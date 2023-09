﻿Böhlen: Solarpark bringt mehr als grünen Strom

Böhlen. Das Lausitzer Bergbau- und Energieunternehmen Leag, das in Lippendorf das Braunkohlekraftwerk betreibt, hat auf einer bislang brachliegenden Altindustriefläche westlich der Stadt Böhlen einen 17-Megawatt-Solarpark eröffnet. Im nahegelegenen Kraftwerk wurde derweil gestreikt.

Der Strom, den die 30 000 Solarmodule liefern werden, reicht rein rechnerisch für 6000 Haushalte. Der Strom wird ins Verteilnetz des mitteldeutschen Netzbetreibers Mitnetz eingespeist und trägt „zur Erweiterung des Grünstromangebots in Mitteldeutschland bei“. Das sagte Thorsten Kramer, Vorstandsvorsitzender der Leag, anlässlich der Eröffnung am Mittwoch.

Leag möchte sich zur grünen Gigawattfactory entwickeln

Mit der auf rund 14 Hektar Fläche installierten Leistung von 17 Megawatt ist der Solarpark Böhlen für die Leag ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Transformation vom Braunkohle- und Kohlestromkonzern zum großen grünen Player in der Energiebranche. Denn die Leag möchte sich zur grünen Gigawattfactory entwickeln.

Dahinter verbirgt sich die Absicht, bis 2030 sieben Gigawatt grüne Energie produzieren zu können. Mit mehreren wasserstofffähigen Gaskraftwerken – eins davon ist am Lippendorfer Kraftwerk vorgesehen – und bis zu 14 Gigawatt Wind- und Solarenergie soll sogar die komplette Kapazität der heutigen Kraftwerke in der Lausitz und in Mitteldeutschland ersetzt werden.

Solarpark ebnet Weg nach Westen

Beim feierlichen Akt schauten die Redner direkt in Richtung des nur zweieinhalb Kilometer entfernten Braunkohlekraftwerkes und hatten die Energiewende förmlich vor Augen. Ein Block war planmäßig heruntergefahren, aus dem zweiten Kühlturm kräuselten bei gedrosseltem Betrieb nur ein paar dünne Dampfwölkchen heraus.

Der Solarpark Böhlen steht auf einer ehemaligen Absetzfläche für Kraftwerksasche. © Quelle: Jens Paul Taubert

So klein der Solarpark Böhlen gemessen an anderen Pojekten in der umittelbaren Umgebung und den großen Zielen sein mag – der Stadt Böhlen bringt er sogar noch etwas mehr, als nur Teil der grünen Energieoffensive der Leag zu sein. Denn der Park nutzt eine Fläche, die in den zurückliegenden Jahrzehnten unzugänglich war und die für die Böhlener bis heute eine Barriere in Richtung Westen bildet. Dort liegen der Zwenkauer See und die Stadt Zwenkau.

Stadt muss erst in Besitz der Grundstücke kommen

Auf der Fläche wurde früher die Asche vom Vorgänger des heutigen Lippendorfer Kraftwerkes verspült. In den vergangenen Jahren ist sie renaturiert worden, seit Oktober vorigen Jahres baute die Leag mit ihrem Partner EP New Energies (EPNE) am Solarpark. Der wurde so angelegt, dass zwischen zwei eingezäunten Solarfeldern Platz für einen Weg blieb.

Über diesen und einen schon vorhandenen Forstweg soll sich bald eine von Radfahrern nutzbare Verbindung zwischen Böhlen und dem Zwenkauer See ergeben. Diesen Weg, kündigte Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) an, möchte die Stadt ausbauen. „Wir wollen uns damit touristisch anbinden, er soll aber auch alltagstauglich sein als kurze Verbindung für Zwenkauer zur S-Bahn nach Böhlen“, sagte Berndt.

Bis es so weit ist, wird noch einige Zeit vergehen. Erst müssen die letzten Tore abgebaut und die Grundstücke, die jetzt noch der Leag gehören, vermessen und an die Stadt übertragen werden. Dann gilt es, die Wege herzurichten, wofür die Stadt auf Fördermittel hofft. Aber immerhin, so Berndt: „Es ist gut, dass wir nun überhaupt wieder in Richtung Westen kommen.“

Gewerkschaft will 12 Prozent mehr Lohn

Energiewandel hin oder her: Während Leag-Chef Kramer, Bürgermeister Berndt und Dominique Guillou von EPNE symbolisch den grünen Stromfluss in Gang setzten, wurde am Kraftwerk Lippendorf gestreikt. Denn die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) will, dass die Leag-Beschäftigten an den nach ihrer Darstellung gerade kräftig sprudelnden Gewinnen aus Kohle und Kohlestrom einen ordentlichen Anteil erhalten.

Auch im Kraftwerk Lippendorf beteiligte sich ein Teil der Belegschaft am Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft IGBCE aufgerufen hatte. © Quelle: privat

Es war der zweite Warnstreik in der aktuellen Tarifauseinandersetzung. Leag-weit sollen daran nach Gewerkschaftsangaben 2500 der 7200 Beschäftigten teilgenommen haben. In Lippendorf hätten rund 120 Frauen und Männer die Arbeit vorübergehend niedergelegt. Gefordert werden 12 Prozent Lohnerhöhung, mindestens aber 400 Euro mehr.

Mit der Energiewende habe der Tarifstreit nichts zu tun, sagte Kramer auf LVZ-Nachfrage. Er gehe davon aus, dass die Belegschaft den Transformationsprozess des Unternehmens hin zum Produzenten von grüner Energie mittrage. Zu den Forderungen der Gewerkschaft äußerte er sich nicht.

