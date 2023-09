﻿„Aufgeben gibt’s nicht“ – So reagieren Leipziger Kabaretts auf das Funzel-Aus

Leipzig. Das Kabarett Leipziger Funzel schließt Ende Oktober – die Nachricht verwunderte viele in Leipzig, die Kabarett-Kollegen eher nicht: „Das kommt nicht überraschend“, sagt Dieter Richter, Geschäftsführer der Pfeffermühle. Funzel-Direktor Thorsten Wolf verdiene einen Kabarett-Oscar, so Richter weiter. „Thorsten war immer ein Kämpfer in der Leipziger Kulturlandschaft und hat sich für seinen ,Laden’ immens aufgerieben. Die Schließung seiner Funzel ist für Leipzig sehr bedauerlich, aber ein großer Vorteil für Thorstens Gesundheit. Und einen Nachfolger für diesen Job zu finden, ist aussichtslos. Das ist nichts für Arbeitsplatzsuchende mit Wunsch nach einer Vier-Tage- Arbeitswoche. Ich weiß, wovon ich spreche.“

Im LVZ-Interview hatte Thorsten Wolf für Ende Oktober die Schließung seines Hauses in der Strohsack-Passage angekündigt. Als Gründe nannte er unter anderem eine durch Corona gewandelte Kulturlandschaft mit veränderten Publikumserwartungen sowie Kostensteigerungen. Zudem sei der Mietvertrag ausgelaufen.

Pfeffermühle rettet sich mit Gastspielen

Dieter Richter beobachtet „eine zunehmende Unzufriedenheit und Menschen mit einer tierischen Aggressivität. Und Tiere gehen in der Regel nicht ins Kabarett“. Zudem müssten immer mehr Leute den Groschen inzwischen dreimal rumdrehen. Und dann ist da noch eine Pandemie, deren Nachwirkungen nach wie vor nicht abzuschätzen sind. Dieter Richter: „Was die staatliche Unterstützung angeht, so haben wir zumindest die Pandemie irgendwie überleben dürfen. Aber dieses Thema ist noch lange nicht abgeschlossen. Keiner kann sagen, was der Staat an Finanzen wieder zurückfordert. Das dicke Ende kommt vermutlich erst noch.“ Dennoch werde die Pfeffermühle weitermachen. „Wir retten uns mit Gastspielen in ganz Deutschland, in großen Häusern, die in den meisten Fällen sehr gute Besucherzahlen aufweisen können. Aufgeben gibt’s nicht.“

Auch Academixer-Geschäftsführerin Dörte Waurick bedauert den Rückzug von Thorsten Wolf: „Die Kabarettlandschaft verliert eine gut eingeführte Bühne und eine Farbe, außerdem natürlich einen sehr loyalen Netzwerker.“ Wie Wolf und Richter blickt sie mit Sorge auf die Veränderungen der Kulturlandschaft. „Aus der Coronakrise kommend sind wir ja quasi ohne Übergang in die Energiekrise und Inflation gerutscht. Und dann noch der Ukrainekrieg. Die Leute sind verunsichert, haben weniger Geld und sind auch etwas entwöhnt.“ Bisher habe man es noch nicht geschafft, die Auslastungszahlen auf Vor-Corona-Stand zurückzubringen, so Waurick.

Die Kosten gehen überall nach oben

Während sich Dieter Richter über Kostensteigerungen lieber nicht äußern will – „da kriege ich einen dicken Hals“ – wird die Kollegin in der Kupfergasse konkret: Nach oben gehe es überall, sagt sie – bei den Energiekosten, den Einkaufspreisen „in allen Bereichen, angefangen beim Bier bis hin zum Scheinwerfer“, den Löhnen und damit verbundenen Lohnnebenkosten und auch bei den Kosten für Fremdarbeiten sowie bei Künstlerhonoraren. Gästen könne man die Steigerung nur bedingt weiterreichen, „Kabarett sollte bezahlbar bleiben“.

Auf die Frage, ob sie weitere Verluste in der Leipziger Kabarettlandschaft befürchtet, antwortet Dörte Waurick knapp und deutlich: „Ja.“

