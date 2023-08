﻿Ist das Kunst? Wie wertvoll Leipzigs Skulpturen im öffentlichen Raum sind

In Leipzig dämmern viele Skulpturen vor sich hin. Anlass für einen kritisch-subjektiven Rundgang mit dem Bildhauer Tobias Rost – mit Blicken auf Schönes, Misslungenes und Vergessenes. Eine Ikone in der Innenstadt kommt bei ihm gar nicht gut weg.

Zärtlich streichen seine Hände über den verwitterten Muschelkalkstein. Immer wieder sucht sich Tobias Rost neue Perspektiven auf den Löwen, der einigermaßen unbehelligt von öffentlicher Aufmerksamkeit im Neuen Augusteum der Uni Leipzig kauert. „Der ist einfach toll. Das stimmt in sich, hat Rhythmus.“ Rost ist Bildhauer, Dozent am Institut für Kunstpädagogik und Vorsitzender des Bundes Bildender Künstler in Leipzig. In seinem Blick verbindet sich eine bisweilen erotisch anmutende Begeisterung für Formen mit Wissen und Erfahrung. Manchmal ist auch ein bisschen Wut dabei.