﻿Ausgezeichnet: Zwei junge Markkleeberger Spürnasen mit Vorbildwirkung

Noch sind die Markkleeberger „Umweltdetektive“ ein kleines, weitgehend unbekanntes Team. Aber das wird sich bald ändern, denn am 18. April werden die beiden Markkleeberger Kinder im Rathaus empfangen und einen Tag später gibt es in Radebeul den Zukunftspreis des Freistaates Sachsen.

Die beiden Markkleeberger Umweltdetektive Astor und Corvin (v.l.) sind am liebsten draußen an der frischen Luft und entdecken dabei immer wieder vermüllte Ecken. Für ihr Engagement werden sie jetzt vom Freistaat geehrt.

Markkleeberg. Wenn das Staatsministerium für Klima und Umwelt am 19. April in Radebeul die EKU-Zukunftspreise des Freistaates Sachsen verleiht, wird auch ein Markkleeberger auf die Bühne gerufen. Allerdings muss der Laudator den Mikrofonständer dann ein ganzes Stück herunterschrauben, denn der Gewinner des mit 300 Euro dotierten Sonderpreises ist erst sieben Jahre alt.

Corvin heißt der jüngste aller Preisträger, er besucht die erste Klasse in der Grundschule Großstädteln und nimmt den Preis, weil nur eine Person nominiert werden darf, auch für seinen fünfjährigen Bruder Astor entgegen. Seit über einem Jahr sind die Geschwister in Sachen Sauberkeit und Müllbeseitigung in Markkleeberg unterwegs. „Umweltdetektive“ nennt sich das kleine Team, das allerdings längst kein Duo mehr ist. Denn als die jungen Spürnasen am Samstag zu ihrem ersten organisierten Frühjahrsputz aufbrachen, waren schon zehn Kinder, sieben Eltern und ein Naturpädagoge dabei.

Abenteuer mit nützlichen Nebeneffekten

„Wenn Kinder ein solches Engagement entwickeln, ist es wichtig, sie dabei zu unterstützen und weiter zu motivieren“, ist Eszter Csepe-Bannert überzeugt. Deshalb hat die Mutter der beiden Geschwister für deren anfangs noch spontane Aktionen ein Konzept geschmiedet, dafür die Werbetrommel gerührt und so immer mehr Mitstreiter für die spannende Detektivarbeit gefunden. Denn durch das Hinzuziehen eines Naturpädagogen wird das „Durchstreifen der Markkleeberger Flur für die Kids zum Abenteuer und das Müllsammeln eher zu einem nützlichen Nebeneffekt“, betont die junge Frau, die mit ihrem Mann und den beiden Kindern vor fünf Jahren von Leipzig nach Markkleeberg gezogen ist.

Weil von illegalen Müllablageplätzen wie diesem im Auwald am Markkleeberger Stadtrand auch Gefahren ausgehen, werden die Markkleeberger Umweltdetektive stets von Erwachsenen begleitet. © Quelle: Andre Kempner

Begonnen habe die Detektivarbeit für die beiden Geschwister vor rund einem Jahr bei einem Besuch der Markkleeberger Skater-Anlage. „Damals gab es dort nur einen Müllbehälter“, erinnert sich Corvin. Der sei randvoll gewesen und deshalb lagen Abfälle weit verstreut auf dem gesamten Gelände herum. „Da waren auch viele zerbrochene Flaschen dabei und das ist gefährlich“, ergänzt der kleine Astor, der die Kita Alleskönner in Großstädteln besucht, wo man die Kinder schon früh für ökologische Themen sensibilisiert. Kurzerhand haben die Geschwister begonnen, den herumliegenden Müll einzusammeln. „Da wurde uns bewusst, wie wichtig es ist, dass sowas unter Aufsicht Erwachsener geschehen muss“, greift Mutter Eszter die Bemerkung ihres Jüngsten auf. „Unter den Fundsachen können sich neben Glassplittern auch andere gefährliche Dinge befinden“, warnt sie und erzählt von einer entsorgten Gasflasche, die noch gefüllt war, als ihre Kinder sie im Urlaub auf Sardinien bei 40 Grad im Schatten hinter einer Düne fanden.

Preisgeld soll ins Konzept fließen

Corvin und Astor werden bei ihren Aktionen deshalb stets von den Eltern begleitet. „Wir sind ohnehin gern draußen in der Natur und verbinden unsere Spaziergänge jetzt mit den Aktivitäten unserer Kinder“, sagt Eszter Csepe-Bannert. Ein Bollerwagen zählt dabei ebenso zur Ausrüstung wie Handschuhe und Müllgreifer. Da auch Einweg-Müllsäcke die Umwelt belasten, hat die handwerklich begabte Mutter aus einem alten Planschbecken, das ihre Kinder aus einem Gebüsch gezogen hatten, wiederverwendbare Abfallbeutel geschneidert.

„Mit kreativen Ideen kann man viel machen, aber wenn man sowas auf stabile Füße stellen will, braucht man auch Geld“, begründet die Mutter, warum sie ihre beiden Umweltdetektive für den EKU-Zukunftspreis angemeldet hat. Die Investitionen reichen von der Anschaffung stabiler Müllgreifer über die Handschuhe bis hin zum Honorar für den Naturpädagogen, den Eszter in das Konzept integriert hat. „Er ist für das Projekt sehr wichtig“, lobt sie den Experten, „weil er es versteht, die Aktionen mit interessanten Informationen so zu verknüpfen, dass neben spannenden Erlebnissen auch ein Bildungseffekt entsteht.“

Über eine eigens dafür eingerichtete Internetseite haben die Umweltdetektive inzwischen weitere „Kollegen“ für das Projekt gewinnen können. Schon zehn Kinder waren am Samstag beim Frühjahrsputz auf den Beinen. „Weitere Mitstreiter sind willkommen“, lädt Eszter wegen der Gewährleistung der Aufsichtspflicht nicht nur Kinder, sondern auch deren Eltern ein.

Internet: www.umweltdetektive-markkleeberg.de