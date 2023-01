﻿Wir und Wirksamkeit: Generationen-Talk über den Klimawandel

Leipzig. Bedruckte Stoffbahnen verwandeln den Saal in einen Wald. Dazwischen wächst als Deko-Element in einer Bühnenecke eine rosafarbene Palme, die sich im Kontext der Debatte als drohender Vorbote hiesiger Zukunfts-Vegetation lesen lässt. Denn es geht um den Klimawandel in „This is my Generation, Baby“ am Mittwochabend im Theater der Jungen Welt. Unter diesem Titel hat das Theater eine Diskussions-Reihe auf den Weg gebracht, die Generationen ins Gespräch bringen will. Zuletzt über gendergerechte Sprache. Im April soll es um Radikalismus gehen.

Das TDJW hat den Grundkurs „Nachhaltigkeit“ des Humboldt-Gymnasiums in die Vorbereitung integriert und auf die Bühne geholt. Schüler und Schülerinnen stellen Fragen. Auf eine davon kommt der Abend immer wieder zurück: Warum fallen Problembewusstsein und Handeln – individuell, gesellschaftlich und politisch – so weit auseinander? Anders gesagt: Warum ändert sich trotz Dringlichkeit so wenig?

Gewohnheiten leiten das Handeln

Die psychologischen Barrieren erklärt Immo Fritzsche, Professor für Sozialpsychologie an der Universität Leipzig. Lange habe man geglaubt, man müsse die Gesellschaft nur aufklären. „Dann war die Enttäuschung groß, denn die Menschen wissen Bescheid, schätzen die Natur, aber ihr Verhalten ändert sich nicht.“ Warum? Weil in konkreten Situationen unterschiedliche Werte und Ziele konkurrieren und meist Gewohnheiten das Handeln leiten, nicht rationale Entscheidungen. Mancher wird gebremst vom „Gefühl mangelnder Wirksamkeit“.

Fritzsche verweist auf eine kalifornische Studie, wonach Gruppenzugehörigkeit den höchsten Einfluss auf ökologisches Handeln hat. Wer vermutet, in einer entsprechend agierenden Nachbarschaft zu leben, fühlt sich motivierter, selbst beizutragen. Daraus lasse sich durchaus ein Ansatz ableiten. Für Menschen müsse spürbar werden, dass sie Teil eines „handlungsfähigen Wirs“ sind. Daniel Gerber, Landtagsmitglied der Grünen, befindet sich in etwas undankbarer Position. Seine Partei ist Teil der Regierung, dennoch bewegt sich zu wenig Richtung Klimaschutz in Land und Bund. Gerber bleibt nur, die Zwänge des politischen Kompromisses zu erklären. Und auf Teilerfolge wie den jüngst von Sachsens Energieminister Wolfram Günther (Grüne) ausgerufenen Paradigmenwechsel beim Ausbau von Windkraft hinzuweisen.

Es geht zu langsam voran

Psychologie und Politik erklären, warum es nur langsam vorangeht. Zu langsam für Lioba Brandt. Sie ist Mitglied der Initiative „Letzte Generation“ und saß schon auf den Asphalt geklebt auf der Straße. Der Abend, von Sophia Spyropoulos sicher geleitmoderiert, bietet einen unaufgeregten Rahmen, um hinter die medialen Bilder und Debatten dieser Protestform zu schauen und Fragen loszuwerden.

„Natürlich kommen Zweifel auf, ob die Gesellschaft uns versteht“, sagt Brandt. Sie plädiert für etwas, was man die Ausweitung des „Wirs“ nennen könnte, von dem Fritzsche zuvor sprach. Das Wir von Lützerath hätte man mit Solidaritäts-Protesten auch nach Leipzig ausweiten können.

Aus dem Publikum kommt ein Hinweis, der den Bogen spannt zur Generationen-Frage. Wälzt ein Teil der Gesellschaft die Verantwortung, Handlungsdruck aufzubauen, auf die Jugend ab? Das ist nicht von der Hand zu weisen. Fritzsche sieht aber auch einen positiven Aspekt. Mit den jungen Klimaaktivisten sei ein neuer Akteur entstanden. Dadurch werde sichtbar: „Die Opfer sind unter uns. Das hat zur Konkretisierung beigetragen.“