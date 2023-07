Reise um die Welt mit Kino und Musik: Das ist kommende Woche in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 30. Juli bis 6. August besonders:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hania Rani im Geyserhaus

Wochentipp: Hania Rani, 1990 in Danzig zur Welt gekommen, pendelt zwischen Warschau, wo sie zuhause ist, und Berlin, wo sie studiert und arbeitet. Die Neoklassik-Pianistin, Komponistin und Sängerin blickt bereits auf neun Alben zurück, ein zehntes ist in der Mache. In ihrer Musik verschwimmen die Grenzen zwischen Klassik, Jazz und modernen Stilen und Elementen – zu erleben ist diese ungewöhnliche Mischung am Freitag, dem 4. August, auf der Parkbühne Geyserhaus. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es für 28,20 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) oder unter www.ticketgalerie.de.

„She Said“ bei den Filmnächten Scheibenholz

Sonntag: Bei den Oscars 2023 sträflich übergangen, und doch so gut und so wichtig: Maria Schraders „She Said“ rekonstruiert die Recherche der Journalistinnen Megan Twohey und Jodi Kantor, die zu #MeToo und Anklagen gegen Harvey Weinstein führten, als ebenso spannender wie erschütternder Thriller. Läuft am Sonntag um 21.30 Uhr bei den Filmnächten Scheibenholz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„She Said“ läuft am Sonntag im Scheibenholz. © Quelle: JoJo Whilden/Universal Pictures

Deen & Blumenstein im Ilses Erika

Montag: Die beiden Mitglieder des Leipziger Indie-Folk-Duo Deen & Blumenstein tun am Montag wieder das, was die beiden Vollblut-Musiker am liebsten tun: auf der Bühne stehen und performen. Im Gepäck: treibende Melancholie und ihr 2022er Album „The Bar We Met“. Der Auftritt beginnt um 19.30 Uhr auf der Sommerbühne im Ilses Erika Biergarten. Eintritt frei, der Hut geht um.

Das Leipziger Duo Deen & Blumenstein tritt am Montag im Ilses Erika Sommergarten auf. © Quelle: Deen & Blumenstein

Dlina Volny in der Moritzbastei

Dienstag: Der Name der belarussischen Band Dlina Volny, zu Deutsch „Wellenlänge“, ist eine Hommage an ihre Faszination für Sinuswellen und die Physik des Klangs. Das zweite Album „Dazed“ wartet entsprechend mit eleganten Synthesizern und brutalen Bässen auf, darüber liegt der Gesang von Masha Zinevitchs. Am Dienstag tritt das Trio in der Moritzbastei auf. Beginn 20 Uhr, Karten für 16,60 Euro via www.moritzbastei.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die belarussische Gruppe Dlina Volny tritt am Dienstag in der Moritzbastei auf. © Quelle: Dlina Volny

„Roter Himmel“ auf der Feinkost

Mittwoch: Im neuen Film von Christian Petzold verbringen die Freunde Leon und Felix einen Sommerurlaub in einem idyllischen Ferienhaus – samt zwei unfreiwilligen Hausgästen. Als die Waldbrände um sie herum außer Kontrolle geraten, muss die Gruppe Zusammenhalt lernen. Auf der diesjährigen Berlinale gab es dafür den Großen Preis der Jury. Am Mittwoch läuft „Roter Himmel“ im Sommerkino auf der Feinkost.

Christian Petzolds "Roter Himmel" läuft am Mittwoch auf der Feinkost. © Quelle: Piffl Medien GmbH

Lesung von Manja Reinhardt im Grassi

Donnerstag: Die Leipziger lieben die Natur. Egal ob in den Parkanlagen, an den Seen oder in den Biergärten – an vielen Orten lässt sich wunderbar draußen entspannen. Diese Großstadt ist ein Paradies für Naturliebhaberinnen wie Manja Reinhardt, die darüber ein Buch geschrieben hatt: „Grüne Glücksorte in Leipzig“. Am Donnerstag stellt sie es um 16 Uhr im Grassimuseum vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Manja Reinhardt stellt ihr Buch „Grüne Glücksorte in Leipzig“ am Donnerstag vor. © Quelle: André Kempner

globaLE Leipzig

Freitag: Die globaLE, das Leipziger Filmfestival, das sich als globalisierungskritisch versteht, geht in die nächste Runde. Vom 3. August bis 31. Oktober werden mehr als 30 Filme in wechselnden Locations gezeigt. Am Freitag läuft der Dokumentarfilm „Capitaine Thomas Sankara“ über den ehemaligen Präsidenten von Burkina Faso, mit anschließendem Gespräch. Beginn um 21 Uhr im Clara-Park auf der Wiese zwischen Glashaus und Sachsenbrücke. Der Eintritt zu allen globaLE-Veranstaltungen ist frei.

Der Dokumentarfilm "Capitaine Thomas Sankara" läuft am Freitag im Rahmen der globaLE. © Quelle: Vendredi Film

„Die Fabelmans“ im Schaubühne Sommerkino

Samstag: In seinem neuesten Film widmet sich Regisseur Steven Spielberg seiner eigenen Biografie, mit einem Hauch von Fiktion und Drama. „Die Fabelmans“ erzählt dennoch eine mitreißende, emotionale Familiengeschichte und davon, wie ein junger Mann hin- und hergerissen zwischen Kunst und Wissenschaft seine Liebe zum Filmemachen entdeckt. Läuft am Samstag um 21 Uhr im Sommerkino der Schaubühne Lindenfels.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Die Fabelmans" läuft am Samstag im Sommerkino der Schaubühne Lindenfels. © Quelle: Universal

Musik und Rundgang im Botanischen Garten

Sonntag: Die beliebten Sommerkonzerte im Botanischen Garten sind zurück. Noch bis 27. August gibt es jeden Sonntag ab 15 Uhr Musik in grüner Umgebung zu erleben, mit kostenlosem Eintritt, es wird um Spenden gebeten. Eine perfekte Gelegenheit, gleich nochmal einen Spaziergang durch den Botanischen Garten zu machen!

Im Botanischen Garten können Besucher wieder tropische Orchideen entdecken. © Quelle: Botanischer Garten

LVZ