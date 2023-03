9 Tipps für die Woche in Leipzig

Die Schlagzahl großer Konzerte fällt in dieser Woche zwar etwas kleiner aus, schlechter wird die Musik dadurch aber keinesfalls. Außerdem wird im Gewandhaus dem King of Rock ’n’ Roll die Ehre erboten.

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 26. März bis 2. April besonders:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Electric Callboy in der Arena

Wochentipp: 2010 schlossen sie sich in Castrop-Rauxel unter dem Namen „Eskimo Callboy“ zusammen, seit vergangenem Jahr firmieren sie unter „Electric Callboy“. Die sechs Band-Mitglieder, die sich auf schweren Metalcore mit elektronischen Elementen spezialisiert haben und in den vergangenen Jahren bereits einen ordentlichen Hype aufbauen konnten – unter anderem stand eine Bewerbung für den ESC im Raum, die aber wegen angeblich mangelnder Radiotauglichkeit abgelehnt wurde –, sind derzeit auf Europa-Tournee und gastieren am Samstag in der Leipziger Arena.

Beginn ist um 19 Uhr, Karten gibt es ab 63,82 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die deutsche Metal-Band Electric Callboy tritt am Samstag in der Arena auf. © Quelle: Christian Ripkens

Karo Lynn im Felsenkeller

Sonntag: Im November veröffentlichte die Leipzigerin Karo Lynn ihr drittes Studioalbum „a line in my skin” und legte damit musikalisch einen starken Bruch zum Vorgänger „Outgrow” hin. Die beschwingten Indie-Beats sind düsterer Synthie-Atmosphäre gewichen. Am Sonntag tritt Karo Lynn im Naumanns im Felsenkeller auf. Beginn um 20 Uhr, Karten für 20,80 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Karo Lynn tritt am Sonntag im Felsenkeller auf. © Quelle: André Kempner

„Elvis – Das Musical“ im Gewandhaus

Montag: Vor 50 Jahren gab der King of Rock ’n’ Roll sein weltberühmtes Konzert „Aloha from Hawaii“ auf Honolulu – nun lässt „Elvis – Das Musical“ diesen legendären Auftritt wieder aufleben. Das zweieinhalbstündige Spektakel präsentiert Elvis Presleys gesamtes musikalisches Repertoire – von Gospel über Blues bis hin zu hemmungslosem Rock ’n’ Roll. Beginn um 20 Uhr im Gewandhaus, Karten ab 64 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Montag im Gewandhaus: Elvis - Das Musical © Quelle: Jürgen Rocholl / FACE

Alexa Feser im Täubchenthal

Dienstag: Vor einem Jahr erschien Alexa Fesers fünftes Studioalbum „Liebe 404“, nun geht es nach einer Verschiebung endlich auf Live-Tour. Dabei will Feser mit ihrer Band einmal mehr ihre emotionale Intensität zeigen, gepaart mit ihrer einzigartigen Stimme. Am Dienstag tritt sie im Täubchenthal auf, los geht’s um 20 Uhr. Karten für 45,40 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Alexa Feser tritt am Dienstag im Täubchenthal auf. © Quelle: André Kempner

Apocalyptica im Haus Auensee

Mittwoch: Drei mal wurde ihr Auftritt bereits verschoben, nun ist es endlich so weit: Die finnische Metal-Band Apocalyptica tritt am Mittwoch im Haus Auensee auf. Mit dabei: die niederländische Gruppe Epica sowie als Support die ebenfalls aus Finnland stammende Gruppe Wheel. Beginn um 19 Uhr, Karten für 54,19 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bands Apokalyptica und Epica treten am Mittwoch im Haus Auensee auf. © Quelle: FKP Scorpio

Bukahara im Haus Auensee

Donnerstag: Die Kölner Band Bukahara ist wieder auf Tour. Die vier Mitglieder Ahmed, Avi, Soufian und Max vermengen Folk-Pop mit nordafrikanischen Einflüsse und Singer-Songwriter-Attitüde und bezaubern damit bereits seit 14 Jahren ihre Fans. Das Konzert im Haus Auensee beginnt am Donnerstag um 20 Uhr. Karten für 42,25 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Band Bukahara spielt am Donnerstag im Haus Auensee. © Quelle: André Kempner

Die Kassierer im Felsenkeller

Freitag: Von dadaistischen Kleinkunstauftritten in den 80ern über den Durchbruch samt jeder Menge Anfeindungen in den 90ern bis zu regelmäßigen Gastspiele bei Wacken und Auftritten bei „Circus Halligalli“ hat es die Bochumer Punk-Band Die Kassierer ziemlich weit gebracht. Am Freitag gastieren sie mal wieder in Leipzig, und zwar im Felsenkeller. Beginn um 20 Uhr, Karten für 35,75 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kassierer treten am Freitag im Felsenkeller auf. © Quelle: Andreas Lawen, Fotandi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

16 Jahre Elipamanoke

Samstag: Das Elipamanoke feiert seinen 16. Geburtstag. Der Club in der Markranstädter Straße 4 im Leipziger Westen begeht diesen Jahrestag mit einer zweitägigen Feier, die bereits am Freitag beginnt und auch am Samstag weitergeht. Und das mit einem beeindruckend großen Live-Line-up. Weitere Infos unter www.facebook.com/elipamanoke.

Der Club Elipamanoke feiert am Freitag und Samstag seinen 16. Geburtstag. © Quelle: Andre Kempner

13. Leipziger Wolle-Fest & Stoffmesse auf der Messe

Sonntag: Nach dreijähriger Corona-bedingter Pause wird es wieder flauschig auf der Leipziger Messe: 160 Aussteller bieten dort am Samstag und Sonntag beim 13. Leipziger Wolle-Fest und der Stoffmesse ihre Waren feil. Auch werden mehrere Workshops angeboten. Weitere Infos sowie Tageskarten für 14 Euro unter www.leipziger-wollefest.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige