Von Suzanne Vega bis Gaming – 9 Tipps für die neue Woche in Leipzig

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 16. bis 23. Juli besonders:

Suzanne Vega auf der Parkbühne

Wochentipp: Ihre Hits „Tom’s Diner“ und „Luka“ kennt man weltweit – das sind jedoch nur die zwei größten Songs im umfangreichen Schaffen von Suzanne Vega, die seit 1980er neun Studioalben produziert hat und aktuell wieder an neuer Musik arbeitet. Am Dienstag gastiert die New Yorkerin, die ihre Karriere auf den kleinen Bühnen des dortigen Künstlerviertels Greenwich Village begann, auf der Parkbühne im Leipziger Clara-Zetkin-Park. Motto: „An Intimate Evening of Songs and Stories“.

Beginn um 20 Uhr, Karten ab 40 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181050 oder www.ticketgalerie.de.

„Triangle of Sadness“ im Scheibenholz

Sonntag: Treffen sich allerhand Reiche zum Urlaub auf einer Luxusyacht und werden dabei nicht nur vom Seegang, sondern auch Piraten gestört... Die Satire „Triangle of Sadness“ des Schweden Ruben Östlund kommt mit bissigem (zuweilen auch ekligem) Humor sowie bekannter Schauspielprominenz daher – und gewann 2022 die Goldenen Palme in Cannes. Läuft am Sonntag um 21.30 Uhr bei den Filmnächten Scheibenholz.

Ruben Östlunds „Triangle of Sadness“ läuft am Sonntag bei den Filmnächten Scheibenholz. © Quelle: Alamode Film

Gaming-Turnier der Stadtbibliotheken

Montag: Die Leipziger Bibliotheken erweitern ihr Programm in den Sommerferien um mehrere Gaming-Turniere – am Montag startet der Wettbewerb im Rennspiel „Mario Kart 8“ mit der ersten Vorrunde in der Bibliothek Gohlis. Weitere Vorrunden am Dienstag in den Bibliotheken Plagwitz, Paunsdorf und der Stadtbibliothek sowie am Mittwoch in der Bibliothek Südvorstadt. Infos zu Zeiten und Teilnahme unter stadtbibliothek.leipzig.de/macht-mit/ferienangebote.

Die städtische Bibliotheken veranstalten ein Mario-Kart-Turnier. © Quelle: Nintendo

Atlas Bird an der Plagwitzer Markthalle

Dienstag: Mit einer Stimme als Kompass liefert die Band „Atlas Bird“ für jede Weltflucht eine Hymne. Das Duo liebt die große Geste und dennoch einfache Instrumentierungen aus Gitarre und Drums. Am Dienstag tritt Atlas Bird an der Plagwitzer Markthalle auf, Beginn ist um 20.45 Uhr. Eintritt frei.

Die Band Atlas Bird tritt am Dienstag an der Plagwitzer Markthalle auf. © Quelle: André Kempner

Ferienprogramm der Kaos Kulturwerkstatt

Mittwoch: Die Kaos Kulturwerkstatt in Altlindenau hat ein umfangreiches um höchst abwechslungsreiches Ferienproramm auf die Beine gestellt – am Mittwoch etwa warten ein Labor für Klangexperimente und Geräusche samt Spaziergang um die Villa sowie ein Siebdruck-Workshop. Weitere Angebot umfassen etwa Nähen und Schweißen. Infos zu Zeiten, Preisen und Anmeldung unter www.kaos-leipzig.de.

Isabella Hertel-Niemann, Co-Projektleiterin im KAOS, lädt in die Kulturwerkstatt ein. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Lesung im Sommerkino

Donnerstag: Lorenz Justs Buch „Tag XYZ“ handelt von Jakko, der in einem besetzten großstädtisches Theater und auf einem Vergnügungsdampfer auf dem Mittelmeer die Tage und Nächte durchkreuzt. Ein Text über das Gelingen und Scheitern politischen Handelns, über die Angst vor dem Kollektiv und die Notwendigkeit, die eigene Wohnung trotzdem zu verlassen, den der Autor am Donnerstag an der Plagwitzer Markthalle präsentiert. Beginn 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Lorenz Just stellt am Donnerstag sein Buch "Tag XYZ" vor. © Quelle: Robert Sievert

„The Music of Hans Zimmer“ auf der Parkbühne

Freitag: Die Musik des deutschen Komponisten und Sound-Ingenieurs Hans Zimmer ist nicht mehr aus Hollywood wegzudenken – er vertonte unter anderem „Der König der Löwen“, „Gladiator“, „Interstellar“ oder „Fluch der Karibik“. Stücke aus diesen und vielen weiteren Filmen erklingen am Freitag auf der Parkbühne bei „The Music of Hans Zimmer“. Beginn 19.30 Uhr, Karten ab 50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181050 oder www.ticketgalerie.de.

Film-Soundtracks des Komponisten Hans Zimmer erklingen am Freitag auf der Parkbühne. © Quelle: AP

„Oppenheimer“ im Kino

Samstag: Mit „Tenet“ bescherte er uns den ersten Blockbuster in Corona-Zeiten, davor begeisterte er das Kinopublikum weltweit mit Werken wie „Inception“, „The Dark Knight“ und „Interstellar“. Nun legt Christopher Nolan seinen neuen Film „Oppenheimer“ vor, in dem es um die Entwicklung der Atombombe geht. Läuft ab Donnerstag in den Leipziger Kinos.

"Oppenheimer" läuft ab Donnerstag im Kino. © Quelle: Universal Pictures

„The Magical Music of Harry Potter“ auf der Parkbühne

Sonntag: Noch ein Schmankerl für Film-Fans – insbesondere die des Zauberschülers Harry Potter. Am Sonntag erklingt „The Magical Music of Harry Potter“ auf der Parkbühne und damit das Beste aus den acht Verfilmungen sowie dem neuen Theaterstück zur Zaubererwelt – inklusive eines besonderen Gasts aus den Filmen. Beginn 19.30 Uhr, Karten ab 50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181050 oder www.ticketgalerie.de.

Am Sonntag erklingen auf der Parkbühne Musikstücke aus den Harry-Potter-Filmen. © Quelle: Warner Bros.

