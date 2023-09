﻿Mit Arschbombe in den Matsch: Cross de Luxe begeistert Schlammfans

Markkleeberg. Es ist Mittwoch, als ich mich dafür entscheide, am Wochenende am Cross De Luxe teilzunehmen. Der Hindernislauf durch den Schlamm am Markkleeberger See findet seit 2010 statt. Bis zu 3500 Teilnehmende werden jährlich erwartet, und diesmal will ich mit dabei sein. Am Wochenende zuvor fand bereits der Cross de Luxe für die Familie statt.

Beim Cross de Luxe geht der einfache Lauf, der Big9, über neun Kilometer. Dazwischen liegen 35 Hindernisse, von tiefen Schlammgruben über steile Hänge, gespickt mit diversen Klettergerüsten. Beim Hard18 wird die Strecke zweimal absolviert.

Ich bin 27 Jahre alt und gehe regelmäßig wandern. Eine längere Strecke zu Fuß macht mir also nichts aus. Aber ich gehe selten joggen. Das letzte Mal war im April. In der Regel läuft man ja bei so einem Hindernislauf. Und dann die zusätzlichen Hürden. Kann ich das schaffen?

Ich melde mich erst mal für den Big9 an. Irgendwie wird das schon. Zuversichtlich und hoch motiviert schnüre ich zwei Tage vorm Termin die Laufschuhe. Wenigstens einmal sollte ich vor dem Cross De Luxe trainieren.

Einmal abtauchen, bitte! Um auf die andere Seite der Barrikade zu gelangen, müssen die Teilnehmenden beim Cross de Luxe durch den Schlamm tauchen. © Quelle: Dirk Knofe

Express-Training bringt eine Blase

Ich schaffe knapp vier Kilometer, dann habe ich eine Blase am linken Fuß, und meine Knie tun weh. Der Big9 ist mehr als doppelt so lang. Ich bekomme Angst. Wie soll ich das nur durchstehen? Oder wenn ich mich verletze und ins Krankenhaus muss?

„Gute Socken und die Füße mit Blasenpflaster abkleben“, raten mir meine Kollegen auf Arbeit am Freitag. Außerdem soll ich am Abend viele Kohlenhydrate essen, um genügend Energie zu haben. Im Sportgeschäft besorge ich mir Laufsocken, Blasenpflaster und Kinesio-Tape für meine Beinmuskeln. Abends gönne ich mir eine Pizza.

Am Samstag, dem großen Tag, ist das Wetter nahezu perfekt: 20 Grad Celsius, Sonne-Wolken-Mix, etwas Wind. Meine Startnummer ist die 7780. Während ich mich aufwärme, strömen immer mehr Menschen auf das Gelände. Manche tragen lustige Anzüge, andere trinken vor dem Start noch ein Bier. Vielleicht wird dieser Lauf doch nicht so schlimm, wie ich befürchte. Vielleicht wird das ja ganz entspannt.

Die Akteure starten gestaffelt. Gemeinsam mit etwa 150 Sportlern geht es für mich 11.30 Uhr los. Keine hundert Meter nach dem Start kommt das erste Hindernis: Wasser. Ein paar Meter durch den Markkleeberger See schwimmen. Ohne zu zögern, laufe ich in das kühle Nass und schwimme los. Triathleten haben eine Neoprenanzug. Und ich? Als ich heraussteige, bin ich pitschnass. In den Schuhen voller Wasser wate ich voran.

Zunächst führt die Strecke über einen Trampelpfad durch Gebüsch. Der Weg ist holprig, und ich muss höllisch aufpassen, nicht umzuknicken. Immer wieder durchqueren wir Senken, aus denen es steil hinaufgeht. „Schöne Wanderung mit den Jungs“, scherzt ein Mann, der mit seinen Freunden am Cross de Luxe teilnimmt.

Beim Cross de Luxe läuft niemand allein

Wir erreichen einen steilen Hang. Ich kraxele hinauf und erblicke eine riesige Schlammgrube. Darüber liegt ein Holzgitter. Später, wenn sich die Strecke kreuzt, sollen wir hier über die Holzbalken balancieren. Jetzt müssen wir aber erst mal hinabsteigen und durch den hüfthohen Schlamm waten. „Endlich Schlamm!“, ruft jemand begeistert. Ich lächle.

In die Schlammgrube rein und durch, alles kein Problem. Doch dann muss ich erneut über einen steilen Hügel hinausklettern. Er ist nass und glatt vom Schlammwasser. Ich habe Angst hinzufallen. Da streckt mir jemand seine Hand entgegen. Ein Mann steht über mir, hat Handschuhe an und hilft einer Person nach der anderen über den Hang.

„Fass an!“, fordert er mich auf. Dankbar ergreife ich seine Hand, und er zieht mich hoch. Immer wieder treffe ich auf Hindernisse, die ich ohne die Hilfe meiner Mitstreiter kaum schaffen würde. Ich erkenne, dass solche Hindernisläufe für Teamgeist gemacht sind.

Einige Stationen verlangen viel Kraft und Körperspannung. Ein zügiges Lauftempo kann ich kaum durchhalten; zwischendurch entschleunige ich immer wieder. Das machen viele, die wenigsten haben es eilig. Die meisten sind für den Spaß hier. „Hauptsache, wir kommen im Ziel an“, sagt eine junge Frau, die sich mit einer Freundin über die Distanz kämpft.

Etwa auf der Hälfte der Strecke lässt die Kraft in meinen Beinen nach. Meine Zehen tun weh. Die Haut an meinem linken Knie habe ich mir an einem Betonrohr aufgerissen, durch das ich hindurchkriechen musste (was für eine beschissene Idee!).

Mein Höhepunkte sind die beiden Wasserrutschen auf der Hälfte und am Ende der Strecke. Sie lassen mein Herz euphorisch aufflattern und jeden Schmerz vergessen. Auf dem letzten Kilometer fährt ein scharfes Stechen durch meinen Po.

LVZ-Reporterin Leonie Beyerlein saust von der Riesenrutsche in den Markkleeberger See. © Quelle: Dirk Knofe

Je näher ich dem Ziel komme, desto häufiger stoße ich auf ein Hindernis. Ich klettere über ein Holzgerüst, das wie ein Dachbalken aussieht, und krieche nochmal unter einem flach gespannten Netz durch den Schlamm. Dadurch laufe ich nicht nur, sondern benutze auch andere Muskelgruppen. Eine angenehme Abwechslung für meine untere Körperhälfte, die sich nach der Zielgeraden sehnt.

Nach zwei Stunden, elf Minuten und sieben Sekunden erreiche ich das Ziel. Eine junge Frau hängt mir eine Medaille um den Hals, der Moderator beglückwünscht mich. Ich habe es geschafft! Noch kann ich gar nicht fassen, was gerade passiert ist. Doch ich weiß schon jetzt: Nächstes Jahr nehme ich wieder teil – und zwar im Team.

