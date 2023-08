﻿Kommt jetzt die Tram zum „Cossi“? Neue Brücke soll Straßenbahnverkehr ermöglichen

„Teilerfolg“ in Markkleeberg

Im kommenden Jahr laut den Plänen eine Großbaustelle: die Brücke in der Koburger Straße in Markkleeberg. Auf dem Schienenstrang unter der Brücke soll unter anderem das Überholgleis verlängert werden.

In die Pläne für eine Straßenbahn zum Cospudener See kommt wieder Bewegung: Die Brücke in der Koburger Straße in Markkleeberg soll so gebaut werden, dass die Voraussetzungen für einen Straßenbahnverkehr gegeben sind. Wie geht es jetzt weiter?

