﻿„Der Zeitgeist ist schludrig“ – der Leipziger Schauspieler Thomas Dehler über Freiheit und Handwerk

Leipzig. Es sind nur wenige Minuten. In Dominik Grafs Verfilmung von Erich Kästners „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ ermittelt der Kriminalkommissar Donath im Haus von Fabians Freund Labude. Thomas Dehler spielt diesen Kommissar als ruhigen, verständnisvollen Mann. In der Arte-Mediathek kann man das gerade nachschauen. Es ist eine kleine Rolle, ein kurzer Auftritt, ein Drehtag hat genügt. Der in Leipzig lebende Schauspieler bedauert, dass keine Zeit blieb, mit Tom Schilling, dem Hauptdarsteller, mehr als ein paar Worte zu wechseln. Denn ob der 61-Jährige über seine Schulzeit spricht, das Studium, Engagements oder seine Arbeit als Dozent – stets erwähnt er zuerst die Menschen, mit denen er dabei zu tun hatte und hat, die ihn geprägt haben, die er prägte.

Geboren wurde Thomas Dehler 1961 in Altenburg als zweites von drei Kindern. Als seine Eltern, die Schauspielerin Wera Paintner und der Schauspieler Wolfgang Dehler, sich trennten, zogen Mutter und Kinder von Weimar nach Berlin. Sie wie auch der Großvater Martin Flörchinger waren auf Theaterbühnen, in Film und Fernsehen präsent und durchaus bekannt. Doch das erwähnt er nur auf Nachfrage.

Im Gespräch mit Heinrich von Kleist

Er hat selbst gesucht, probiert und wieder verworfen, was sich zu einer Biographie fügt, in der das Theater ebenso wichtig ist, wie es die Sprecherrollen sind, die Arbeit vor der Kamera. Oder, schon seit seinem dritten Ausbildungsjahr, das Szenenstudium mit Studentinnen und Studenten. Er war Studioleiter am Schauspiel Leipzig, hatte Gastdozenturen am Mozarteum Salzburg, in Berlin, Bern, an der Falkenbergschule in München und der Sächsischen Theaterakademie in Delitzsch. Im Herbst geht es an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater weiter.

Geradlinig lief bei ihm wenig, obwohl es zunächst anders klingt: Er lernte Maurer beim VEB Denkmalpflege, nebenbei spielte er Theater am „Haus der Jungen Talente“, 1982 wurde er an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin angenommen. Dazwischen lagen 18 Monate „Ehrendienst“, die er lieber beim Zivildienst verbracht hätte.

Dehler bevorzugt in vielen Situationen die Rolle des Beobachters. Zu einer Art innerem Gesprächspartner wurde Heinrich von Kleist. Immer wieder kommt er im Gespräch auf ihn zurück. Mit Kleists „Penthesilea“ hat er „die Zerstörung der natürlichen Grazie durch Bewusstsein“ verstanden, das Kleinhalten des Individuums durch Gesellschaft. „Michael Kohlhaas“ liebt er ebenso und „Das Käthchen von Heilbronn“. Mit den Studenten erarbeitet gern die Klassiker – „wegen des Anspruchs an die Sprache in diesen verdichteten Texten, die man durchdringen muss, um sie zerstören zu können“. Und um Handwerk zu vermitteln, denn: „Der Zeitgeist ist schludrig“, sagt Dehler.

Nathan, Tell und Freiheit

Zu Hause fühlt er sich in Gemeinschaften, schätzt es, „im Kollektiv etwas Gutes zu schaffen“. Teil einer Clique hingegen, die sich auf Codes beruft, sei er nie gewesen. „Gute Zeiten“ waren es immer dann, wenn Menschen, Ideen, Handwerk, Atmosphäre und Projekt zusammenpassten. So wie derzeit in Peter Weiß’ „Die Ermittlung“ in Berlin. RP Kahl inszeniert das Theaterstück über den ersten Auschwitzprozess für 180 Kinominuten. Die Proben laufen. Sein Ideal wäre, als „fester Gast“ am Theater zu arbeiten. Dehler lässt viel Freiheit – und braucht sie selbst.

Schauspieler leben Neuanfänge. Auf das Engagement am Volkstheater Rostock folgten nach dem Mauerfall Jahre an den Freien Kammerspielen in Magdeburg. Er kündigte im Schweizerischen Bern, „wo ich deren ,Nationalhelden’ Tell spielen durfte“, um die Verantwortung für meinen kleinen Sohn wahrnehmen zu können“, der in Dresden wohnte. Dehler spielte als Gast in Berlin oder Dortmund. Osten oder Westen – das sind für ihn keine Kategorien. „Ich weiß, dass alle Länder gute Menschen tragen“, zitiert er Nathan, den er zwei Mal auf der Bühne verkörpert hat. Eine gute Inszenierung ist für ihn als Mitspieler oder Besucher, „wenn ich Gänsehaut bekomme, wenn ich den Kollegen zuschaue“. „Sterne über Mansfeld“, 2003 von Armin Petras inszeniertes Auftragswerk für das Schauspiel Leipzig, war so eine „Sternstunde des Theaters“.

In Leipzig gehörte Thomas Dehler ab 2001 zum Ensemble, bis Sebastian Hartmann als Intendant Wolfgang Engel ablöste. Er stand unter anderem in „Hamlet“ auf der Bühne, in „Gagarin Way’, „Zement“, „Gier“, „Liliom“, „Orpheus, illegal“ und „Der Kick“. Kabarett und gut gespielte Boulevardkomödien gehören für ihn ebenso zur Theaterkunst wie hybride Formen zwischen Bühne und Film. In diesem Sommer spielt er in „Schluckimpfung“ der Leipziger Academixer. Im wirklich sehr kleinen „Theater am Wandlitzsee“ war er an „Der Gott des Gemetzels“ beteiligt. Pointen setzen kann er, seine Komik ist präzise.

Thomas Dehler in Theater- und Fernsehrollen

Thomas Dehler mit Lena Schicketanz (l.) und Annalena Kant in „Zinnwald" am Theater Plauen/Zwickau. © Quelle: André Leischner

Seit Hannes Hametners Inszenierung „Sex sells“ 2001 im „Horch und Guck“ kennt Thomas Dehler den Regisseur. Das spielte eine Rolle für die Entscheidung, jetzt in dessen Inszenierung „Zinnwald“ am Theater Plauen-Zwickau dabei zu sein. Aber auch weil er mal wieder den Raum fühlen wollte (die Bretter allein sind es nicht), die Atmosphäre, zu der all die Gewerke gehören, von Bühnentechnik bis zur Requisite. Und natürlich eine Kantine. Fehlt sie, stellt er einen Kasten Bier vor die Garderobe, damit nach der Probe nicht alle auseinanderlaufen.

Als Hartmann ihn 2008 nicht übernahm, hat Thomas Dehler sich eine Sprecherkabine in die Wohnung im Waldstraßenviertel gebaut. „Meine Tochter war zwei Jahre alt, ich musste Geld verdienen.“ Mit Jobs als Synchronsprecher kennt er sich aus, hat etliche Hörbücher eingelesen, war die „Station Voice“ von Radio SAW. Im Fernsehen ist er mal im „Kroatien-Krimi“ zu sehen, oft im „Tatort“. Gerade hat er in einer Hauptrolle für eine Folge der Reihe „Harter Brocken“ vor der Kamera gestanden und schwärmt vom „guten Humor“, mit dem Drehbuch und Regie ihn an die Coen-Brüder erinnern. Auch schon Klassiker.

Info: Thomas Dehler in Mathias Tretters Kabarettsoap „Schluckimpfung“ (mit Anke Geißler, Barbara Weiß und dem Pianisten Ekky Meister): 8. bis 10. August, Klostergasse 5, eventuell Restkarten unter Tel. 0341 21787878, www.academixer.com

