In der Arena wird gezaubert, im Haus Auensee spielen die Guano Apes, und im UT Connewitz feiert Leipzigs erste Burlesque-Truppe Geburtstag. Das und mehr in unseren Wochentipps vom 30. Oktober bis zum 6. November los.

Die Guano Apes – hier Sängerin Sandra Nasic – treten am Samstag im Haus Auensee auf.

Guano Apes, Ehrlich Brothers und ein Burlesque-Geburtstag: Das ist in der Leipziger Kulturwoche los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir kommende Woche in Leipzig besonders:

Guano Apes im Haus Auensee

Wochentipp: Die Affen sind los: Nach fünfjähriger Tour-Pause reisen die Guano Apes wieder über die Bühnen des Landes und machen am Samstag im Leipziger Haus Auensee Station. Die 1994 gegründete Alternative-Band aus Göttingen legte mit "Proud like a God" vor 25 Jahren ein höchst erfolgreiches Debütalbum vor (fünffach Platin) und prägte Deutschlands Musiklandschaft der späten 90er und frühen 2000er.

Das letzte Album der Gruppe ist zwar bereits acht Jahre alt, aber noch immer bringen die vier Mitglieder unter Sängerin Sandra Nasic eine ganze Menge Energie auf die Bühne. Das Konzert am Samstag beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es für 42,85 Euro in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer (Peterssteinweg 19) und Barthels Hof (Hainstraße 1), www.ticketgalerie.de oder unter 0800 2181 050.

Alfa Mist im UT Connewitz

Sonntag: In East London aufgewachsen, startete Alfa Mist seine musikalische Karriere als Grime- und HipHop-Produzent. Inspiriert von vom Jazz-Trompeter Miles Davis tauchte er im College tiefer in die Jazzwelt ein und verbindet seitdem melancholische Jazzharmonien mit alternativem Hip-Hop und Soul. Am Montag stellt er sein neuen Album "Bring Backs" samt Band im UT Connewitz vor. Beginn um 21 Uhr, Karten für 22 Euro unter www.utconnewitz.de.

Der britische Rapper Alfa Mist tritt am Sonntag im UT Connewitz auf. © Quelle: Johny Pitts

Die Nacht der lebenden Toten / Regina, Cineplex, Cinestar

Montag: Wer an Halloween nicht feiern, sondern sich gepflegt gruseln will, dem sei die Wiederaufführung eines Klassikers empfohlen: George A. Romeros "Die Nacht der lebenden Toten", bescherte 1968 dem Zombie-Film seinen endgültigen Durchbruch und wartet – im Gegensatz zu vielen der unzähligen Nachahmer – auch mit deutlicher Gesellschaftskritik auf. Der Film läuft am Montag im Cinestar (20.30 Uhr), im Regina Palast (20 Uhr) und im Cineplex (20.15 Uhr).

Duane Jones in "Die Nacht der lebenden Toten". Der Klassiker läuft am Sonntag in den Kinos. © Quelle: Image Ten, Inc.

„Top Gun: Maverick“ mit Diskussion in der Cinémathèque

Dienstag: "Top Gun: Maverick", die späte Fortsetzung des 80er-Kult-Actionfilms, konnte in diesem Sommer wahnsinnige 1,5 Milliarden Dollar Umsatz im Kino erzielen. Die Cinémathèque zeigt ihn (im Original mit Untertiteln) am Dienstag im Rahmen ihrer neuen Reihe "Trendresistent", bei der im Anschluss die Filmemacherin Clara Winter, Filmwissenschaftler Marcus Stiglegger und Filmkritiker Dennis Vetter mit dem Publikum über großes und übergroßes Kino, eitle Boys in Uniformen, Queerness und Remakes diskutieren. Beginn ist um 19 Uhr, Karten für 8 Euro unter www.cinematheque-leipzig.de.

Am Dienstag wird in der Cinémathèque über „Top Gun: Maverick“ diskutiert. © Quelle: Paramount Pictures

„2174“ im Werk 2

Mittwoch: "2174 – Left Behind" der Leipziger Cammerspiele feierte im Sommer 2021 seine Premiere. Nun wird das interaktive Theaterstück wiederaufgeführt – die Besucher sind dazu eingeladen, sich in einer dystopischen Zukunftsvision den Bräuchen und dem Alltag einer Gruppe Überlebender anzuschließen. Vorstellungen in der Halle A des Werk 2 am Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt's für 8,80 Euro unter www.cammerspiele.de.

Die Cammerspiele führen „2174“ erneut auf. © Quelle: André Kempner

Matthias Deutschmann bei den Academixern

Donnerstag: Über Mangel an Themen müsse sich heute kein Satiriker beklagen, meint Matthias Deutschmann. Nur lägen sie nicht mehr auf der Straße, sondern flögen uns um die Ohren, befindet der Badener. "Mephisto Consulting" heißt sein neues Programm – hochaktuelles politisches Kabarett mit Analyse, Diagnose, Erkenntnisgewinn und Lachen. Das Gastspiel findet am Donnerstag im Academixer-Keller statt, Beginn um 19.30 Uhr. Karten für 23,60 Euro in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer (Peterssteinweg 19) und Barthels Hof (Hainstraße 1), www.ticketgalerie.de oder unter 0800 2181 050.

Matthias Deutschmann gibt am Donnerstag ein Gastspiel bei den Academixern. © Quelle: André Kempner

Ehrlich Brothers in der Arena

Freitag: Mit einigen Monaten Corona-bedingter Verspätung bringen die Ehrlich Brothers am Wochenende wieder Magie in die Arena Leipzig. "Dream & Fly" heißt die aktuelle Show von Andreas und Christian Ehrlich, bei der allerhand Superlative auf und über der Bühne versprochen werden – unter anderem ein Helikopter und ein goldener Lamborghini. Auftritt am Freitag 19 Uhr sowie Samstag 14 und 19.30 Uhr. Karten ab 47,30 Euro in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer (Peterssteinweg 19) und Barthels Hof (Hainstraße 1), www.ticketgalerie.de oder unter 0800 2181 050.

Die Ehrlich Brothers treten am Freitag und Samstag in der Arena auf. © Quelle: Ehrlich Brothers

Burlesque-Show im UT Connewitz

Samstag: Leipzigs erste Burlesque-Truppe, die Lipsi Lillies, feiert ihren 13. Geburtstag – und das mit einem neuen Programm im UT Connewitz. Unter dem Titel "Jetzt schlägt's 13!" verbirgt sich eine Mischung aus Burlesque-Show, Stummfilmeinspielern, DJ-Sets und Foto-Session samt großer Party mit vielen Gastkünstlern. Roxie Hear, Mirielle Tautou und Simone de Boudoir laden am Samstag um 20 Uhr ein, Karten für 26,40 Euro unter www.utconnewitz.de.

Die Lipsi Lillies feiern am Samstag Geburtstag im UT Connewitz. © Quelle: Frank Helbig

Kreativmarkt im agra Messepark

Sonntag: Selbermacher und -macherinnen werden am Wochenende im agra Messepark glücklich: Dort findet der nächste Handgemacht Kreativmarkt statt. Samstag von 11 bis 18 und Sonntag von 10 bis 17 Uhr gibt es DIY-Produkte, Bastelzubehör, Stoffe, Schmuck und vieles mehr bei gut 300 Ausstellern. Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 14 Jahren zahlen nichts.

Am Wochenende findet im agra Messepark wieder der Kreativmarkt statt. © Quelle: André Kempner

