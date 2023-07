Pop Fest, Pippo Pollina, Pöbel MC und mehr: Das ist vom 2. bis 9. Juli in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 2. bis 9. Juli besonders:

Leipzig Pop Fest 2023

Wochentipp: Seit 2019 bietet das Leipzig Pop Fest jungen Musikerinnen und Musikern aus der Region eine Bühne – am Samstag geht es in die nächste Runde. Insgesamt zehn Live-Acts treten in und auf der Moritzbastei auf, dabei sind: Shejust_Left (15.30 Uhr), Hotel Rimini (15.45 Uhr) Heron (16.30 Uhr), Tränen (17 Uhr), Frau Lehmann (17.30 Uhr), Karo Lynn (18.15 Uhr), Future Frank (19 Uhr), Blumengarten (19.30 Uhr), Bierbabes (20.30 Uhr) und Tropikel Ltd. (21 Uhr). Zwischendurch finden auch thematisch passende Panels und Talks statt. Und das alles für den schmalen Preis von 16,60 Euro – Karten sind vorab erhältlich unter tixforgigs.com.

Schüller in der Villa Hasenholz

Sonntag: „Leichte Beute“ heißt das neue Album der Leipziger Band Schüller, die seit 2003 von Ralph Schüller angeführt wird. Der streift mit seinen Begleitmusikern quer durch die Genres, von Folk über Country Blues und Jazz bis zu Polka. Am Sonntag tritt die Gruppe in der Villa Hasenholz (Gustav-Esche-Straße 1) auf, Beginn um 16 Uhr.

Mit neuem Album unterwegs: der Leipziger Liedermacher Ralph Schüller. © Quelle: Joerg Balzer

Konzerte am Bachdenkmal

Montag: Am Montag beginnen wieder die Konzerte am Bachdenkmal. Auf dem Thomaskirchhof werden dann in den folgenden Wochen immer montags insgesamt neun Konzerte zu erleben sein, Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Den Auftakt macht am 3. Juli das Quartett „rosenroth“, das sich auf einen Mix aus traditionellen Liedern und orientalischen Einflüssen spezialisiert hat. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Robert Herrmann organisiert die Konzerte am Bachdenkmal. © Quelle: André Kempner

Pippo Pollina am Panometer

Dienstag: 2022 erschien „Canzoni segrete“, das 24. Album von Pippo Pollina. Mit über 4000 Konzerten europaweit gehört er zu den beliebtesten italienischen Liedermacher – am Dienstag steht der nächste Auftritt auf der Sommerbühne am Leipziger Panometer an. Beginn um 19.30 mit dem Vor-Act Palermo Acoustic Quintet, Karten für 39,50 Euro unter www.werk-2.de.

Pippo Polina tritt am Dienstag am Panometer auf. © Quelle: Lena Semmelroggen

„Indiana Jones“ im Kino

Mittwoch: Der bekannteste Archäologe der Welt kehrt ein letztes Mal auf die Leinwand zurück: Harrison Ford spielt abermals Indiana Jones und ist in seinem fünften Abenteuer auf der Suche nach dem Rad des Schicksals. Regie übernahm diesmal nicht Steven Spielberg, sondern James Mangold („Le Mans 66“) – und das Ergebnis ist so mitreißend wie die ersten drei Abenteuerklassiker von Indy. Der Film läuft täglich in den Passage Kinos, im Cinestar, Cineplex und im Regina Palast.

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ läuft täglich im Kino © Quelle: Disney

„Das Lehrerzimmer“ auf der Feinkost

Donnerstag: Ilker Cataks „Das Lehrerzimmer“ erzählt von der jungen Lehrerin Carla (Leonie Benesch), die ihre erste Anstellung an einer Schule beginnt und bald feststellt, dass dort gestohlen wird. Bei ihren Nachforschungen stößt sie auf Widerstand im Kollegium. Beim Deutschen Filmpreis gab es dafür fünf Auszeichnungen, darunter als bester Spielfilm. Am Donnerstag läuft „Das Lehrerzimmer“ um 21.30 Uhr beim Sommerkino auf der Feinkost.

„Das Lehrerzimmer“ läuft am Donnerstag auf der Feinkost. © Quelle: Alamode Filmverleih

Pöbel MC am Panometer

Freitag: Der Name ist (nur bedingt) Programm: Pöbel MC, dessen Stil für eine Kombination aus grenzenloser Energie, Empowerment und tiefgreifenden Inhalten steht, ist allem voran ein Rapper, der sich auf Live-Performances versteht. Am Freitag tritt er auf der Sommerbühne am Panometer auf, Beginn des Konzerts ist 20 Uhr. Karten für 26,40 Euro unter www.tixforgigs.com.

Pöbel MC tritt am Freitag am Panometer auf. © Quelle: Marshl Ceron Palomino

Cora Chilcott im Schillerhaus

Samstag: Cora Chilcott, von 2001 bis 2014 Schauspielerin am Berliner Ensemble, gastiert am Samstag wieder in ihrer Heimatstadt Leipzig, und zwar mit einem neuen Solostück im Schillerhaus. In „Schiller. Der Dichtung muntre Schattenwelt“ präsentiert sie Gedichte und Auszüge aus Dramen und Briefen des Dichters. Beginn um 18 Uhr, Karten für 10 Euro.

Cora Chilcott tritt am Samstag im Schillerhaus auf. © Quelle: Sven Tietze

Karli Comedy auf der Feinkost

Sonntag: Die Leipziger Stand-up-Comedy-Szene wächst und möchte im Sommer die Karli mit guter Laune beleben. Bei „Karli Comedy“ erwarten das Publikum verschiedene Komikerinnen und Komiker aus der Region, die ihre besten Nummern spielen und neue Gags testen. Beginn um 19 Uhr, Ort des Geschehens ist die Feinkost.

Bei Karli Comedy gibt es Stand-up aus der Region © Quelle: Britta Pedersen/dpa

