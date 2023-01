﻿Mercedes gerät auf A 72 bei Rötha in den Gegenverkehr

Polizeieinsatz in Deutzen

Mann entblößt sich vor 13-Jähriger im Bus – Festnahme bei Leipzig

Ein 23-Jähriger wurde am Samstag an einer Bushaltestelle in Deutzen (Landkreis Leipzig) festgenommen. Der Busfahrer hatte von unterwegs die Polizei gerufen.