachtsshow im Haus Leipzig © Quelle: promo

Matthias Reim Arena

Samstag: Es gibt niemanden, der "Verdammt, ich lieb' dich" nicht kennt, aber auch abseits dieses Über-Hits hat Matthias Reim etliche mitreißende Songs in seiner langjährigen Karriere hervorgebracht. Am Samstag kehrt er nach Leipzig zurück und bringt die Arena zum Kochen. Das Konzert ist ausverkauft, via Fansale gibt es aber die Möglichkeit des offiziellen Weiterverkaufs. Zu finden über www.ticketgalerie.de.

Matthias Reim tritt am Samstag in der Arena auf. © Quelle: Dirk Knofe

Weihnachtsoratorium in der Nikolaikirche

Sonntag: Alle Jahre wieder lädt die Nikolaikirche zu zahlreichen Weihnachtskonzerten ein. Am kommenden Sonntag steht das Weihnachtsoratorium 1 und 4 bis 6 von Johann Sebastian Bach an. Der Bachchor Leipzig unter Leitung von Nikolaikantor Markus Kaufmann beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es für 7 Euro unter www.bachchor-leipzig.de.

Der Bachchor lädt am Sonntag zum Weihnachtsoratorium in die Arena. © Quelle: André Kempner

