﻿Finanzexperte: Fast zehn Milliarden Euro Investitionsstau in Sachsens Kommunen

Leipzig. Die aktuelle Lage der Kommunen ist auf den ersten Blick „nicht allzu schlecht“. Im vergangenen Haushaltsjahr ­erzielte die kommunale Ebene gemäß der Kassenstatistik des öffentlichen Gesamthaushalts einen Überschuss von mehr als 4,5 Milliarden Euro, begründet Thomas Lenk, Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwissenschaften an der Universität Leipzig, seine Einschätzung. Trotz der Corona-Pandemie hätten die meisten Städte und Kreise in den vergangenen drei Jahren Finanzierungsüberschüsse ausweisen können.

Dies sei auch auf die Konjunktur­hilfen durch Bund und Länder zurückzuführen, so der Professor. Insbeson­dere die Kompensationen der Gewerbe­steuerausfälle durch die Länder sowie die von rund 50 auf 75 Prozent erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Sozialleistungen, die durch die kreisfreien Städte und Landkreise erbracht werden, hätten massiv zu dieser Haushaltsentwicklung beigetragen. Lenk verweist darauf, dass 2022 die Kommunen zusätzlich auch bei der Flüchtlingsfinanzierung oder dem ÖPNV mit Finanzmitteln des Bundes unterstützt worden seien.

Mehr Steuereinnahmen in den kommenden Jahren erwartet

Hinsichtlich der Steuereinnahmen sei wiederum ein deutlicher Zuwachs erkennbar. Zwar gebe auch die aktuelle Schätzung einen positiven Ausblick mit zu erwartenden Mehreinnahmen in den kommenden Jahren. „Jedoch sind diese Prognosen mit Blick auf die derzeit vorherrschenden Krisen mit äußerster Vorsicht zu interpretieren“, mahnt der Direktor des Instituts für ­Öffentliche Finanzen und Public ­Management.

Diese Einnahmen der Kommunen sind deutschlandweit nach Angaben von Lenk, der seit 2017 Mitglied im ­Unabhängigen Beirat des Stabilitätsrates der Bundesrepublik Deutschland ist, sehr unterschiedlich. So hätten die hessischen Städte und Kreise hierbei pro Einwohner 1579 Euro eigene Einnahmen, während in Sachsen der Durchschnitt bei 836 Euro pro Einwohner liege. Da in keinem Bundesland dieses Aufkommen ausreiche, um die örtlichen Aufgaben zu finanzieren, erhalten Kreise und Städte von ihren Ländern zusätzlich Geld.

Um im Beispiel zu bleiben: Für die Kommunen in Hessen sind das 1262 Euro pro Einwohner, in Sachsen 1766 Euro. „Dadurch nähern sich zum einen die Höhe der Einnahmen pro Kopf an, zum anderen zeigt sich darin aber auch die Abhängigkeit von den Landeszuweisungen“, ­erläutert Lenk, der von 2011 bis 2022 Prorektor für Entwicklung und Transfer der Universität Leipzig war.

Beantragen von Fördermitteln immer schwieriger

Wichtig sei daher auch die Art der Gewährung der Zuweisungen, die zu einem nicht unerheblichen Anteil nur auf Antrag ­gewährt würden. Die Komplexität und steigenden Anfor­derungen bei der Akquirierung von Fördermitteln erforderten einen hohen Bedarf an geschulten Mitarbeitern, der in der ­Praxis nur unzureichend oder nicht gedeckt werden könne.

„So deutet beispielsweise die Personalentwicklung in den Bauämtern auf einen Mangel in vielen Kommunen hin.“ Zudem sei die Fördermittelpraxis in Deutschland nicht auf eine Stärkung finanzschwacher Regionen ausgelegt, sodass eher die ­„cleversten“ Kommunen, die am besten mit den administrativen Prozessen in der Antragstellung vertraut sind, davon profitierten, kritisiert Lenk.

Statt der Aufsetzung zusätz­licher Programme sollten vielmehr die Städte und Kreise eher frei verfügbare Gelder erhalten, empfiehlt Lenk. Generell sollte in Deutschland auch die Finanzausstattung aller staatlichen Ebenen im Hinblick auf ihre Aufgaben überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Immerhin würden nach wie vor über die Hälfte aller staatlichen Sachinvestitionen von den Kommunen getätigt!

Investitionsstau durch Ukraine-Krieg und Energiewende

Für Sachsen wurde vom Kompetenzzentrum für kommunale Infrastruktur Sachsen der Universität Leipzig – Lenk ist hier der Vorsitzende – ein kommunaler Investitionsbedarf von 9,91 Milliarden Euro bis 2026 festgestellt. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau schätzt für 2022 die deutschlandweit entstan­dene Lücke, die sich aufgrund unterlassener Investitionen in den vergangenen Jahrzehnten aufgetan hat, auf 159 Milliarden Euro.

Zusätzlich wurden auf der örtlichen Ebene während der Corona-Krise zusätzliche Bedarfe im Gesundheitssektor, mit dem Ukraine-Krieg weitere Themen wie Flüchtlingsunterbringung und Energie-Diversifizierung und durch die voranschreitende Erderwärmung ­Anforderungen wie weniger CO2-Emission durch Gebäude sowie die Verkehrswende offensichtlich, „die weitere dringende Investitionsbedarfe jenseits des Rückstaus aufzeigen“.

Diese Herausforderungen im bestehendem Rechtsrahmen zu bewältigen, „ist äußerst komplex und sollte nicht (nur) durch Umgehung der Schuldenbremse versucht werden zu lösen“. Zusätzliche Staatseinnahmen und Einsparungen bei anderen Ausgaben des Staates „sind nicht zu vermeiden“. Klar sei, mehr Investitionen bedeuteten auch immer in gewissem Umfang Konsumverzicht – „und das fällt erfahrungsgemäß schwer“.

Einwohnerzuwächse bringen Wachstumsschmerzen mit sich

Da die Wirtschaftskraft in der ­Region Leipzig in den vergangenen Jahren stetig zunahm (seit 2013 um 31 Prozent in der Stadt Leipzig), verbesserten sich auch die Einnahmen der Kommunen und Landkreise. Gleichzeitig verzeichnete insbesondere Leipzig große Einwohnerzuwächse, sodass pro Kopf gesehen die Wirtschaftskraft nur um 17 Prozent kletterte. „Spiegelt man dies vor dem Hintergrund der schon genannten Herausforderungen und nimmt noch die Aufgaben im Kita- und Schulbereich hinzu, wird klar, warum der Leipziger Haushalt unter Wachstumsschmerzen leidet“, bewertet Lenk.

Im Gegensatz zu vielen anderen sächsischen Kreisen hätten die Landkreise Leipzig und Nordsachsen keinen Bevölkerungsverlust; vielmehr blieb die Einwohnerzahl in den vergangenen Jahren mehr oder weniger konstant. Haushaltstechnisch zeigt nach Berechnungen von Lenk der ­Finanzierungssaldo pro Einwohner für 2021 im Vergleich zu allen sächsischen Kreisen (minus 23,77 Euro), dass der Landkreis Leipzig pro Einwohner mit 53,15 Euro besser abschließt, während Nordsachsen mit minus 72,97 Euro nach unten abweicht.

„Dies kann aber darauf zurückgeführt werden, dass in den beiden vorigen Jahren dort in einem vergleichbar hohen Maß Auszahlungen für Investitionen verbucht wurden.“ Dennoch könne von einer insgesamt positiven Entwicklung der Region Leipzig, unterstützt auch durch die Strukturmittel des Bundes und Landes ausgegangen werden.

