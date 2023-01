﻿Baby-Mord in Wurzen: Urteil gegen sechsfache Mutter gefällt

Eine sechsfache Mutter war angeklagt, ihren gerade geborenen Sohn ermordet zu haben, weil sie in ihm einen Störfaktor sah. Am Mittwoch ging der seit August laufende Prozess nach neunstündiger Verhandlung zu Ende.

Wegen Mordes an ihrem Baby in Handschellen: Angela B. im Landgericht.

Leipzig. Ihr Baby lebte nur ein paar Minuten und erlitt ein Martyrium: Eine 33-jährige Frau wurde am Mittwoch am Landgericht Leipzig wegen Mordes an ihrem Neugeborenen zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Leichnam des Jungen, der post mortem den Namen Janosz erhielt, war am 10. November 2021 in einer Gemeinschaftsunterkunft für Arbeiter im Wurzener Ortsteil Sachsendorf entdeckt worden. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass die sechsfache Mutter aus Ungarn ihr Kind am Abend des 29. Oktober unmittelbar nach der Geburt in ihrem Badezimmer getötet hat.

„Kinder sind wie Sterne, sie bringen die Welt zum Leuchten“, sagte der Vorsitzende Richter Hans Weiß. „Ein solcher Stern kam in Sachsendorf zur Welt.“ Doch schon Tage später seien die Ermittler gezwungen gewesen, das Einfrieren eines Säuglings zu rekonstruieren, um Geburts- und Todeszeitpunkt zu bestimmen. „Das Kind war ein Störfaktor“, so Weiß. „Für uns ist das nicht ansatzweise menschlich begreiflich.“ Die Schwurgerichtskammer ging vom Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe aus.

„Das habe ich nicht begangen.“

Ihre Aussagen wertete das Gericht als unglaubwürdig. Nachdem Angela B. anfangs sogar Schwangerschaft und Geburt geleugnet hatte, erklärte sie später, ein Mann mit blauen Handschuhen und Tätowierung habe ihr das Kind unmittelbar nach der Geburt entrissen. Sie sei durch einen Schlag auf den Kopf bewusstlos geworden, dann habe man ihr die Plazenta aus dem Leib gerissen. Nur kurz sei sie unter einer kalten Dusche zu sich gekommen, schließlich sei sie im Bett aufgewacht. Bis zum Schluss des Prozesses beteuerte Angela B. ihre Unschuld. Noch kurz vor der Urteilsverkündung sagte sie: „Das habe ich nicht begangen.“

In diesem Objekt in Sachsendorf wurde das getötete Baby entdeckt. © Quelle: Haig Latchinian

Staatsanwältin Katharina Thieme forderte zwölf Jahre Haft wegen Totschlags. Der Fall bringe einen „an die Grenzen des Ertragbaren“, sagte sie. Allerdings lägen aus ihrer Sicht keine Mordmerkmale vor. Verteidiger Alexander Krell hielt die Aussagen seiner Mandantin nicht für widerlegt. Es bestünden daher Zweifel an ihrer Täterschaft. Der Rechtsanwalt forderte einen Freispruch und erklärte, eine Verurteilung wegen Mordes sei rechtlich nicht haltbar.

Mitbewohner nach Fund des Leichnams noch immer geschockt

Den toten Säugling hatte ein noch immer geschockter Mitbewohner (45) der Angeklagten im Gefrierfach eines ausrangierten Kühlschranks gefunden, der im Waschraum der Unterkunft in der Straße Am Ring abgestellt war. Er habe zunächst gedacht, in dem Beutel sei Fleisch für Gulasch gewesen, erinnerte sich der Zeuge. Rechtsmediziner fanden heraus, dass dem Säugling elf Schnitte in den Hals zugefügt wurden. Eine besonders große Wunde erstreckte sich vom Nacken zum vorderen Halsbereich. Dieser Schnitt öffnete eine Drosselvene. Das Baby erlitt eine Luftembolie, sein Herz versagte. Für die Arbeiterin einer Fischfabrik sei das Ausnehmen von Fischen die Vorlage für die Tötung ihres Neugeborenen gewesen, so der Richter. „Aus dem Tatbild ergibt sich eine direkte Tötungsabsicht.“

Dem Obduktionsergebnis zufolge kam das 1996 Gramm schwere und 48 Zentimeter große Kind gesund und voll lebensfähig zur Welt. Anfangs hatten die Ermittler auch den Kindesvater (24) im Visier, der mit Angela B. in dem Fischbetrieb in Mutzschen tätig war. Allerdings wurden die Vorwürfe gegen ihn fallengelassen. Seit Mitte August vorigen Jahres lief der Mordprozess. Die Angeklagte hat bereits sechs Kinder, welche bei Groß- und Pflegeeltern aufwachsen. Kontakt zu ihnen hat sie ungarischen Behörden zufolge nicht. Erst im April 2020 hatte sie einen Sohn zur Welt gebracht. Sie ließ ihn im Krankenhaus zurück.