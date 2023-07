﻿Sommerlich und musikalisch: Einladung zur Radpartie zu Kleinoden im Neuseenland

Rötha/Kitzscher. Das Leipziger Neuseenland hält nicht nur – wie der Name verspricht – viele Gewässer bereit, sondern auch etliche sehenswerte Kleinode in den Dörfern. In einige davon lädt jetzt die Kirchgemeinde im Leipziger Neuseenland ein. Am 22. Juli führt eine musikalische Landpartie nach Großpötzschau, Trages, Mölbis und Oelzschau.

Das Besondere dabei ist: Teilnehmerinnen und Teilnehmer können nicht nur mit dem Rad die sommerliche Landschaft und mehrere Kirchen erkunden, sie können unterwegs auch Musik genießen und selbst singen. Der Organisator, Eckehard Erben, hat eine Idee aus den letzten beiden Sommern aufgegriffen und zu „Dorfmusikfest und Fahrradtour durchs Neuseenland“ ausgeweitet.

Auftakt in Großpötzschau

Er wünscht sich Teilnehmer aus Leipzig, aber natürlich auch viele Gäste aus der Region. Der sportliche Anspruch ist überschaubar: Die Runde über die Dörfer ist nur rund 15 Kilometer lang. Mit An- und Abreise kann man also mit 50 bis 60 Kilometern über den Tag verteilt hinkommen. Selbstverständlich, sagt Erben, ist es möglich, auch nur zu ausgewählten Stationen dazuzustoßen. So läuft der Tag ab:

11 Uhr, Großpötzschau: Dass die Kirche in Großpötzschau heute schmuck aussieht und in ihr Veranstaltungen vielerlei Art stattfinden können, ist einer engagierten Bürgerschaft zu verdanken. Die hat das Gotteshaus vor dem Verfall gerettet und kümmert sich als Förderverein um deren Erhalt und die weitere Sanierung.

Hier beginnt die musikalische Rundfahrt mit einer Orgelmatinee mit dem Leipziger Organisten Detlev Schulten, der klassische, aber auch moderne Orgelwerke spielen wird. Ganz standesgemäß will er zum Konzert mit dem Fahrrad anreißen. Zur Probe hat er das schon getan. Nach dem Konzert werden Führungen durch die Kirche angeboten.

Die sanierte Magdalenenkirche in Oelzschau wird zum Abschluss des Ausfluges am Sonnabend besucht. © Quelle: André Neumann

Abstecher zum See oder auf die Halde

12 Uhr, Dreiskau-Muckern: Der Abstecher hierher führt in den Gasthof, wo Gelegenheit zu einem Mittagessen ist. Für die Zeit bis zum nächsten Etappenziel am Nachmittag empfiehlt Eckehard Erben einen Besuch des Störmthaler Sees oder der Hochhalde Trages. „Ich mag die Gegend und den grandiosen Ausblick“, sagt er.

15 Uhr, Trages: In dem Ortsteil der Stadt Kitzscher erwartet die Besucher ein Konzert mit witzigen Einstreuungen. Zwischen dem „Sommer“ und dem „Herbst“ aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi soll doch tatsächlich die Filmmelodie aus dem Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ erklingen.

Es musizieren Toni Leuschner, ein Lehrer der Musikschule des Landkreises Leipzig, der Akkordeon und Bandoneon spielt. Zweiter im Bund ist Thomas Schicke, bis vor Kurzem Solokontrabassist des MDR-Sinfonieorchesters. Und schließlich wird Organisator Eckehard Erben selbst dabei sein. Der ist nämlich nicht nur freischaffender Ingenieur, sondern auch ein studierter Geiger.

Kaffeetrinken im Pfarrgarten

16 Uhr, Mölbis: Die Mölbiser Kirche ist seit Jahren geschlossen. Dafür empfängt der Förderverein, der sich um deren Sanierung bemüht, die Teilnehmer der Landpartie im Pfarrgarten zum Kaffeetrinken. Musik gibt es auch hier. Der Posaunenchor aus Kitzscher wird die Teilnehmer während der Kaffeepause unterhalten.

18 Uhr, Oelzschau: Eckehard Erben ist voller Begeisterung darüber, was Einwohner unter Regie des Fördervereins für die Magdalenenkirche gemeinsam geschafft haben: „Die haben den Friedhof in Ordnung gebracht, die Kirche saniert, die Orgel restauriert, Deckengemälde in der Kirche sichern lassen und das Kantorenhaus, die alte Schule, saniert“, schwärmt Erben.

Spenden für die Kirche sind willkommen

Von all dem können sich die Teilnehmer der Rundfahrt am Sonnabend auf der letzten Station überzeugen. In der Kirche findet zunächst eine musikalische Andacht mit Orgelmusik statt, für die extra Vikar David Sittner aus Groitzsch nach Oelzschau kommt. Anschließend sind alle zum Abendsingen vor der Kirche eingeladen.

Im Anschluss werden im sanierten Kantorat Erfrischungen gereicht und Pizza aus dem dortigen Backofen. Teilnahme und Eintritt sind frei. Nur das Mittagessen im Gasthof Muckern muss jeder selbst zahlen. Außerdem wünschen sich die Veranstalter Spenden für die einzelnen Kirchen.

