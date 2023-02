﻿Achtung Baustelle: Wo es in Markkleeberg demnächst eng wird

Vier Bauprojekte, drei betroffene Straßen, zwei beteiligte Kommunen und ein Ziel: Im Norden Markkleebergs wird demnächst kräftig gebaut. Was Verkehrsteilnehmer und Anrainer erwartet, wann wo gebaut wird und wie lange das dauert – hier die Details.

Markkleeberg/Leipzig. Gleich mehrere große Straßenbaumaßnahmen werfen im Markkleeberger Norden ihre Schatten voraus. Darüber hat die Verwaltung der Großen Kreisstadt am Dienstag in einer eigens dafür anberaumten Bürgerversammlung informiert. Die Kommune will die Spinnereistraße und den Equipagenweg grundhaft ausbauen. In diesem Zuge planen die Leipziger Wasserwerke zugleich eine Erneuerung der Mischwasser- und Trinkwasserleitung im Equipagenweg. Weil die Straße Am Wolfswinkel als Umleitungsstrecke für diese Straßenbauvorhaben dienen soll, muss deren vor allem im südöstlichen Bereich stark beschädigte Fahrbahndecke zuvor erneuert werden.