Autobahn-Lückenschluss

Lückenschluss auf der A 72: Zuerst werden Autofahrer voraussichtlich am Sonnabendvormittag in Richtung Leipzig auf die Autobahn geführt.

Am Samstag wird die Lücke geschlossen: Bis zum Nachmittag soll der Verkehr auf der A72 zwischen Rötha und Leipzig in beiden Richtungen einspurig rollen. Autofahrer müssen sich an diesem Tag auf Sperrungen, Umleitungen und Staus einstellen.

