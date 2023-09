Was sollte die Landesregierung 2024 angehen? Bürger aus Leipzig und der Region benennen die drängendsten Probleme

Leipzig. Die schwarz-grün-rote Koalition in Sachsen hat aktuell keine Mehrheit mehr. Das hat eine Umfrage von Leipziger Volkszeitung, Freier Presse und Sächsischer Zeitung ergeben. Bis zur tatsächlichen Wahl am 1. September 2024 bleibt noch ein Jahr Zeit. Welches Problem sollte die Landesregierung als Erstes angehen? Die LVZ hat sich in Leipzig und den umliegenden Landkreisen umgehört, was sich die Bürgerinnen und Bürger von der Landespolitik wünschen würden.

Ursula Markus (75) aus Grimma. © Quelle: Juliane Staretzek

Ursula Markus (75) aus Grimma beschäftigt unter anderem der akute Lehrermangel im Freistaat: „Es fallen ständig Schulstunden aus. In der Bildungspolitik müsste mehr getan werden.“ Außerdem findet sie, dass um immer mehr – vor allem kleine – Betriebe zumachen. Für die Großen sei Geld da, da komme es auf eine Milliarde nicht an, beklagt die Rentnerin. „Was mir auch Sorge macht, ist, wenn ich mal ins Pflegeheim muss. Meine Rente und Witwenrente reicht dafür nicht.“

Mit diesen Sorgen steht sie nicht allein. In der Umfrage sagten rund 47 Prozent der Befragten, dass das Thema „Pflege“ sie besonders umtreibt und es von der Landesregierung angegangen werden muss. Noch wichtiger ist den Befragten die Situation im sächsischen Bildungsbereich. Hier sehen etwa 58 Prozent Handlungsbedarf.

Anke Herold (52) aus Quering. © Quelle: Bastian Fischer

Anke Herold (52) aus Quering bei Delitzsch findet, dass die Landesregierung an der falschen Stelle spart: „Das drängendste Thema aus meiner Sicht ist die Bildung, vor allem die Inklusion“, so die Lehrerin. „Hier müsste mehr Geld in die Hand genommen werden und vor allem mehr auf die Fachkompetenz der Kollegen vor Ort geachtet werden.“

Holger Steinmetz (66) aus Leipzig. © Quelle: Vanessa Gregor

Handlungsbedarf sieht der Leipziger Holger Steinmetz (66) insbesondere hinsichtlich der Verkehrspolitik in Sachsen. „Das mit den Fahrradstraßen und dem Autoverkehr ist eine Katastrophe.“ Man stehe nachmittags vier Stunden im Stau – „bloß weil irgendjemand eine Straße so schmal macht, dass die nicht mal genutzt wird“.

Silva Hentschel (53) aus Dautzschen. © Quelle: Christian Wendt

Silvia Hentschel (53) aus Dautzschen bei Torgau hofft, dass „uns das gesunde Maß nicht verloren geht“, etwa der maßvolle Umgang in der Kindererziehung, der maßvolle Umgang in der Ökologie. „Ich finde, wir rutschen in allen Seiten sehr extrem ab: sehr extrem umweltpolitisch, sehr extrem ins Rechte“, so die Erzieherin. „Ich finde, da sollten wir sehr gut drauf Acht geben und die Mitte stärken.“

Florestan Schirbel (19) aus Leipzig. © Quelle: Vanessa Gregor

„Ich finde, dass die Diskrepanzen innerhalb der Regierung teilweise so stark sind, dass sich die Parteien untereinander auch öffentlich sehr stark bekämpfen“, sagt der Leipziger Florestan Schirbel (19). Das stärke den Missmut in der Bevölkerung und der Wählerschaft. „Es verunsichert mich auch, wenn ich merke, dass die Parteien oder auch die Koalition untereinander gar nicht schlüssig sind“, so der FSJler.

