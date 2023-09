In Sachsen herrscht Unzufriedenheit mit der aktuellen Landesregierung. Die LVZ hat Bürgerinnen und Bürger in Leipzig und der Region nach ihrer Meinung gefragt: Welche Themen sollte die Landespolitik bis zur Wahl 2024 angehen?

Leipzig. Die schwarz-grün-rote Koalition in Sachsen hat aktuell keine Mehrheit mehr. Das hat eine Umfrage von Leipziger Volkszeitung, Freier Presse und Sächsischer Zeitung ergeben. Bis zur tatsächlichen Wahl am 1. September 2024 bleibt noch ein Jahr Zeit. Welches Problem sollte die Landesregierung als Erstes angehen? Die LVZ hat sich in Leipzig und den umliegenden Landkreisen umgehört, was sich die Bürgerinnen und Bürger von der Landespolitik wünschen würden.