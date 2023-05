Noch heißen sie „Turnhalle Mitte 1“ oder „Sporthalle West 3“. Das soll sich ändern. Der Markkleeberger Stadtrat hat sich mit neuen Namen für drei Sportstätten und den Bahnhofsvorplatz beschäftigt.

Markkleeberg. Gleich vier große Taufen stehen in absehbarer Zeit in Markkleeberg auf dem Programm. Der Stadtrat einigte sich in seiner jüngsten Sitzung auf Namensgebungen für die Turnhallen in der Schulstraße sowie in der Rathausstraße und die Dreifelderhalle in Markkleeberg-West. Darüber hinaus soll auch der Bahnhofsvorplatz eine namentliche Widmung erhalten.