﻿„Wolfswinkel“: Erste Hauptrolle im Fernsehen für Schauspielerin aus Leipzig

Schauspielerin Annett Sawallisch aus Leipzig will zum nächsten „Filmmittwoch im Ersten“ eine kleine Party feiern: Sie spielt im TV-Film „Wolfswinkel“ ihre erste Fernseh-Hauptrolle, die der Dorfpolizistin Melanie in Brandenburg.

Leipzig. Zum „Filmmittwoch im Ersten“ steigt in Leipzig-Lindenau diese Woche eine kleine private Premierenfeier: Die Leipziger Schauspielerin Annett Sawallisch spielt die Hauptrolle in „Wolfswinkel“ (Mittwoch, 29. März, ARD). Es ist ihre erste Hauptrolle beim Film, das will sie mit Freunden und Familie feiern. Die 44-Jährige spielt eine Dorfpolizistin bei der brandenburgischen Polizei, deren Freundin immer mehr mit rechten Sprüchen auffällt und deren Anhänger zunehmend gewaltbereit sind.

Schauspielerin Annett Sawallisch in ihrer ersten TV-Hauptrolle als Dorfpolizistin Melanie, die ihren Job ernst nimmt. © Quelle: WDR/Simone Weigelt

Von „Wolfswinkel“-Regisseurin fürs Fernsehen entdeckt

Neben der Leipzigerin spielen unter anderem Claudia Eisinger, Alina Levshin und Jörg Schüttauf. Gedreht wurde im Frühsommer 2022 in Brandenburg in der Nähe von Beelitz. Für Annett Sawallisch erfüllt sich damit ein kleiner Traum. Schon seit mehr als 20 Jahren im Schauspielerberuf, hat sie bisher vor allem Theater gespielt, in Magdeburg, Chemnitz und seit 2013 als festes Ensemblemitglied am Schauspiel in Leipzig. Von der Regisseurin von „Wolfswinkel“ wurde sie sozusagen fürs Fernsehen entdeckt – denn Ruth Olshan hatte sie schon lange für diese Filmrolle im Blick.

Fünf Wochen Dreharbeiten in Team mit vielen Frauen

Für die fünfwöchigen Dreharbeiten nahm sich Annett Sawallisch „Gastierurlaub“ beim Schauspiel Leipzig. Anfangs war sie aufgeregt, denn die Arbeit auf der Bühne unterscheidet sich doch deutlich von der beim Film. „Beim Theater hat man sechs Wochen Proben. Beim Film gibt es kaum Proben, nur vorherige Besprechungen. Auf der Bühne erzählen wir eine Geschichte kontinuierlich durch, beim Film wird nicht chronologisch gedreht, man springt mit seinen Emotionen ständig hin und her. Und beim Film wird viel kleiner und zarter gespielt, da bedarf es keiner großen Gesten. Oft reichen schon Gedanken.“ Aber die Arbeit hat ihr viel Spaß gemacht, in einem Team mit vielen Frauen, „vor und hinter der Kamera haben wir viel gelacht.“

Die Polizistin Melanie (Mitte, gespielt von Annett Sawallisch) mit ihren Freundinnen aus der Schulzeit: Anja (links, Alina Levshin) und Lydia (rechts, Claudia Eisinger). © Quelle: WDR/Simone Weigelt

„Polarisierung der Gesellschaft macht mir Sorgen“

Annett Sawallisch stammt aus Berlin und hat in Rostock studiert. Dass Freunde und Bekannte eine extremistische Haltung entwickeln, ist auch für sie zur fast alltäglichen Erfahrung geworden. „Persönlich versuche ich, den Kontakt nicht abzubrechen und im Gespräch zu bleiben. Es ist viel zu einfach, jemanden als Verschwörungsgläubigen, Rassisten, Zecke, Nazi oder was auch immer abzustempeln. Die fortschreitende Polarisierung in unserer Gesellschaft macht mir echt Sorgen. Solange wir miteinander im Gespräch bleiben, tun wir etwas dagegen.“

Nächste Premiere beim Sommertheater im Leipziger Zoo

Nach „Wolfswinkel“ hat die Vollblut-Schauspielerin nun durchaus Lust auf neue Fernseh- und Kinoprojekte. Am Schauspiel Leipzig wird sie als nächstes im Sommertheater-Stück „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ zu sehen sein, das im Leipziger Zoo aufgeführt wird. Premiere ist am 9. Juni, und auch wenn der Titel etwas anderes vermuten lässt: „Es geht um Liebe, um Beziehungen.“