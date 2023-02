Von Rock über Indie und Filmmusik bis zum Musical: Die Woche in Leipzig bietet für Jeden etwas

Leipzig. Folgende Veranstaltungen in Leipzig empfehlen wir vom 26. Februar bis 5. März besonders:

Kreator und Lamb of God im Haus Auensee

Wochentipp: Besser spät als nie: Nach zwei Verschiebungen (ursprünglich für November 2021 geplant) gehen die Grammy-ausgezeichnete US-amerikanische Metal-Band Lamb of God und ihre deutschen Thrash-Metal-Kollegen von Kreator auf „State of Unrest“-Tour. Halt in Leipzig machen sie am Freitag, dem 3. März, und zwar im Haus Auensee. Als Support ist die texanische Band Municipal Waste dabei.

Das gitarrenlastige, schwermetallige Triple legt nacheinander ab 19 Uhr los. Karten für 52,40 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Thrash-Metal-Band Kreator tritt am Freitag (3.3.) im Haus Auensee auf. © Quelle: PR

„Girls Girls Girls“ in den Passage Kinos

Sonntag: In „Girls Girls Girls“, dem dritten Film der finnischen Regisseurin Alli Haapasalo, geht um drei junge Freundinnen, die kaum unterschiedlicher sein könnten: die finstere Mimmi, die wilde Rönköö und und die disziplinierte Emma. Themen: erwachsen werden und der Weg zum ersten Sex – geschrieben und gespielt auf verzaubernd leichtfüßige, beherzte und authentische Weise. Der Film läuft am Sonntag um 18.30 und 20.45 Uhr in den Passage Kinos sowie an den Folgetagen.

"Girls Girls Girls" läuft im Kino. © Quelle: Salzgeber

„The Best of Ennio Morricone“ im Gewandhaus

Montag: Vor zwei Jahren verstarb der virtuose italienische Komponist Ennio Morricone – in seiner Karriere hatte er Filme wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ vertont und damit entscheidend dazu beigetragen, sie zu Klassikern zu machen. Am Montag gibt es ausgewählte Stücke live zu erleben: Mehr 100 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Marco Seco präsentieren „The Best of Ennio Morricone“ im Gewandhaus. Karten ab 57 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Am Montag erklingt im Gewandhaus „The Best of Ennio Morricone“. © Quelle: André Kempner

„Mobile Suit Gundam“ im Kino

Dienstag: Keine große Zielgruppe, dafür aber eine umso begeistertere Fangemeinde scharen die Serien, Modellbausätze und Filme zu „Mobile Suit Gundam“, in denen es um die moralischen Konflikte von Kampf-Mech-Piloten geht, seit Jahrzehnten um sich. Am Dienstag wird in Leipzig der neueste Film der Reihe mit dem komplizierten Titel „Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island“ gezeigt, und zwar im Cinestar um 17 Uhr (O-Ton) und 20 Uhr sowie im Cineplex um 18 Uhr (O-Ton) und 20 Uhr.

"Mobile Suit Gundam Cucuruz Doan's Island" läuft als Special-Screening im Kino. © Quelle: Crunchyroll

„Nur vom Weltraum aus...“ in den Cammerspielen

Mittwoch: Die Cammerspiele-Produktion „Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau“ erzählt die ebenso unterhaltsame wie nachdenklich stimmende Geschichte des 13-jährigen Sascha aus einer Plattenbausiedlung in Klein Krebslow. Hier gibt es Anfang der 90er Elton-John-Fans, besondere Wörter aus fremden Sprachen, Neonazis, einen alten Herren aus einem fernen Land und ein ganz besonderes Mädchen. Nach der Premiere im Mai 2022 wird das Stück von Mittwoch bis Freitag täglich 20 Uhr wieder aufgeführt. Karten für 8,80 Euro unter www.cammerspiele.de.

"Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau" wird bei den Leipziger Cammerspielen wieder aufgeführt. © Quelle: Dirk Knofe

Dermot Kennedy im Haus Auensee

Donnerstag: Spätestens nachdem sein Debütalbum „Without Fear“ im Jahr 2019 auf der Nummer eins der Charts gelandet war, hatte sich der irische Sänger Dermot Kennedy einen Namen gemacht. Mit seiner Kombination aus Songwriting, aufwendigen Arrangements und elektronischen Elementen trifft er den Nerv der Zeit. Im November erschien sein zweites Album „Sonder“, nun geht es wieder auf Tour: Am Donnerstag tritt Dermot Kennedy im Haus Auensee auf. Beginn 20 Uhr, Karten für 52,05 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Dermot Kennedy tritt am Donnerstag im Haus Auensee auf. © Quelle: IMAGO/Dirk Jacobs

Fools Garden im Kupfersaal

Freitag: Bekannt wurden sie durch 1995 ihren Hit „Lemon Tree“, doch die beiden Masterminds hinter Fools Garden, Peter Freudenthaler und Volker Hinkel, verspüren auch nach wie vor eine unbändige Lust, neue Songs zu schreiben, Alben aufzunehmen und auf Tour zu gehen. Im November 2021 erschien das aktuelle Album „Captain ... coast is clear“, nun steht eine neue Tour an. Am Freitag tritt Fools Garden um 20 Uhr im Kupfersaal auf. Karten für 35,27 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Fools Garden tritt am Freitag im Kupfersaal auf. © Quelle: Pr

Karate Andi im Täubchenthal

Samstag: Pöbel-Rap aus Berlin: Karate Andi ist wieder in Sektlaune. Im Mai erschien das vierte Album „Handelsgold Tape“ – und der Name ist Programm. Denn der „Bomber der Herzen“ mit einem Faible für kleine Zigarren zelebriert seine schlechte Laune nach wie vor in ruppigen Rhymes zu polternden Beats. Am Samstag tritt er um 19 Uhr im Täubchenthal auf, Karten für 28 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Rapper Karate Andi tritt am Samstag im Täubchenthal auf. © Quelle: PR

„Die Schneekönigin – Das Musical“ im Haus Leipzig

Sonntag: „Die Schneekönigin – Das Musical“, frei nach Hans Christian Andersen, ist derzeit auf Deutschlandtournee, auf der Bühne stehen Absolventen renommierter Musicalschulen von Hamburg bis Wien. Am Sonntag gibt es zwei Vorführungen im Haus Leipzig, und zwar um 11 Uhr und um 15 Uhr. Karten ab 21 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

