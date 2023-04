﻿Leipzig: Neue Centermanagerin in den Höfen am Brühl

Tetiana Herberger ist neue Centermanagerin in den Höfen am Brühl.

Die aktuelle Konjunkturentwicklung macht auch den Händlern in der Leipziger Innenstadt die Geschäfte immer schwerer. Im Shopping Center Höfe am Brühl soll jetzt mit Tetiana Herberger eine neue Managerin für Erfolge sorgen. Hinter ihr steht ein Gigant, der 78 Shopping Center in 12 Ländern betreibt. Die Details.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket