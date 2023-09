﻿ Energiebörsianer befreien Belgershainer Teich von Wildwuchs

Belgershain. Wie schnell sich die Natur künstlich geschaffene Flächen zurückholt, ließ sich in Belgershain eindrücklich beobachten. 2017 war der zugewucherte Pfarrteich mit großem Aufwand saniert worden, um ihn wieder als Löschwasserresservoir nutzen zu können. Inzwischen hat sich das Schilf erneut breit gemacht. In einer Aktion, wie sie das Dorf vorher noch nicht erlebt hat, wurde kürzlich wenigstens einiges an Wildwuchs beseitigt.

Von den rund 600 Beschäftigten der Leipziger Energiebörse EEX beteiligten sich rund zwei Drittel an dem sozialen Tag in Leipzig und im Umland. „Mit unseren Projekten wollen wir uns für die Umwelt und für soziale Belange einsetzen“, sagte Dittrich Götz, der mit neun Kolleginnen und Kollegen zum Pfarrteich gekommen war.

Dirk Oehmichen vom kommunalen Bauhof und der stellvertretende Gemeindewehrleiter Sven Weisbrich, der den Vize-Chef der Belgershainer Ortswehr John-Philipp Geyer an seiner Seite hatte, sägten kleinere und größere Bäume rund um das Gewässer ab und danach in Stücke. „Die Gefahr bestand, dass sie bei einem Sturm umkippen und dabei die Böschung hinabstürzen oder den Zaun zum Nachbarn zerstören“, erläuterte Oehmichen.

Die EEX-Mitarbeiter, ausgerüstet mit Westen und Handschuhen, verfrachteten das Holz hiernach in Container, die die Gemeinde bereitgestellt hatte. Auch einige Wathosen lagen für sie bereit, um Schilf aus dem Teich zu entfernen. Eine Arbeit, bei der sie ins Schwitzen kamen.

Als Feuerlöschteich wichtig

„Es handelt sich um den Feuerlöschteich für den ganzen Ort“, sagte Bürgermeister Guido Mai (parteilos) zur Wahl des Einsatzortes. „Wir haben ein Wasserwerk für Belgershain und Köhra, das an seine Grenzen stößt. Deshalb brauchen wir unbedingt den gut gefüllten Pfarrteich, zumal in der Nähe das Schloss, das Rathaus und die Kirche stehen.“

Vermittelt hatte das Projekt Thomas Marbach von der Anstalt für Koch- und Lebensmittelkultur aus Oelzschau. „Wir kommen aus dem Event- und Cateringbereich und kennen dadurch die Leute von der Saxonia Touristik GmbH, die wiederum den sozialen Tag für die EEX organisiert“, schilderte er. So kam er auf die Idee, um eine Aktion für Belgershain zu bitten, wo seine Tochter die Kindertagesstätte „Schlossgeister“ besucht.

Einsatz auch in Gärtnerei

Dort war vergangenes Jahr ein Kind vom Spielplatz im Schlosspark verschwunden, woraufhin das Landesjugendamt forderte, diesen einzuzäunen. Das lehnte die Gemeinde aus Gründen des Denkmalschutzes ab, stattdessen begann sie den an die Kita direkt angrenzenden Spielplatz zu vergrößern. „Und für diesen wollten wir bei der Aktion eigentlich den Zaun setzen“, sagte Marbach. Der stand allerdings bereit. Deshalb schlugen Gemeindemitarbeiterin Eva-Maria Walther und der Bürgermeister als Ersatz das Engagement am Pfarrteich vor.

Parallel arbeiteten rund 30 EEX-Mitarbeiter in der Gärtnerei Belgershain, die der Arzt Stephan Schürer aus Dreiskau-Muckern und ein Freund kauften, um dort ihre ökologischen Ideen umzusetzen. Die Helfer ernteten an ihrem sozialen Tag Äpfel, aus denen in der Oeltzschauer Kochanstalt dank Sonnenstrom ein leckeres Mus wurde.

LVZ