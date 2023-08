Von Highfield über ibug bis Jugend-Jazzorchester: 9 Tipps für die Woche in Leipzig

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 13. bis 20. August:

Highfield 2023

Wochentipp: Drei Tage, mehr als 40 Acts und tausende Besucher: Das Highfield-Festival geht in die nächste Runde. Von Freitag bis Sonntag findet es erneut auf der Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See statt, die Headliner sind in diesem Jahr K.I.Z., die Ärzte, Marteria, Rin, die Beatsteaks und SPD. Ebenfalls dabei: Blond, Tokio Hotel, Nina Chuba, Von Wegen Lisbeth und viele mehr.

Tickets gibt es sowohl tagweise für jeweils 90 Euro oder als Festival-Pass für 190 Euro. In letzterem ist auch Camping enthalten. Karten sind erhältlich unter www.highfield.de/de/tickets, in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) oder www.ticketgalerie.de.

„Hypnotic“ im Kino

Sonntag: Robert Rodriguez’ filmisches Schaffen erstreckt sich von Familienkomödien („Spy Kids“) über Trash („Machete“) bis zu Blockbustern („Alita: Battle Angle“). Sein neuer Streifen „Hypnotic“ ist ein waschechter Mystery-Thriller, in dem es ein von Ben Affleck gespielter Polizist mit einem Bösewicht zu tun bekommt, der jeden für seine Zwecke hypnotisieren und manipulieren kann. Läuft täglich mit Regina Palast und im Cineplex.

"Hypnotic" von Robert Rodriguez läuft im Kino. © Quelle: Telepool

Jonas Timm am Bachdenkmal

Montag: Sehnsucht und Trauer, Heiterkeit und Vergnügen – all das lässt sich in der Musik von Jonas Timm und seiner Band finden, die sich in einer ungewöhnlichen Besetzung auf ihrem Debütalbum „Morbu“ zusammengefunden hat. Neben Bass und Schlagzeug sind auch Piano, Gitarre und Akkordeon vertreten. Am Montag tritt das Quintett bei den Konzerten am Bachdenkmal auf. Beginn um 19 Uhr, Eintritt frei.

Jonas Timm und seine Band treten am Montag am Bachdenkmal auf. © Quelle: Jonas Timm

„Tár“ bei den Filmnächten Scheibenholz

Dienstag: Cate Blanchett spielt in „Tár“ die titelgebende Lydia Tár, die (fiktive) erste Dirigentin eines großen deutschen Orchesters, die sich im Laufe der Handlung mit Vorwürfen des strukturellen und sexuellen Machtmissbrauchs konfrontiert sieht. Ein Brocken von Film, ein anspruchsvoller, aber auch ein sehenswerter, nicht nur wegen der großartigen Hauptdarstellerin. Läuft am Dienstag um 21 Uhr bei den Filmnächten Scheibenholz.

„Tár“ läuft am Dienstag im Scheibenholz. © Quelle: Focus Features

„Mein Freund F.R.E.D.“ in der Moritzbastei

Mittwoch: Im Jahr 2053 laufen bei einem Versandgiganten die Vorbereitungen auf den großen Shopping-Ansturm, und es steht ein neuer Kollege vor der Tür: der Roboter F.R.E.D. Die Theaterturbine bringt ihr letztjähriges Stück „Mein Freund F.R.E.D.“ nochmal auf die Bühne, zu sehen von Dienstag bis Freitag jeweils 20 Uhr im Innenhof der Moritzbastei. Karten für 21,80 Euro unter www.moritzbastei.de.

„MEIN FREUND F.R.E.D.“ wird ab Dienstag nochmal aufgeführt. © Quelle: André Kempner

Bernhard Eder im Ilses Erika

Donnerstag: Bernhard Eder, inzwischen mehr als 15 Jahre im Musikgeschäft, legte 2021 sein aktuelles Album „Subterranean Echoes“ vor – ein zartes, intimes Werk, entstanden in Lockdown-Zeiten in den eigenen vier Wänden. Der österreichische Singer-Songwriter präsentiert Songs davon sowie von seinen älteren Werken am Donnerstag um 19.30 Uhr auf der Sommerbühne im Ilses Erika Biergarten. Eintritt frei.

Bernhard Eder tritt am Donnerstag im Ilses Erika auf. © Quelle: Nadine Schachinger

Jugend-Jazzorchester Sachsen im Werk 2

Freitag: Die Komponistin Štěpánka Balcarová entwarf in diesem Jahr die „Kairos-Suite“ für das Jugend-Jazzorchester Sachsen und nutzt dabei vor allem die neuartige Instrumentenkombination Fagott – Waldhorn – Männerstimme. Die dreiteilige Suite spiegelt subjektive Gefühle über die Wahrnehmung der Zeit in der heutigen Welt wider. Am Freitag tritt das Orchester gemeinsam mit der Komponistin im Werk 2 auf, Beginn 20 Uhr, Karten für 12,10 Euro unter www.werk-2.de.

Das Jugend-Jazzorchester Sachsen tritt am Freitag im Werk 2 auf. © Quelle: Angelika Luft

The Dark Tenor auf der Parkbühne

Samstag: Der Crossover-Musiker Billy Andrews, besser bekannt als The Dark Tenor, hat es sich zum Ziel gemacht, jedem den Zugang zu klassischen Melodien mit der Attitüde aktueller Pop- und Rockmusik zu ermöglichen, und verbindet deshalb beide Stile miteinander. Seine neue Platte „Album X“ erscheint zwar erst im September, am Samstag stellt er sie aber bereits auf der Parkbühne vor. Beginn um 19 Uhr, Karten für 61,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) oder www.ticketgalerie.de.

The Dark Tenor tritt am Samstag auf der Parkbühne auf. © Quelle: Alexandra Maria Sira

ibug in Engelsdorf

Sonntag: Das Urban-Art-Festival ibug, kurz für „Industriebrachenumgestaltung“ gastiert das erste Mal in Leipzig. Das Wochenende vom 18. bis 20. August ist das erste von insgesamt drei, an dem es für die Besucher öffnet, dann sind im alten Reichsbahnausbesserungswerk in Engelsdorf Werke von 70 Künstlern und Kollektiven zu sehen, die dort in den vergangenen Wochen entstanden. Freitag von 16 bis 20, Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Tagestickets für 15 Euro unter www.ibug-art.de.

Das Urban-Art-Festival ibug öffnet an diesem Wochenende erstmals. © Quelle: Susan Fankhaenel

