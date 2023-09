﻿Baumfällungen in Markkleeberg – weil Sonnenweg ausgebaut wird

Markkleeberg. Im Markkleeberger Ortsteil Zöbigker wird der Sonnenweg grundhaft ausgebaut. Auf der westlichen Seite erhält er einen Fußweg, auf der östlichen Seite werden sogenannte Kiesrigolen errichtet – ein ökologisch wertvolles und wirkungsvolles System zur Entwässerung. Dass dafür 18 gesunde Bäume gefällt werden mussten, hat manchen Augenzeugen der Rodungsarbeiten verwundert.

„Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, die Sanierung ist dringend erforderlich“, erklärt dazu Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD). Fußgänger hätten die Fahrbahn bislang mit genutzt und die Straßenentwässerung sei ungeordnet über einen unbefestigten Randstreifen erfolgt. „Mit dem einseitigen Fußweg begrenzen wir die Versiegelung“, so Schütze. „Auf der anderen Seite entstehen Rigolen – nach dem Prinzip einer Schwammstadt.“

Noch parken die Autos vor der Kita auf Schotter. Die Stellflächen werden im Zuge der Sanierung des Sonnenwegs ausgebaut. © Quelle: Gislinde Redepenning

Während normalerweise ein Drittel des Abwassers, das in ein Klärwerk rauscht, Regenwasser von Straßen und Plätzen ist, soll das Niederschlagswasser hier weitestgehend in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt werden. Möglichst viel anfallendes Regen- beziehungsweise Oberflächenwasser wird vor Ort aufgenommen, anstatt es zu kanalisieren und abzuleiten. Damit wappnen sich immer mehr Kommunen gegen Überflutungen bei Starkregen-Ereignissen. Das Konzept soll aber auch der Verbesserung des Stadtklimas und des lokalen Ökosystems dienen.

Die vorhandenen Bodenschichten am Wegesrand sind nur bedingt wasserdurchlässig. Die neuen Rigolen hingegen, unterirdische Kiesspeicher, können das Regenwasser „zwischenlagern“ und die Versickerung deutlich verlangsamen. Fliesen grenzen das System zum Boden ab – damit der nicht eindringen und die Funktionalität der Rigole sukzessive verringern kann.

18 Bäume müssen weichen, 36 neue werden gepflanzt

Im Sonnenweg selbst liegen schon Leitungen für Strom, Gas, Trink- und Abwasser sowie für die Telekommunikation. „Deshalb haben die Rigolen nur am Rand Platz“, sagt der Markkleeberger OBM. Deshalb hätten 18 Bäume weichen müssen. „Der Konflikt ließ sich leider nicht anders lösen, wir mussten den Kompromiss eingehen“, bedauert Schütze. Die Bäume hätten zu nah am geplanten Bauwerk gestanden, die Maßnahme hätte ihre Standfestigkeit und den Wurzelbereich gefährdet.

Ähnliche Konflikte, die klimapolitisch gewollt sind, gebe es auch in anderen Bereichen. Vögel stürben in Windkraftanlagen, Solarparks schränkten die Lebensräume der Zauneidechse und der Blauflügeligen Ödlandschrecke ein. Und auch Baumfällungen für Radschnellwege führte der Markkleeberger Oberbürgermeister als Beispiele an. Immerhin besitze die Stadt rund 550 Hektar Wald und rund 5500 Bäume auf Straßen und Plätzen. Allein in den vergangenen drei Jahren seien 63 Bäume neu gepflanzt worden.

Ausgeglichen wird der Eingriff in die Natur durch Neuanpflanzungen. 23 Obstgehölze wachsen künftig an der Grünfläche Schwalbenbogen in einem Kilometer Entfernung. Und 13 Laubbäume bereichern bald den Landschaftspark Neue Harth, drei Kilometer weit weg.

