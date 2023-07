﻿Sachsens Linksfraktion fordert Aufklärung zum Rückzug von Buchmessedirektor Oliver Zille

Leipzig. „Ich fordere Aufklärung“, schreibt Franz Sodann (Linke) in einem Brief an das sächsische Wirtschaftsministerium, „denn das ist keine gute Nachricht“. Der kulturpolitische Sprecher der Linksfraktion im Landtag meint den Rückzug Oliver Zilles als Direktor der Leipziger Buchmesse. Er wendet sich an Martin Dulig (SPD), Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, und werde Kontakt auch zur Landesregierung aufnehmen, um zu erfahren, „welche Informationen ihr vorliegen und wie sie nun zu handeln gedenkt“.

Oliver Zilles geht zum Jahresende „aus persönlichen Gründen“, wie die Leipziger Messe vor einer Woche in einer dünnen Mitteilung bekanntgab, in der es heißt: „Die Vorbereitungen auf die Leipziger Buchmesse 2024 mit dem Gastland Niederlande und Flandern laufen auf Hochtouren. Parallel wird für die Direktion eine Nachfolge gesucht.“ So lapidar geht es nicht.

Franz Sodann vermutet Interessenkonflikt

Nach der spontanen Bestürzung in Verlagen und Buchhandlungen wachsen die Sorgen um die Zukunft der Leipziger Buchmesse mit dem Lesefest „Leipzig liest“. Im Bestreben, die „Gründe zu hinterfragen“, schreibt Franz Sodann in seinem Brief: „Offenbar liegt ein Konflikt zwischen kulturellen und wirtschaftlichen Interessen vor, obwohl die Buchmesse kulturell und kommerziell höchst erfolgreich agiert.“ Auf Nachfrage stellt sich das als Vermutung heraus.

Träfe sie zu, sieht Sodann den besonderen Charakter dieser Buchmesse „in akuter Gefahr: Ihre Orientierung nicht auf Geschäftsleute, sondern auf das Publikum, ihre Unterstützung für unabhängige Verlage, ihr Fokus auf Osteuropa – all dies ist untrennbar mit der Leitung Oliver Zilles verbunden und steht nun zur Disposition.“ Leif Greinus vom Verlag Voland & Quist sagt, er sehe niemanden, der Oliver Zille „nur annähernd“ ersetzen könne. Katharina E. Meyer, Vorstandsvorsitzende der Kurt Wolff Stiftung, verweist auf Kontiunität, Stabilität und Verlässlichkeit, für die Zille stehe. „Die Gründe für den Abschied Oliver Zilles müssen öffentlich aufgearbeitet und die Zukunft der Leipziger Messe als Publikumsmesse gesichert werden“, schreibt Sodann.

