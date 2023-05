Tokio Hotel, Cary, Jupiter Jones und mehr: Das ist vom 14. bis 21. Mai in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 14. bis 21. Mai 2023 besonders:

Tokio Hotel im Haus Auensee

Wochentipp: Sie sind zurück: Die einstigen (und heutigen?) Teenie-Schwärme von Tokio Hotel veröffentlichten Ende vergangenen Jahres ihr sechstes Album „2001“ und gehen im gleichen Atemzug wieder auf Tour. Am Mittwoch treten die Magdeburger Pop- und Synth-Rocker bestehend aus den Gebrüdern Tom und Bill Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer im Haus Auensee auf und dürften so einige Jugenderinnerungen zurückbringen.

Beginn des Konzerts ist 21 Uhr, Karten gibt es für 62 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

„Cabaret“ in der Schaubühne Lindenfels

Sonntag: Ganze acht Oscars gab es 1973 für Bob Fosses Film-Musical „Cabaret“ mit der bezaubernden Liza Minelli, der im Berlin des Jahres 1931 spielt, wo man mit aufreizenden Darbietungen zu verdrängen versucht, was sich in Deutschland politisch zusammenbraut. Die Schaubühne Lindenfels zeigt den Klassiker am Sonntag um 18.30 Uhr im Rahmen ihrer Reihe „Musicalfilme“.

"Cabaret" läuft am Sonntag in der Schaubühne Lindenfels. © Quelle: ABC Pictures

June Cocó im Werk 2

Montag: Mit ihrem neuen Album „Infinity Mode“ beschreitet die Singer-Songerwriterin und Ex-Leipzigerin June Cocó neue musikalische Pfade und zieht ihren Sound deutlich größer auf als bisher. Am Montag präsentiert sie neue und alte Songs im Werk 2. Das Konzert in der Halle D beginnt 20 Uhr, Karten für 18,30 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

June Cocó tritt am Montag im Werk 2 auf. © Quelle: André Kempner

„Beau is Afraid“ im Kino

Dienstag: In seinem zweiten Film seit seinem 2020er Oscar-Gewinn für „Joker“ spielt Joaquin Phoenix den titelgebenden Beau, der mit aktuer Angst vor der Welt und allem, was in ihr existiert, zu kämfen hat. Ein bunter, kakfaeser Horrortrip von Regisseur Ari Aster („Hereditary“, „Midsommar“), der täglich in den Passage Kinos und im Regina Palast läuft.

„Beau is Afraid“ läuft täglich im Regina Palast und in den Passage Kinos. © Quelle: Leonine/A24

Cary im Täuchenthal

Mittwoch: Die Leipzigerin Cary feiert am Mittwoch im Täubchenthal den Release ihrer Debüt-EP „Dialog“. Auf atmosphärisch-beatlastigem Pop und HipHop mit Garage- sowie Electro-Einflüssen singt sie über Persönliches und Berührendes. Beginn 20 Uhr, Karten für 13,90 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Leipzigerin Cary feiert am Mittwoch das Release-Konzert zu ihrer Debüt-EP. © Quelle: Corinna Dumat

Hauschka im Kupfersaal

Donnerstag: Für seinen Soundtrack zu „Im Westen nichts Neues“ bekam Hauschka a.k.a. Volker Bertelmann kürzlich einen Oscar – nun gastiert er in Leipzig, und zwar am Donnerstag im Kupfersaal, wo er teils geplant, teils improvisiert Klänge aus seinem Flügel herausholt, die man diesem ganz und gar nicht zutraut. Beginn 19 Uhr, Karten ab 25,90 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Der Komponist Volker Bertelmann bekam den Oscar für die Musik zu „Im Westen nichts Neues“ – am Donnerstag spielt er im Kupfersaal. © Quelle: dpa/Jordan Strauss

The New Solarism im Horns Erben

Freitag: Die in Leipzig lebende polnische Musikerin Izabela Kałduńska kreiert unter dem Namen The New Solarism aus Violine, Loops, Effekten und Samples komplexe und ganz und gar ungewöhnlichen Klangwelten. Am Freitag präsentiert sie sie im Horns Erben um 20 Uhr, Karten für 10 Euro im Vorverkauf bei Culton oder für 11 Euro an der Abendkasse.

The New Solarism tritt am Freitag im Horns Erben auf. © Quelle: The New Solarism

Jupiter Jones im Täubchenthal

Samstag: Nach längerer Pause kehrt die Band Jupiter Jones, die 2011 großen Erfolg mit dem Song „Stille“ feierte, mit einem neuen Album zurück in die Charts und auf die Bühnen. Inzwischen nur noch als Zweiergespann, allerdings mit weiterer Live-Unterstützung tritt sie am Samstag im Täubchenthal auf. Beginn 20 Uhr, Karten für 42 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Jupiter Jones tritt am Samstag im Täubchenthal auf. © Quelle: Jupiter Jones

Stephan König Jazz Trio in der Alten Nikolaischule

Sonntag: Das Stephan König Jazz Trio präsentiert in Zusammenarbeit mit LeipJAZZig am Sonntag „Wagner in Jazz“ – eine Hommage an den Komponisten am Vorabend seines 210. Geburtstages. Ort: die Aula der Alten Nikolaischule im Nikolaikirchhof 2. Zeit: 19 Uhr. Karten für 13 Euro im Vorverkauf oder für 15 Euro an der Abendkasse.