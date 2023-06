Newsletter „Leipzig Update“

Gefährliches Baden? Neuer Unfall an der Schladitzer Bucht

Bestes Badewetter lockt auch in dieser Woche an die Seen. Doch immer wieder trüben Nachrichten von Badeunfällen den Gute-Laune-Sommer. Am Wochenende mussten die Rettungskräfte erneut an die Schladitzer Bucht ausrücken. Ist der Besuch eines Badesees gefährlicher als der eines Freibades?