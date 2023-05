﻿Einmalig: Mit dem Zug von Espenhain und Rötha nach Leipzig und zurück

Rötha/Espenhain. Kommt der öffentliche Personennahverkehr nach Espenhain und Rötha zurück? Zumindest einen Tag lang wird die Region am Sonntag, dem 21. Mai, wieder im Fahrplantakt direkt mit der Stadt Leipzig verbunden sein. Dafür sorgt die Eisenbahnbetriebsgesellschaft Pressnitztalbahn, die die Strecke zwischen Espenhain und Böhlen ansonsten nur mit Güterverkehr betreibt.

Das vorläufig einmalige Nahverkehrsangebot hat gleich zwei Jahrestage zum Anlass. Die Bahnstrecke zwischen Espenhain und Böhlen wurde vor 110 Jahren eröffnet. Und am 21. Mai 1993 fuhr der letzte Personenzug. Auf den Tag genau dreißig Jahre später wird die Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn (Press) sechs Zugpaare zwischen Espenhain und dem Leipziger Hauptbahnhof auf die Reise schicken.

Bahnanschluss fehlt in der Region

Dabei wird nicht nur die Strecke Espenhain–Böhlen für den Personenverkehr wiederbelebt, sondern auch die der sogenannten „Waldbahn“, auf deren Strecke bis zur Jahrtausendwende die S-Bahn zwischen Gaschwitz und Plagwitz pendelte. Fahren werden ein moderner Dieseltriebwagen, den die Pressnitztalbahn auf der Insel Rügen einsetzt, und den sie für den Tag extra nach Espenhain holt, und eine historische Diesellokomotive mit alten Reisewagen.

Mit dem einmaligen Angebot will das Eisenbahnunternehmen, wie es von dort heißt, die noch intakte Strecke für den Personenverkehr präsentieren und erlebbar machen sowie für eine engere Bindung der Region an den Leipziger Westen werben.

Dabei hat Press den Röthaer Bürgermeister Pascal Németh (Wählervereinigung Röthaer Land) unbedingt auf seiner Seite. „Ich brenne dafür, dass es irgendwann in Espenhain und Rötha wieder einen S-Bahn-Anschluss gibt“, bekennt das Stadtoberhaupt. Schließlich müssten die Menschen aus Rötha und Espenhain immer erst nach Böhlen oder Belgershain fahren, wenn sie in die S-Bahn steigen wollen.

Auch diese Diesellokomotive der Baureihe 112, auch genannt Muff, wird am 21. Mai zwischen Espenhain und Leipzig fahren. © Quelle: Press

Tagesausflug nach Leipzig für zehn Euro

Allerdings glaubt Németh nicht, dass die einmalige Aktion schon eine Initialzündung für ein neues Nahverkehrsangebot ist. Das liege noch in weiter Ferne. Was auch Benjamin Weitzdörfer, Werkbahnleiter in der Espenhainer Niederlassung von Press, so sieht. „So einfach ist das nicht“, sagt er über die Möglichkeiten der Wiederbelebung einer Bahnstrecke für den Personenverkehr.

Dennoch freut er sich über möglichst viele Menschen, die am 21. Mai das Angebot nutzen. Für nur fünf Euro kann man an dem Tag in rund einer Stunde von Espenhain bis Leipzig fahren, die Hin- und Rückfahrt kostet 10 Euro. Der Fahrplan ist so gestaltet, dass über das reine Bahnfahrerlebnis hinaus auch ein Sonntagsausflug in die Messestadt mit Unternehmungen drin ist. Wer den ersten Zug hin und den letzten zurück nimmt, hat fast sieben Stunden Zeit dazwischen.

Das müssen Pendler und Eisenbahnfreunde wissen, die das Angebot am 21. Mai nutzen wollen:

In Espenhain startet der erste Zug 9.28 Uhr, danach bis 17.20 ungefähr alle zwei Stunden. In Rötha kann immer acht Minuten später zugestiegen werden. Achtung: Wer erst am Abend die letzte Bahn nach Leipzig nimmt, kommt nicht auf derselben Strecke nach Espenhain zurück.

Tickets gibt es ausschließlich im Zug. Fahrgäste können einsteigen, sich einen Platz suchen und dort auf den Zugbegleiter warten. Ein Aufpreis wegen eines fehlenden Tickets werde deswegen nicht erhoben, versichert Benjamin Weitzdörfer. Das Deutschlandticket gilt für diese Sonderfahrten nicht.

Das ist der Fahrplan für den einmaligen Pendelverkehr zwischen Espenhain und Leipzig am 21. Mai. © Quelle: Pressnitztalbahn

In Espenhain erfolgt der Zustieg nicht am ehemaligen Personenbahnhof in der Nähe der Tankstelle, sondern auf dem Gelände des Betriebsbahnhofes der Press in der Straße des Friedens 33b. Reguläre Bahnsteige gibt es weder dort noch in Rötha. An beiden Haltestationen werden deswegen Behelfsbahnsteige gebaut. Die werden nicht behindertengerecht sein.

Offizielle Parkplätze gibt es in Espenhain und Rötha an den Bahnhöfen nicht. Wer mit dem Auto reist, muss sich in beiden Orten in den benachbarten Straßen Stellplätze suchen. „Bitte in Espenhain nicht vor dem Tor zum Bahnhof parken, das ist ein Fluchtweg“, darauf weist der Betriebsleiter hin.

Am Bahnhof in Espenhain bietet die Pressnitztalbahn an dem Tag eine Getränke- und Imbissversorgung an.

