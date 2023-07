﻿Eine zweite Spinnerei – Wie die Pittlerwerke mit Kultur belebt werden

Leipzig. Sie fanden es beim Aufräumen im Brombeergestrüpp, das alte rostig-beulige Schild, auf dem „Wüst“ steht, und das jetzt recht unauffällig aus einer Ziegelwand der Leipziger Pittlerwerke herausragt. Wüst, das traf lange den Zustand des alten Industriegeländes, auf dem der letzte Nachfolgebetrieb 1997 in Konkurs ging. „Wüst“ habe damit allerdings überhaupt nichts zu tun, sagt Kristina Sofia Jahreis, die dort seit 2018 als Kreativmanagerin arbeitet. „Wüst“ sei die Abkürzung für „Wagenübergabestelle“ gewesen – damals, in der DDR, als das VEB Drehmaschinenwerk Leipzig einer der größten Arbeitgeber Leipzigs war.

Und jetzt? Jetzt ist „Wüst“ (die Betreiber schreiben es mit „ue“, also „Wuest“) der Name eines Cafés und Veranstaltungsorts, gewissermaßen das Herzstück einer Transformation, die 2017 begann, als der in München, Leipzig und Berlin ansässige Projektentwickler Montis Real Estate das Gelände im Stadtteil Wahren im Nordwesten Leipzigs übernahm. Seitdem versucht das Unternehmen das, was viele versuchen, die mit alten Industriehallen Geld verdienen wollen: Wiederbelebung mit Kultur, Kreativunternehmen, Ansiedlung kleiner innovativer Einheiten im eigentlich viel zu Großen.

Morbide Kulisse für Serien

36.000 Quadratmeter Nutzfläche haben die Hallen auf dem Areal insgesamt – mit stehengebliebenen Uhren, verwitterten Schildern, die „Unbefugten“ den Zutritt verwehren, und einer verzweigten Keller-Unterwelt. Eine morbide Kulisse, in der für Folgen von Soko Leipzig, der Polit-Krimiserie Zerv und einer True-Crime-Serie über Lutz Reinstrom, den Säurefassmörder von Hamburg, gedreht wurde.

Der Münchner Silvan Engelmeier ist Geschäftsführer der Pittlerwerke. Von weiten sieht er ein bisschen aus wie der Sänger der österreichischen Popband Wanda. Auch wenn er spricht, wirkt er nicht wie ein Immobilientyp. Eher wie einer, der sich in den Ort verliebt hat, an dem er arbeitet, weshalb er vielleicht über das Kleine enthusiastischer redet als über das Große, etwa, dass für Bar, Bänke und Stühle im Wuest nur Holz verwendet wurde, das auf dem Gelände rumlag. Die Architekturstudenten Sophia Trumpp und Flavio Giesler haben alte Dachbalken in urbanen Schick verwandelt; auch der verwendete Edelstahl ist recycelt. Und natürlich sei der aufgearbeitete Regalschrank für die Geschirr-Rückgabe ein Fundstück aus einer der Hallen, betont Wuest-Leiterin Jessika Benke. Jeden Freitag veranstaltet sie ein aufwendiges Dinner, das zwei ambitionierte Köche zusammenstellen. Dafür muss man sich anmelden.

„Wie ein weißes Blatt Papier“: Roman Walczyna von der Analog Art Photography Galerie ist angetan von den Pittlerwerken. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Zusammenspiel von alter Industriearchitektur und Kunst, Vergangenheit und Gegenwart

Besonders stolz sei er, das betont Engelmeier mehrfach, auf die Toiletten des Cafés. Dort haben Neon Golden, Lichtkünstler aus Wien, das alte Logo der Pittlerwerke frei interpretiert, in buntem Neon unter die Decke gehängt. „Bloom“ heißt eine Installation der Leipziger Künstlerin Anais Goupy, bei der ein Ventilator und leuchtende Stäbe den Eindruck einer sich öffnenden Blüte erzeugen. Das Zusammenspiel von alter Industriearchitektur und Kunst, Vergangenheit und Gegenwart ist übergeordnetes Konzept dieser neuen Pittlerwerke. Das Ehemalige soll nicht retuschiert werden, sondern integriert. Und immer noch gibt es weiße Flecken. Engelmeiers Bund hat etwa 40 Schlüssel. „Aber da sind noch Räume, die ich nicht kenne, weil sie abgeschlossen sind und keiner passt.“ Neulich habe man einen alten Tresor gefunden, „leider leer“.

Die Geschichte der Pittlerwerke ist eine von Aufstieg und Fall, Glanz und Grauen des 20. Jahrhunderts. Ende des 19. werden die Hallen für die Werkzeugmaschinenfabrik des Erfinders Julius Wilhelm von Pittler (1854–1910) gebaut. In der Weimarer Republik ist es eine der größten Europas. Berühmt sind die dort hauptsächlich hergestellten Revolverdrehbänke. Im Zweiten Weltkrieg werden Rüstungsgüter produziert und Zwangsarbeiter beschäftigt. Dazu, sagt Kristina Sofia Jahreis, gebe es eine Ausstellung, die zum Tag des offenen Denkmals besucht werden kann und später dauerhaft zugänglich gemacht werden soll.

Beleben die Leipziger Pittlerwerke (v.l.): Geschäftsführer Silvan Engelmeier, Kristina Sofia Jahreis (Konzeption, Planung, Organisation), Jessika Benke (Café Wüst). © Quelle: Jürgen Kleindienst

Den Community-Gedanken neu beleben

Nach dem Krieg geht es als „VEB Drehmaschinenwerk Leipzig“ weiter. Es entsteht eine eigene Welt, mit Kindergärten, Ärztehaus, Gesangsverein und Betriebsfreibad. Letzteres gehört heute nicht mehr zum Firmengelände, Jahreis würde es aber gerne als Naturbad wiederbeleben. Heute wachsen dort Sträucher aus bröckelndem Blau, unlängst hat der Fotograf Olaf Martens hier gearbeitet. Jahreis möchte Arbeit und Freizeit verbinden, den Community-Gedanken wieder aufleben lassen. 20 Künstler, Betriebe und Projekte haben sich bereits angesiedelt, darunter die gerade in Förder-Schwierigkeiten steckende Sebastian-Weber-Dance-Company, mehrere Künstler wie Erik Swars und Dominic Kiessling, der gerade aufblasbare Objekte für Ausstellungen und Festivals herstellt. Er ist zur Zwischenmiete in der ehemaligen Trafostation. Hier, sagt Jahreis, solle eine Werksgalerie entstehen. Eingezogen sind auch ein Fahrradladen, eine Kaffeerösterei, eine Zimmerei und eine Marketing-Agentur. Verhandelt wird gerade über die Ansiedlung eines Unternehmens, das sich mit Verfahren zur Dekarbonisierung befasst. In kleinerem Rahmen erinnert das an die Anfänge in der Leipziger Baumwollspinnerei vor über 20 Jahren, heute ein weltbekannter Hotspot für Künstler und Kreative.

Zur Zwischenmiete in einem Atelier in der ehemaligen Trafostation der Pittlerwerke: der Künstler Dominic Kießling. Er arbeitet mit aufblasbaren Objekten. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Im April eröffnete die Galerie Analog Art Photography, die sich ganz auf analoge, zeitgenössische Fotografie spezialisiert hat. Zu sehen sind dort Arbeiten des Rumänen Mihai Barabancea, der das wilde Leben der Straßen und Hintergassen seiner Heimatstadt Bukarest fotografierte, und Sarah Zirk, die sich mit aus Rollen fallender (weiblicher) Schönheit auseinandersetzt. „Wir waren von den Pittlerwerken begeistert, da es ein Ort ist, der noch so unperfekt ist, wie ein leeres Blatt Papier, das noch beschrieben werden muss“, sagt Roman Walczyna, der die Galerie zusammen mit dem Gründer Thomas Hankel betreibt. „Jeden Tag bin ich hier von der Licht- und Schattenstimmung begeistert und entdecke neue Details an den Gebäuden.“

Digital-Ausstellung „Dimensions“ – eine Gratwanderung

Zurück zum benachbarten Café Wuest. Im April wurde es eröffnet, mit dem Beginn der Digitalkunst-Ausstellung „Dimensions“, die von dem umstrittenen Digitalkonzern Palantir gesponsert wurde, bis 9. Juli auf 10.000 Quadratmetern gezeigt wurde und Leute anzog, die sonst nie nach Wahren gekommen wären. Eine Gratwanderung für die Betreiber der Pittlerwerke. Jetzt sind die großen Hallen, 2018 bereits Schauplatz des Streetart-Festivals Monumenta, wieder leer.

Aber das Wuest bleibt. „Anfang“, auch dieses Wort steht klein, kaum lesbar auf dem alten „Wüst“-Schild an der Wand hinter dem Café. Da, wo jetzt zwischen alten Gleisen Blumen blühen.

Kommende Veranstaltungen Am 29. Juli findet in den Leipziger Pittlerwerken (Pittlerstraße 26) von 16 bis 23 Uhr die Veranstaltung „Get up and Move - practice Ball“ statt, päsentiert von RosaLinde Leipzig in Kooperation mit True Colours and Heizhaus. Am 5. August wird von 18 bis 2 Uhr ein Nachtflohmarkt veranstaltet - für Schnäppchenjäger, Nachtschwärmer und Kulturliebhaber. Dazu gibt es Drinks, Snacks und Musik.

