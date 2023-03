﻿Leipziger Starfriseur Sven Hentschel hat alle Salons verkauft – jetzt berät er digital

Dreimal gewann er den Titel „German Hairdresser of the Year“. Auf den Fashion Weeks in New York, Paris oder Berlin stylte er Topmodels für die ganz großen Laufstege. Warum Friseurmeister Sven Hentschel jetzt seine vier Salons verkauft hat – und was er stattdessen macht.

Leipzig. Wer keinen anderen Hairstylisten an seinen Kopf lassen möchte als Sven Hentschel, den beruhigt der Figaro: „Zwei bis drei Tage pro Woche stehe ich weiterhin in Treben im Salon, berate und bediene meine Kundschaft und schule die Mitarbeiter.“ Allerdings: Er ist nun nicht mehr Inhaber des Familienstammgeschäfts im Altenburger Land, in dem er vor mehr als 30 Jahren seine Laufbahn startete. Der 50-Jährige hat zu Jahresbeginn auch diesen Salon verkauft, wie schon die drei anderen am Leipziger Neumarkt, in Markkleeberg und Borna. Der Salonname „Hair by Hentschel“ bleibt allerdings bestehen.

Neuer Look gewünscht: Großes Vorher-Nachher-Umstyling

Der gebürtige Altenburger wollte zu seinen Wurzeln zurück, zur Kreativität am Kopf. „Es macht mich einfach glücklich, und ich stehe nicht mehr dauernd unter der Anspannung als Unternehmer“, berichtet der dreifache Gewinner des Titels „German Hairdresser of the Year“. Auf Dauer im Büro zu sitzen, um die Geschäfte zu führen, das wollte er nicht.

Fasziniert von der digitalen Entwicklung, hat der Friseurmeister bereits vor zwei, drei Jahren seinen eigenen Youtube-Kanal „Stylecoaches“ gestartet. Zweimal wöchentlich stellt er neue Videos online, in denen gezeigt wird, wie er Jüngere und Ältere auf dem Weg zu einem neuen Look begleitet. Hentschel selbst und befreundete Experten geben Empfehlungen für Haare, Hautpflege, Make-up und Mode. Oder zu ganz konkreten Haarproblemen – beispielsweise zum Umgang mit besonders dünnem oder dickem, besonders welligem oder grauem Haar.

Digitales Angebot: Online-Friseurberatung per Videocall

Es muss aber nicht immer das große Vorher-Nachher-Umstylen sein. Seit vergangenem Jahr bietet Sven Hentschel auch einstündige Beratungen per Zoom an. In den 60-minütigen Videocalls kümmert er sich intensiv um die einzelne Kundin oder den einzelnen Kunden. „Da geht es nicht um Superbeauties, sondern um ganz normale Leute“, versichert er. „Man muss kein Model sein, um sich wohlzufühlen, sondern kann das Beste machen aus dem, was man selbst mitbringt. Wir machen keine besonderen Dinge, sondern das Normale besonders gut.“

So geht’s zur Buchung – und das kostet es

Wer gern einen neuen Look hätte, aber nicht sicher ist, was ihm steht oder wie er mit seinem Friseur darüber reden soll, kann auf der Webseite „Stylecoaches“ eine digitale Haarberatung bei Sven Hentschel buchen. Zuerst gibt es dann einen Fragebogen zum Ausfüllen, in dem nach Haarzustand, Haarpflege zu Hause, benutzten Produkten oder Häufigkeit des Friseurbesuchs gefragt wird. Wenn das Online-Coaching gelaufen ist, fasst der Meister in einem Handout noch einmal alle allgemeinen und ganz persönlichen Empfehlungen zusammen. Der Preis für ein solches 60-minütiges Coaching beträgt 199 Euro. Teilweise haben seine Kundinnen und Kunden damit bereits ihr Ziel erreicht. Wenn nicht, können sie mit den Empfehlungen zum Friseur ihres Vertrauens gehen.

Ratgeber-Sendung „Haarscharf“ und „Stylecoaches“ beim MDR

Auch beim MDR steht Sven Hentschel weiterhin regelmäßig vor der Kamera, in den Ratgeber-Sendungen „Haarscharf“ und „Stylecoaches“. Die laufen jeweils achtmal pro Jahr und werden auch in Österreich oder der Schweiz geschaut. Auch beim MDR können Interessierte sich um ein großes Vorher-Nachher-Umstylen bewerben, und das ist sogar kostenlos.

Fashion Weeks in New York, Paris, Berlin

Eigene Inspirationen holte sich Sven Hentschel in der Vergangenheit auf den Modewochen in New York, Paris, London oder Berlin, wo er mit dem Aveda-Kreativteam im Einsatz war. Oder auch in Los Angeles oder Hamburg, wo er für die Modenschauen großer Labels wie Armani, Versace oder Stella McCartney die Models stylte. Auf Filmfesten und Galas hatte er Promis wie Uma Thurman, Diane Kruger oder Kim Cattrall unter seinen Händen. Die Corona-Pandemie setzte den Reisen in alle Welt zwischenzeitlich ein Ende, aber nun geht es wieder los. „Und das Beste ist, ich kann die Leute über meinen Youtube-Kanal daran teilhaben lassen.“ Außerdem kümmert sich der Haarprofi um die Weiterentwicklung seiner eigenen veganen Haarpflegeserie namens „Caimana“. Zwei Produkte sind bis jetzt auf dem Markt, weitere sollen folgen.