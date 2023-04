Fettes Brot, Blue Man Group, Kurzsuechtig und mehr: Das ist vom 9. bis 16. April in Leipzig los

In der Arena feiert das Rap-Trio Fettes Brot seinen Abschied, und die Blue Man Group präsentiert ihr neues Programm. Außerdem findet das Kurzfilm-Festival Kurzsuechtig statt, und auch sonst gibt es viele attraktive Veranstaltungen in Leipzig.

Fettes Brot – hier im Haus Auensee – tritt am Montag in der Arena auf.

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 9. bis 16. April besonders:

Fettes Brot in der Arena

Wochentipp: Sie verabschieden sich, und was wäre dafür ein besserer Ort als die Arena? Dorthin wurde das ursprünglich im Haus Auensee geplante Konzert von Fettes Brot vor einigen Monaten verlegt – weshalb es für das Leipzig-Konzert auf der großen Abschiedstournee des Rap-Trios, das uns Hits wie „Jein“, „Emanuela“ und „Bettina“ brachte, auch noch Karten gibt.

Beginn des Konzerts am Montag, dem 10. April, ist um 20 Uhr. Karten gibt es ab 66,85 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de. Es wird außerdem eine Abendkasse geben.

„Air – Der große Wurf“ im Kino

Sonntag: Anfang der 80er war der Sportartikelhersteller Nike neben seinen Konkurrenten noch ein kleiner Fisch – das änderte sich dank eines Deals mit dem Basketball-Star Michael Jordan erheblich. Ben Affleck erzählt diese Geschichte in „Air – Der große Wurf“ nach und liefert damit einen der besten Filme seiner Regiekarriere ab. Der Film läuft täglich im Regina Palast und in den Passagen Kinos.

"Air - Der große Wurf" von und mit Ben Affleck läuft im Kino. © Quelle: Warner Bros. Entertainment GmbH

Ostermarkt in der City

Montag: Noch bis Montag locken der Ostermarkt und die Historische Leipziger Ostermesse in die Innenstadt. Garküchen mit deftigen Speisen und Tavernen versprechen Gaumenfreunden, Jongleure, Komödianten und Musikanten wie die Heureka-Hauskapelle „In Validus“ sorgen für das Unterhaltungsprogramm. Der Eintritt ist frei.

Noch bis Montag lädt der Ostermarkt in der City zum Schlendern ein. © Quelle: Andre Kempner

„Cyrano de Bergerac“ im Werk 2

Dienstag: Der Klassiker mit einem Twist: Unter der Regie von Christian Hanisch und Elisa Jentsch wird Cyrano de Bergerac in dieser Theateradaption zu einer Fechterin und zur scharfzüngigen Dichterin, die sich in Rocky verliebt, auf den aber auch ihre Nebenbuhlerin Christiane ein Auge geworfen hat. Aufführungen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils 20 Uhr. Karten vorab für 16,50 Euro unter www.werk-2.de.

Cyrano de Bergerac wird ab Dienstag im Werk 2 gespielt. © Quelle: Jens Doerre

„Return to Dust“ in der Cinémathèque

Mittwoch: Im rauen und ländlichen China werden Ma und Guiying von ihren Familien verstoßen und zu einer arrangierten Heirat gezwungen. Um zu überleben, müssen sich die zwei Fremden aufeinander einlassen und ein gemeinsames Zuhause aufbauen – so die Prämisse des chinesischen Films „Return to Dust“, der kurz vor seiner Veröffentlichung in seinem Entstehungsland verboten wurde. Die Cinémathèque in der naTo zeigt ihn am Mittwoch um 19 Uhr.

Der chinesische Film "Return to Dust" läuft nochmal im Kino. © Quelle: Rapid Eye Movies

Blue Man Group in der Arena

Donnerstag: „Bluevolution“ heißt die neue Show der Blue Man Group, die populäre Klassiker der bekannten Blaumänner mit frischen Inhalten verbindet. Vom Donnerstag bis Sonntag gastiert die Gruppe Arena Leipzig. Auftritte am Donnerstag und Freitag um 20 Uhr, am Samstag um 16 und 20 Uhr sowie Sonntag um 14 und 18 Uhr. Karten ab 47,40 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Blue Man Group präsentiert ihr neues Programm ab Donnerstag in der Arena. © Quelle: ARGO Konzerte

André Herzberg im Anker

Freitag: „Von woanders her“ heißt das neue Album von André Herzberg, das im Blues der späten 50er, Reggae, Soul und 70er-Rock wühlt. Gospelstimmen und Blech fügen dem Ganzen einen Hauch „Deep South“ hinzu. Am Freitag gastiert der Musiker mit seiner Band im Leipziger Anker. Beginn um 21 Uhr, Karten für 22,70 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Das André Herzberg Trio lädt zum Tourneestart in den Leipziger Anker und zwar am 14. April. © Quelle: Lutz Müller Bohlen

Subway to Sally im Anker

Samstag: Das neue Album von Subway to Sally, diesen Urgesteinen des Mittelalterrock, trägt den Titel „Himmelfahrt“ und markiert einen Wendepunkt: Nach bedrückenden Jahren, die geprägt waren von Enge und Stillstand, handeln die neuen Songs von Aufbruch und Reise. Am Samstag tritt die Gruppe im Anker Leipzig auf. Beginn um 20 Uhr, Karten für 44,25 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Mittelalter-Rocker Subway To Sally kommen mit der neuen Platte "Himmelfahrt" am 15. April in den Anker. © Quelle: Pedro Heilemann

Best of Kurzsuechtig 2023 in der Schaubühne Lindenfels

Sonntag: Die 20. Ausgabe des mitteldeutschen Kurzfilm-Festivals „Kurzsuechtig“ findet vom 11. bis 16. April in der Schaubühne Lindenfels mit täglichen Veranstaltungen statt. Am letzten Abend präsentiert die Schaubühne alle Gewinnerfilme des Festivals – los geht’s um 19.30 Uhr. Das komplette Programm sowie Karten vorab unter www.schaubuehne.com.