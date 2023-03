﻿Razzia in Frankenhain: Leipziger Staatsanwaltschaft ermittelt wegen unerlaubtem Waffenbesitz

Eilenburg: Autofahrer fährt in überflutete Unterführung – welche Folgen hat das jetzt?

Am Mittwoch ist ein Autofahrer trotz Sperrung in eine überflutete Unterführung nahe der Mulde bei Eilenburg gefahren. Die Feuerwehr war im Einsatz. Nun gibt es Fragen. Warum waren so viele Retter vor Ort? Muss der Verursacher jetzt zahlen?