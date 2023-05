﻿Leipziger Wave-Gotik-Treffen 2023: „Von Corona ist nichts mehr zu spüren“

Leipzig. Von Freitag bis Montag ist Leipzig wieder die Hauptstadt der schwarzen Szene: Das 30. Wave-Gotik-Treffen (WGT) steht an. Im Interview mit LVZ.de berichtet Pressesprecher Cornelius Brach von gestiegenen Kosten, wie sich die zunehmende Attraktivität der Messestadt auf das Festival auswirkt und was der Auftritt von Depeche Mode für das WGT-Publikum bedeutet.

Wie groß ist der Stress auf den letzten paar Metern?

Im Großen und Ganzen ist schon alles gut vorbereitet, aber es gibt noch viele kleine Dinge, die kurz vor knapp geregelt werden müssen. Es sind etwa noch kurzfristig ein paar Bands dazugekommen, wir stellen das Programmbuch fertig und auf dem Agra-Gelände laufen die Arbeiten auf Hochtouren.

Und wie fällt die Resonanz der Besucher in diesem Jahr aus?

Prinzipiell läuft der Vorverkauf gut, auf jeden Fall besser als im vergangenen Jahr, wo noch die Corona-Nachwehen zu spüren waren und wir ein Viertel weniger Besucher als vor der Pandemie hatten. Da stand ja auch erst relativ kurz zuvor fest, dass das WGT stattfindet. Das hat insbesondere bei den Gästen aus dem Ausland dazu geführt, dass viele nicht angereist sind, weil sie kurzfristig keine Unterkunft gefunden haben. Aber dieses Jahr hat es sich entspannt und von Corona ist Gott sei Dank nichts mehr zu spüren. Wir hoffen, dass wir wieder eine Größenordnung wie davor erreichen können. Also circa 20.000 Besucher, aber das entscheidet sich im Zweifelsfall erst an der Abendkasse.

Und da wird es noch ausreichend Karten geben?

Genau, an den Abendkassen werden Kurzentschlossene noch Tickets bekommen können.

Stimmung freudig gespannt

Haben Sie Einblick in die Community, wie da die Stimmung vorab ist?

Die Freude ist generell immer groß, weil das WGT für viele Menschen aus der Szene ein Jahreshöhepunkt ist und auch einen ganz eigenen Charakter im Vergleich zu vielen anderen Festivals hat. Gerade wenn das komplette Programm steht, steigt bei vielen noch mal die Vorfreude. Insofern habe ich den Eindruck, dass die Stimmung freudig gespannt ist; auch weil wir unser 30. Jubiläum feiern, was Leute anzieht, die lange nicht mehr da waren.

Beim Blick auf das Programm bekommt man den Eindruck, es sei mehr los als 2022. Täuscht das?

Bei der Anzahl der Bands gibt es keinen großen Unterschied, aber das Rahmenprogramm ist breiter und vielfältiger geworden, weil einige Sachen im vergangenen Jahr nicht stattgefunden haben.

Gibt es auch bei den Bands ein paar Rückkehrer, über die Sie sich besonders freuen?

Was schön ist, ist, dass wir drei Bands im Programm haben, die schon beim allerersten WGT 1992 dabei waren: zum einen Goethes Erben und Das Ich, zwei gestandene Szene-Bands, und zum anderen Ghosting, die zwar kein ganz, ganz großer Name sind, aber sich schon lange aufgelöst haben und die wir jetzt noch mal zu einem Auftritt bewegen konnten; dem ersten seit gut 15 Jahren.

Viele Veranstalter klagen über Personal- und Technikmangel sowie gestiegene Kosten. Haben Sie damit auch zu kämpfen?

Absolut, das geht auch an uns nicht vorbei. Natürlich wollen wir unser Personal angemessen entlohnen, der Anstieg des Mindestlohns macht sich dennoch in höheren Ausgaben bemerkbar. Auch die Mieten der Veranstaltungsorte sowie die Kosten für Energie sind gestiegen. Diese Tendenz gab es schon im vergangenen Jahr, weshalb wir damals die Kartenpreise anheben mussten, um eine sichere Planung zu gewährleisten. Aber dieses Mal haben wir es zum Glück geschafft, den Preis stabil zu halten.

Depeche-Mode-Konzert frisst Übernachtungskapazitäten

Ist so ein paralleles Mega-Event wie das Konzert von Depeche Mode für Sie eher gut oder eher schlecht?

Es ist insofern nicht optimal, als dass sich dadurch die Hotelsituation in der Stadt arg verschärft hat. Die ist ohnehin zu Pfingsten schwierig, aber in diesem Jahr ist es wirklich extrem. Deshalb bleibt für viele nur die Möglichkeit, sich etwas im weiteren Umland zu suchen oder auf dem Agra-Gelände zu zelten. Dort besteht auch noch kurzfristig die Möglichkeit, für 30 Euro zu campieren – diesen Preis wollten wir auch bewusst so niedrig halten. Auch im Hinblick auf den Verkehr wird es am Freitag, der ja unser Hauptanreisetag ist, spannend. Der positive Effekt könnte natürlich sein, dass einige Depeche-Mode-Besucher dann auch das WGT besuchen. Das wird aber schwer nachzuvollziehen sein.

Zur Person Cornelius Brach wurde 1977 in Dresden geboren. Seit 2005 ist er Pressesprecher des Wave-Gotik-Treffens in Leipzig und koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit der in Chemnitz ansässigen Treffen & Festspielgesellschaft für Mitteldeutschland mbH, die das Festival seit 1992 organisiert. Foto: Corwin von Kuhwede

Wird die steigende Attraktivität von Leipzig allmählich zum Standortproblem für das Festival, weil die Stadt selbst zum Preistreiber wird?

Eigentlich nur, was die Übernachtungen betrifft, deren Kosten sich an den Festivaltagen gern mal verdoppeln oder verdreifachen, was dann einige potenzielle Besucher abschreckt. Aber abgesehen davon hat Leipzig als Stadt einfach eine hohe Anziehungskraft – auch für Besucher aus dem Ausland, die dann hier abseits unseres Programms flanieren und Dinge unternehmen können. Wir unterstützen das ja auch durch unsere Kooperationen mit vielen der großen Museen oder in diesem Jahr mit der Oper. Außerdem gibt es hier sehr viele kleine und große Veranstaltungsorte, die für unser Programm gut geeignet sind. Auch das hat das WGT von seinen kleinen Anfängen bis heute so sehr wachsen lassen. Insofern sind die Bedingungen in Leipzig sehr gut.

Wie wird das WGT 2023 aussehen?

Wir sind optimistisch und gehen davon aus, dass sich nichts Gravierendes ändert. Wir sind froh, dass wir weiterhin das für uns so wichtige Agra-Gelände nutzen können. Und auch die anderen Veranstaltungsorte, die wir in den vergangenen Jahren genutzt haben, haben sich einfach bewährt. Es gibt gute Kontakte und faire Konditionen. Aber natürlich sind wir auch froh über jeden neuen Ort, in diesem Jahr etwa die Peterskirche, in der es früher zwar schon einen Szene-Gottesdienst gab, aber diesmal auch Konzerte und Lesungen. Wir schauen also immer mal, wo sich noch ein neuer Ort auftun könnte. Aber davon abgesehen wird sich 2023 nichts großartig ändern.

