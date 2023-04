Tanzverbot am Karfreitag: Ist das noch zeitgemäß?

Am Karfreitag erinnern Christen an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Die Auferstehung findet später statt. Darf dennoch am Karfreitag gefeiert werden?

Leipzig. Natürlich wird am Karfreitag Party gefeiert. Mit Techno in Leipzigs Distillery, mit Terror Dance im Tanzcafé Ilses Erika und mit einer „90s Querbeet Party“ in Naumanns Gaststube. Doch sie beginnen so knapp vor Mitternacht, dass sie am Tanzverbot vorbeischrammen, das von Staats wegen den stillen Feiertag begleitet. Auch im von Gott und der Welt verlassenen Osten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Darkflower wird „Die Toten Hosen Fanparty“ sogar „bis zum bitteren Ende“ durchgezogen, was durchaus Karfreitags-Vibes in sich trägt. Die Homepage weist „ausdrücklich auf das geltende Tanzverbot“ hin. Das allerdings ist alt, es blieb übrig „bezüglich der Corona Schutzverordnung“ und setzt die Regeln für „Diskotheken, Bars mit Tanzlustbarkeiten und Clubs“ um. In der Pandemie gab es das atheistischste Tanzverbot aller Zeiten. Und selbst wer nicht an Viren glaubte, musste sich daran halten.

„Meinungskundgabe“ hebt Tanzverbot auf

Leider trübt diese Erfahrung die Freude an Einschränkungen so wenig wie die Auffassung, dass die anderen nicht dürfen sollen, was die einen nicht können wollen. Und genau dagegen regt sich alle Jahre wieder Protest. Oder taktischer Widerstand wie beim „Heidenspaß“ am Karfreitag im Stuttgarter Club LKA-Longhorn. Dort berufen sich die Veranstalter auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 2016, wonach Filmvorführungen mit Tanzeinlagen erlaubt sind. Die „Stuttgarter Zeitung“ schreibt über eine geplante 80er-Jahre-Party, die ergänzt wird um „ein Wort zum Karfreitag mit humanistischem Tanz-segen“. Vielleicht spielen sie ja Madonnas „Like a Prayer“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es dürfe zwar kein Musikgeräusch aus dem Gebäude dringen, doch ein „gewerblicher Ausschank von alkoholischen Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle“ sei erlaubt, weil, wie die Stadt Stuttgart begründet, „die Veranstaltung nicht nur der Vergnügung dient, sondern auch Elemente der Meinungskundgabe und des Ausdrucks einer Weltanschauung beinhaltet“.

Karfreitag und Grabesruhe Mit dem Palmsonntag hat die Karwoche begonnen. Die Silbe „kar“ kommt vom althochdeutschen Wort „kara“ für Trauer oder Klage. Am Gründonnerstag wird an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern erinnert, am Karfreitag werden um 15 Uhr Gottesdienste gefeiert – in der Sterbestunde Jesu. Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe, am Abend beginnt die Osternacht. In den meisten Gemeinden schweigen am Karfreitag die Kirchenglocken. Taufen oder Trauungen finden nicht statt. Öffentliche Sportveranstaltungen, Jahrmärkte, Musik- und Tanzveranstaltungen fallen aus, Diskotheken und Spielkasinos müssen vielerorts schließen.

Mit Meinungskundgabe und Weltanschauung also lassen sich religiös fundierte Vorschriften austricksen. So wie mit „Pharisäer“ und Maultaschen. Beim Mixgetränk ummantelt heißer Kaffee den Rum und deckelt ein Sahnehäubchen den Umstand, dass Zucker und 50-prozentiger Alkohol Frohsinn stiften. Die Maultaschen verbergen während der Fastenzeit die Fleischfüllung, weshalb sie „Herrgottsbescheißerle“ genannt werden.

Mag sein, dass einer des anderen Last trage, um das Gesetz Christi zu erfüllen, wie es im Brief des Apostels Paulus an die Galater heißt. Doch wer hat wessen Kreuz zu schleppen? Alexander Maßmann vermutet in seiner Kolumne auf evangelisch.de, dass die Anzahl der Disco-Besuche kaum steigen würde, wenn das Tanzverbot fiele. Die Brisanz des Themas liege woanders, nämlich im Prinzip. Gesetzliche Regelungen für die gesamte Gesellschaft folgen dem traditionellen christlichen Verständnis des Karfreitags. Dabei habe der Anteil der Deutschen, die Mitglieder der großen Kirchen sind, vor einem Jahr die Marke von 50 Prozent unterschritten.

Karfreitag beginnt auf der Autobahn

Einerseits müssten Traditionen sich ändern können, findet Maßmann, andererseits sei es gut für die Gesellschaft, innezuhalten und sich ein Vergnügen zu versagen. Quasi der dunklen Seite zu begegnen. Das stimmt und bleibt gleichzeitig oberflächlich, wird es auf ein paar Tage im Jahr beschränkt oder eben angeordnet. Was die einen als gute Gelegenheit nehmen, empfinden andere als Bevormundung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt immer einen Grund, nicht zu feiern. Alles andere ist eben auch Bigotterie. Einzelhändler zum Beispiel tanzen in diesen Tagen vor Freude über Mehrumsätze bei Lebensmitteln, Süßwaren, Geschenkartikeln, Dekoration und Spielwaren. Zwar sei Ostern „für den Handelsumsatz längst nicht so bedeutend wie das Weihnachtsfest, aber eine kleine Sonderkonjunktur erfreut die Branche dennoch“, sagte in dieser Woche Dierk Böckenholt als Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nord. Und die Verbraucher beginnen mit dem Verbrauchen nicht erst am Sonntag. Womöglich wird dabei sogar gelacht und gescherzt und Ausgelassenheit demonstriert.

Lesen Sie auch

Besonders hart trifft es Bayern, wo am Gründonnerstag drei Tage Tanzverbot beginnen. Das führe zu Club-Tourismus in benachbarte Bundesländer. Deshalb fordern bayerische Gastwirte eine Lockerung, und Lockerungen hat Ministerpräsident Markus Söder schließlich schon mal vorgetanzt, wenn auch in jenem anderen Zusammenhang.

Was fast alle verbindet, ist die Freude über ein paar freie Tage. Die einen feiern sie auf der Autobahn, andere beim Anbaden. Das Bistum Essen hat die Bilder dazu von einer künstlichen Intelligenz erstellen lassen. Am Gründonnerstag sitzt Jesus zwischen seinen Freunden und teilt eine Pizza mit ihnen. Es scheint möglich zu sein, eine alte Botschaft mit neuen Mitteln zu erzählen.