﻿Große Pläne bei Grimma: Leipziger Architekten greifen nach der Papierfabrik Golzern

Grimma/Golzern. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, verrät Kai-Uwe Schott. Der Leipziger Architekt meint die frühere Papierfabrik Golzern, die ihm vor drei Jahren erstmals ins Auge fiel. Das Industriedenkmal an der Mulde ließ den 50-Jährigen fortan nicht mehr los – jetzt möchte sein Büro Mann & Schott Architekten der Stadt Grimma die gigantische Immobilie abkaufen und zu einem „in sich funktionierenden, lebendigen Organismus“ entwickeln. Am Donnerstagabend stellte Schott seine visionären Pläne im Nerchauer Bürgerzentrum erstmals der Öffentlichkeit vor.

Das vor 20 Jahren gegründete Leipziger Büro bringt Referenzen mit. Etwa die Naumannsche Brauerei in der Messestadt oder das Wohnquartier in der Max-Liebermann-Straße. „Unser Fokus liegt auf der Denkmalsanierung und dem Geschosswohnungsbau“, sagt Schott, der nach seinem Studium der Architektur zunächst im Leipziger Stadtplanungsamt tätig war. Zwar arbeitete sein Büro bislang für Bauträger, erwirbt mittlerweile aber auch selbst Denkmalgebäude. In Colditz ging Schott zufolge das Wohnhaus Dresdner Straße 15 in seinen Besitz über, „ein Teil vom alten Rittergut, den wir mit Denkmalpflegern retten wollen“. Noch feucht ist die Tinte unterm Kaufvertrag für den früheren Landhandel in Mutzschen.

Kai-Uwe Schott (links) von Mann & Schott Architekten Leipzig – hier im Büro von Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (rechts) – stellte jetzt seine Visionen für die ehemalige Papierfabrik Golzern vor. Das Büro möchte das Industriedenkmal erwerben. © Quelle: Thomas Kube

„Ich habe mich in den letzten Monaten auf den ländlichen Raum rund um Leipzig konzentriert“, erzählt der Architekt. So beplant das 18-köpfige Büro von Tilo Mann (49) und Kai-Uwe Schott (50) das Schloss Schönwölkau und die Brikettfabrik Neukirchen bei Borna.

„Wir wollen eines der wichtigsten Industriedenkmale Sachsens vor dem Verfall retten“, sagt der Leipziger über die Ex-Papierfabrik. „Das ist meine Herzensangelegenheit.“ Schott verschweigt nicht die riesige Herausforderung, müssen doch Hochwasser-, Denkmal- und Naturschutz unter einen Hut gebracht werden. Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) betont denn auch, dass die Umnutzung des Ensembles, das seit dem Hochwasser 2013 leer steht, nicht zur Verschlechterung des Muldeabflusses führen darf. „Für Dorna kommt es bei einer Flut auf jeden Zentimeter an.“

Opferräume, Hotel, Lofts, Restaurant und Park

Die Architekten wollen das Problem lösen, indem das Erdgeschoss zum Durchflutungsbereich ohne feste Nutzung wird. Schott spricht von Opferräumen. Veranstaltungen, Kino, Theater oder Kunstinstallationen seien dort dennoch möglich. Auch Co-Working-Spaces. Die mehrstöckigen Kellersysteme sollen nicht angefasst und so der Lebensraum geschützter Fledermäuse erhalten bleiben. Auf der Seite, auf der sich der ATR Landhandel befindet, weist Schotts Konzept gehobene Hotelzimmer ebenso aus wie eine Jugendherberge, Büros und ein Fitnessstudio. Großzügige Lofts wiederum sollen in Blickrichtung Bahren Gestalt annehmen. Der Architekt spricht von einer „niederschwelligen Sanierung, bloß nicht High End“. Es gehe um Authentizität.

Später geschaffene Anbauten sollen „behutsam zurückgebaut“ und so die 1860 bis 1923 errichtete Fabrikanlage in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. Das Gebäude am Wasserkraftwerk wollen Schott & Co. in ein Restaurant verwandeln, es schwebt die Idee eines Biomarktes im Raum, im nördlichen Bereich soll ein öffentlicher Park mit einer kleinen Marina entstehen und die Autos sollen in einem grünen Parkhaus aus dem Sichtfeld verschwinden. Schott merkt an, dass das Konzept nicht in Stein gemeißelt sei.

Die Papierfabrik Golzern vor mehr als 100 Jahren. © Quelle: unbekannt

Dass es seit etwa eineinhalb Jahren für das Industriegemäuer einen ernsthaften Interessenten gibt, war in Grimma bislang unter der Decke gehalten worden. Nach der Ausschreibung, die am 15. Mai endete, gingen nun Architekturbüro und Kommune in die Offensive. Berger zufolge könnte der Stadtrat schon im September über den Verkauf des 42 000-Quadratmeter-Grundstücks entscheiden.

Derweil haben es die Ausschreibungsbedingungen in sich. Der Käufer stimmt einer Investitionsverpflichtung von einer Million Euro zu, mit der die Sicherung vorzunehmen und innerhalb von drei Jahren Baurecht zu schaffen ist. Sonst droht eine Vertragsstrafe. Dem Nutzungskonzept war auch eine Zeitschiene beizufügen. Schott denkt, dass frühestens in fünf Jahren gebaut werden kann – und spricht von einem Investment in Höhe von rund 40 Millionen Euro. Sobald Baurecht geschaffen ist, will er sich „einen Partner ins Boot holen, der sein Hauptaugenmerk auf Denkmalsanierung legt“. Also einen Finanzier, „denn allein schaffen wir das nicht“. Schott zeigt sich jedenfalls zuversichtlich, das einzigartige Ensemble am Ende auch vermarkten zu können.

Einwohner von Dorna sorgen sich um den Hochwasserschutz

Rathauschef Berger hatte lange Zeit einen Abbruch der Anlage favorisiert und gesteht, dass er die Pläne des Büros immer skeptisch betrachtet habe. „Es ist aber ein ernsthafter Versuch.“

Im Nerchauer Bürgerzentrum stoßen Schotts Vorstellungen auf Zuspruch. Am Ende gibt es Beifall. Doch gerade die Dornaer sorgen sich weiterhin um ihren Hochwasserschutz. Christine Engel bringt es auf den Punkt: „Wir wollen, dass größtmögliche Durchflussmöglichkeiten geschaffen werden.“ Dabei verweisen die Einwohner und Döbens Ortschaftsrat auf den zugeschütteten Mühlgraben neben der riesigen Anlage. Den wieder zu öffnen, sei jedoch nicht so einfach, erläutert der Oberbürgermeister. Der Landhandel habe nach dem Großbrand in den Standort investiert. Erst eine Verlagerung des Betriebes ermögliche die Wiederherstellung des Mühlgrabens – die laut Stadtentwicklungschefin Janine Wolff wegen der Mulde zudem eine Aufgabe des Freistaates wäre.

Meldet sich in Nerchau zu Wort: Dorothea von Below. © Quelle: Thomas Kube

Seit Jahren setzt sich eine Bürgerinitiative für den Erhalt der Fabrikanlage ein. Eines ihrer Gesichter ist Dorothea von Below. „Ein Traum, den ich seit 2014 träume, wird wahr“, sagt sie, beeindruckt vom Konzept. „Das, was Sie hier vorstellen, haben wir uns für die Nutzung auch überlegt. Herzlich willkommen.“

